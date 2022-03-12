Українські артилеристи прямим влучанням знищили танк та дві БМП окупантів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотника зафіксували прямі влучення в танк та дві БМП.
"Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани", - пишуть у коментарі до відео закарпатці.
Топ коментарі
+22 Шимус
показати весь коментар12.03.2022 11:06
+13 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар12.03.2022 11:07
+10 SergTranscarpathian
показати весь коментар12.03.2022 11:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь
При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов.
«Рамблер» вспомнил самые проверенные рецепты.
Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
спецоперация по ликвидации рашки идет успешно
Самые быстрая закуска
Школьники перекусывали солеными и сладкими бутербродами. В первом случае ломтик ржаного хлеба солили и натирали чесноком, во втором случае - намазывали на белый хлеб маргарин (который рекламщики часто выдавали за сливочное масло), посыпали сахаром
Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=wzpK-Vvqpks
НУЖНО УСПЕТЬ УЕХАТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ ДО ТОГО, КАК ОНИ ЗАПРЕТИЛИ И ЭТО!
А эти ваши реперы вообще никому неинтересны.
Вы держитесь там. Спецоперация по денацификации эрэфии будет быстрой, никто не пострадает. Главное - верьте в лучшее, ок?