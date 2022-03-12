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Українські артилеристи прямим влучанням знищили танк та дві БМП окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Артилерія 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотника зафіксували прямі влучення в танк та дві БМП.

"Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани", - пишуть у коментарі до відео закарпатці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці знищили вертоліт російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
горно копытные вы лучшие
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12.03.2022 11:06
+13
мало байрактаров. 50 байрактаров нужно. по 4 заряда. 200 танков уничтожали бы за один вылет.
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12.03.2022 11:07
+10
Пишаюся вами земляки!
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12.03.2022 11:09
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горно копытные вы лучшие
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12.03.2022 11:06 Відповісти
Они просто ... ЛУЧШИЕ из ЛУЧШИХ!
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12.03.2022 13:44 Відповісти
мало байрактаров. 50 байрактаров нужно. по 4 заряда. 200 танков уничтожали бы за один вылет.
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12.03.2022 11:07 Відповісти
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12.03.2022 11:07 Відповісти
рамблер.ру рекомендует аленям

Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь

При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов.

«Рамблер» вспомнил самые проверенные рецепты.

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
спецоперация по ликвидации рашки идет успешно
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12.03.2022 11:29 Відповісти
тощая она какая-то
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12.03.2022 11:40 Відповісти
сытно и зажиточно стали жить алени в колхозе "Путь *******" !
Самые быстрая закуска

Школьники перекусывали солеными и сладкими бутербродами. В первом случае ломтик ржаного хлеба солили и натирали чесноком, во втором случае - намазывали на белый хлеб маргарин (который рекламщики часто выдавали за сливочное масло), посыпали сахаром

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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12.03.2022 11:57 Відповісти
А чевой-то она ни сисек, ни попы не носит?
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12.03.2022 13:45 Відповісти
104 полонених військовослужбовців захоплені на Сумщині. Послухайте що розповідають
https://www.youtube.com/watch?v=wzpK-Vvqpks
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12.03.2022 11:08 Відповісти
как под копирку. учения, спасение техники, вывоз раненых.
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12.03.2022 11:18 Відповісти
на более кучерявый сценарий "спецоперации" биомусор не способен
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12.03.2022 11:25 Відповісти
вот нихера не жалко
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12.03.2022 11:27 Відповісти
Пишаюся вами земляки!
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12.03.2022 11:09 Відповісти
Интересная локация.
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12.03.2022 11:10 Відповісти
Сумно якось сьогодні але надія є і віра
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12.03.2022 11:11 Відповісти
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12.03.2022 11:11 Відповісти
Ургант уехал из россии, рэпер Face, Семен Слепаков.

НУЖНО УСПЕТЬ УЕХАТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ ДО ТОГО, КАК ОНИ ЗАПРЕТИЛИ И ЭТО!
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12.03.2022 11:14 Відповісти
Только вату могут интересовать все эти имена ...
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12.03.2022 11:22 Відповісти
я даже не знаю, кто это. Гребенщикова вот знаю, потому что он еще при совке был - и он вроде как еще в москве.

А эти ваши реперы вообще никому неинтересны.

Вы держитесь там. Спецоперация по денацификации эрэфии будет быстрой, никто не пострадает. Главное - верьте в лучшее, ок?
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12.03.2022 12:33 Відповісти
в бункере фюрера
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12.03.2022 11:32 Відповісти
 
 