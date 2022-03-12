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Унаслідок російського авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами: детонують снаряди, - поліція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вранці в суботу скинули щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому у Василькові Київської області. Горить склад із боєприпасами, повідомила поліція Київської області.

"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - повідомляється на сторінці поліції у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Василькові після російського авіаудару горить нафтобаза, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО
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Топ коментарі
+40
навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
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12.03.2022 10:16
+17
А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
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12.03.2022 10:16
+14
якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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12.03.2022 10:21
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навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
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12.03.2022 10:16 Відповісти
https://vesti.ua/strana/306970-hde-v-ukraine-khranjatsja-**********-spisok-********-skladov

"Вести" нашли список населенных пунктов, где еще хранятся боеприпасы:

г. Нежин, Черниговской области,
г. Вознесенск, Николаевской области,
г. Шепетовка, Хмельницкой области,
г. Сарны, Ровенской области,
с. Ушомир, Житомирской области,
с. Цвитоха, Хмельницкой области,
пгт Чуднов, Житомирской области,
с. Розсошки, Черкасской области,
пгт. Макаров, Киевской области,
смт. Делятин, Ивано-Франковской области,
г. Балаклея, Харьковской области,
ст. Цибулево, Кировоградской области,
пгт. Калиновка, Винницкой области,
г. Ичня, Черниговской области,
с. Богдановка, Кировоградской области,
г. Прилуки, Черниговской области,
г. Очаков, Николаевской области,
с. Дубиивка, Черкасской области,
пгт. Ольшаница, Киевской области,
с. Грузевица, Хмельницкой области,
с. Буське, Николаевской области,
с. Биленьке, Одесской области,
г. Чорткив, Тернопольской области,
г. Староконстантинов, Хмельницкой области, с.
с. Веселовка, Кировоградской области,
пгт. Лесовое, Одесской области,
с. Новоивницкое, Житомирской области,
с. Шпиченцы, Киевской области.
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12.03.2022 10:31 Відповісти
А ДЛЯ КОГО ІНФА????
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12.03.2022 10:42 Відповісти
От кого и когда, сказать могу -
САЙТ VESTI
09 ОКТЯБРЯ 2018, 10:25
Для кого - спросите редакцию
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12.03.2022 11:36 Відповісти
А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
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12.03.2022 10:16 Відповісти
якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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12.03.2022 10:21 Відповісти
Керівництво складів за свої кошти мало б збудувати підземні сховища???Це запитання треба ставити іншій людині,тій самій що не хотіла виділяти гроші на армію,а будувала дороги.
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12.03.2022 12:14 Відповісти
Как? Просто для примера -

26 сентября 2017 Калиновка (Винницкая область)

На 48-м арсенале ВСУ близ Калиновки хранилось до 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к "Градам", "Смерчам" и "Точкам-У", а также танковые снаряды.
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12.03.2022 10:38 Відповісти
І 'барига' то все взорвав щоб ********* на війні через апшори
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12.03.2022 14:05 Відповісти
Вы приняты!
Подоляк М М
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12.03.2022 14:22 Відповісти
Десь не хватає зброї,а вона на складах горить.Доведеться як 1941 самим добувати у ворога.
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12.03.2022 10:16 Відповісти
*****, пацанам на посту 7 набоїв дали, а вони валяються на складах, до поки їх не ***********, ох і командування бляха!!!
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12.03.2022 10:24 Відповісти
всі питання Резнікову та його підлеглим
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12.03.2022 10:35 Відповісти
А на півдні - то і тероборону не сформували, не те що зброї не дали... Дякуючи мерам-сепарам які чудово себе почували
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12.03.2022 14:07 Відповісти
Нічого фашисти рабсєянські ми знайдемо для вас гостинці.
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12.03.2022 10:17 Відповісти
Чем ждать пока рашисты бомбят склвды и нефтебазы - может пора перенести войну на территорию раши и там трошки побомбить ??
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12.03.2022 10:18 Відповісти
Может пора перенести твои мозги из одного места в другое? Перенеси.
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12.03.2022 10:20 Відповісти
Надо же как за свою дупу забеспокоился, кацап
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ
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12.03.2022 10:24 Відповісти
Украинские снаряды должны принести пользу Украине, а не просто сгореть на складах
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12.03.2022 10:22 Відповісти
Должны, перенесите войну на территорию раши, вы сможете.
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12.03.2022 10:24 Відповісти
русские самі перенесуть війну на територію раші. "війна - це звір, який може прийти і до ваших дверей, не варто підгодовувати цього звіра".
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12.03.2022 11:04 Відповісти
Чем ждать - лучше курсы в ПВЗРКУ сделать в две смены. А еще лучше в три.
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12.03.2022 11:05 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:20 Відповісти
запитання вірменському радіо.

Якщо росія Війну Україні не оголошувала, а лише "військову спецоперацію",то чи не означає ,що "женевська конвенція" щодо військовополонених на російських терористів не діє?
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12.03.2022 10:26 Відповісти
зброя та набої мали бути на колесах, в підрозділах......
в Вінниці склад, в Василькові склад.
а чи нема тут злого умислу.
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12.03.2022 10:26 Відповісти
ні..це "заскорузлість мізків",корупція і дерибан бюджету подекуди у досі "совковій" Армії.

у рашці щодо цього взагалі ПІ..ЄЦ..
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12.03.2022 10:29 Відповісти
+ шпіони в всу
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12.03.2022 10:34 Відповісти
Не мешало бы и нам аннигилировать парочку московитских складов.
Чтобы не думали. что они неуязвимы.
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12.03.2022 10:27 Відповісти
в Тёткино уже. Только тихо.
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12.03.2022 11:09 Відповісти
Ким? Спецурою, яку сбу баканова заарештувало в липні 2020-го, щоб другий раз не привели Цемаха із-за лінії фронту і не дражнили Пуйла?
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12.03.2022 14:09 Відповісти
Чому не розвезли . Десь не хватає
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12.03.2022 10:28 Відповісти
Артелеристи, пілоти це каста орків, що у випадку здачі - повинна бути утилізована після допиту.
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12.03.2022 10:51 Відповісти
У нас есть лишние боеприпасы что за 8 лет войны власть так и неудосужилась рассредоточить склады?
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12.03.2022 10:55 Відповісти
 
 