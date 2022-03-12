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Унаслідок російського авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами: детонують снаряди, - поліція. ВIДЕО
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Російські окупанти вранці в суботу скинули щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому у Василькові Київської області. Горить склад із боєприпасами, повідомила поліція Київської області.
"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - повідомляється на сторінці поліції у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Топ коментарі
+40 Козак Мамай 328e507b
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+14 Павло Дудра
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"Вести" нашли список населенных пунктов, где еще хранятся боеприпасы:
г. Нежин, Черниговской области,
г. Вознесенск, Николаевской области,
г. Шепетовка, Хмельницкой области,
г. Сарны, Ровенской области,
с. Ушомир, Житомирской области,
с. Цвитоха, Хмельницкой области,
пгт Чуднов, Житомирской области,
с. Розсошки, Черкасской области,
пгт. Макаров, Киевской области,
смт. Делятин, Ивано-Франковской области,
г. Балаклея, Харьковской области,
ст. Цибулево, Кировоградской области,
пгт. Калиновка, Винницкой области,
г. Ичня, Черниговской области,
с. Богдановка, Кировоградской области,
г. Прилуки, Черниговской области,
г. Очаков, Николаевской области,
с. Дубиивка, Черкасской области,
пгт. Ольшаница, Киевской области,
с. Грузевица, Хмельницкой области,
с. Буське, Николаевской области,
с. Биленьке, Одесской области,
г. Чорткив, Тернопольской области,
г. Староконстантинов, Хмельницкой области, с.
с. Веселовка, Кировоградской области,
пгт. Лесовое, Одесской области,
с. Новоивницкое, Житомирской области,
с. Шпиченцы, Киевской области.
САЙТ VESTI
09 ОКТЯБРЯ 2018, 10:25
Для кого - спросите редакцию
якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
26 сентября 2017 Калиновка (Винницкая область)
На 48-м арсенале ВСУ близ Калиновки хранилось до 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к "Градам", "Смерчам" и "Точкам-У", а также танковые снаряды.
Подоляк М М
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ
Якщо росія Війну Україні не оголошувала, а лише "військову спецоперацію",то чи не означає ,що "женевська конвенція" щодо військовополонених на російських терористів не діє?
в Вінниці склад, в Василькові склад.
а чи нема тут злого умислу.
у рашці щодо цього взагалі ПІ..ЄЦ..
Чтобы не думали. что они неуязвимы.