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"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів.

Про це  повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти. За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже" , - полонений росіянин про масштаби дезертирства серед військ РФ. ВIДЕО

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається полонений.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається".

"Армія окупантів деморалізована і пригнічена", - наголосили в СБУ.
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Топ коментарі
+23
Кадировці в тили прилаштувались ?
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12.03.2022 11:43
+23
Угу, почитал кацапов - почему солнцепеками не выжгут Мариуполь и Харьков , почему не убивают всех в сёлах , что бы не стреляли по нашим в спину . Это твари ублюдочные а не нация , их убивать надо жестоко а не брать в плен , тогда они только убегать начнут когда нас будут бояться больше чем эти заградотряды .
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12.03.2022 11:59
+18
следующим этапом через две недели будут заградотряды позади заградотрядов. Тогда огонь будет с двух сторон, и процесс утилизации пойдет значительно быстрее.
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12.03.2022 11:49
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Кадировці в тили прилаштувались ?
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12.03.2022 11:43 Відповісти
Так тії гниди тільки в тилу воювати вміють.
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12.03.2022 12:00 Відповісти
а чого вони так виховували своїх синів? ворогом Чечні завжди була росія, і теж вже не першу сотню років. а їх сини добровільно йдуть сюди щоб вбивати нас, щоб Чечня і далі була під росією, зраджують в першу чергу сій чеченський народ, між іншим служать невірним, ага , бо невірний це той, хто пообіцяв і дав клятву і зламав її, а росія тільки тим і займається і тільки так і "перемогає", що клянеться і зраджує ще не встигнуть чорнила на договрі остигнуть.
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12.03.2022 11:57 Відповісти
сегодня такие эшелоны должны выполнять и другую функцию - добивать раненных, как будущую непосильную нагрузку для медицины и экономики. имхо - я уверен что так и есть.
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12.03.2022 11:46 Відповісти
ну й види ранених погано впливають на ..... сумнівають що можна це назвати мораллю. По другій Світовій то саме робили, вивозили десь і потиху забивали.
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12.03.2022 11:59 Відповісти
самі відомі це "самовари валааму". нижче лінк, коротко по них, коли цікаво можно легко й по решті вигуглити.
https://www.youtube.com/watch?v=3yp-uDjAzu4
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12.03.2022 12:14 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла!!!
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12.03.2022 11:47 Відповісти
Эшелоны? Что-то типа "гроб на колёсиках"
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12.03.2022 11:47 Відповісти
У слова "эшелон" есть множество значений, военно-железнодорожное только одно из них.
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12.03.2022 11:51 Відповісти
Вони вірять у жахливих нацистів, бандерівців, Азов, правосеків, а зараз у лютих фермерів і тероброну в Україні - у все що їх жахає, але це не заважає їм їхати в Україну і вбивати нас
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12.03.2022 11:48 Відповісти
Угу, почитал кацапов - почему солнцепеками не выжгут Мариуполь и Харьков , почему не убивают всех в сёлах , что бы не стреляли по нашим в спину . Это твари ублюдочные а не нация , их убивать надо жестоко а не брать в плен , тогда они только убегать начнут когда нас будут бояться больше чем эти заградотряды .
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12.03.2022 11:59 Відповісти
Повірте , ні х.. вони в це не вірять . Як не вірять і в те , що є інопланетяни . Просто це такі паскуди від народження , і вони вважають , що самі повинні тільки бухати та валятися на печі обісрані , а інші народи будуть прибирати за ними та працювати на них . Я з цими і істотами попрацював ще за часів совка . І бачив їхній побут та їхню "мораль" .
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12.03.2022 12:38 Відповісти
да "побут" их я то же видел ,был когда то на свадьбе в глубинке мордовской-особенно когда вместо закуски открыли консерву и в банках на стол поставили и пучки лука молодого с землей и нечищенные тоже.Про сивуху вообще молчу ,особенно грамм по 600 молодым на посошок
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12.03.2022 15:59 Відповісти
Скоро ви фашисти будете заздрити мертвим.
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12.03.2022 11:48 Відповісти
следующим этапом через две недели будут заградотряды позади заградотрядов. Тогда огонь будет с двух сторон, и процесс утилизации пойдет значительно быстрее.
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12.03.2022 11:49 Відповісти
а можно через несколько дней? поперёк горла уже эти плачущие мальчики, которые "ничего не знали"
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12.03.2022 11:55 Відповісти
ну, это ж не от нас зависит. Дело в том, что росияне согласны стрелять в украинцев, но как бы не сильно хотят стрелять в своих росиян. Поэтому надо ждать, пока позади заградотрядов сформируются заградотряды из кадыровев и сирийцев. А те легко будут стрелять в росиян. Терпение. Всему своё время.
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12.03.2022 12:15 Відповісти
Так а чого завезли туди кадиркіних,ось і відповідь. Будуть резать башка рускому барану!!!!
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12.03.2022 11:51 Відповісти
В основному в полонених уйобків відмітини під правим глазом, а у цього під лівим, виключення з правил ?
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12.03.2022 11:52 Відповісти
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12.03.2022 11:53 Відповісти
Дивіться, можно довго слухати цих невинних вівців, що не знали, не хотіли, змусили- все вони знали та хотіли нашоі смерті, як прагннули цього рашисти останні 300 років. Або ми іх, або вони нас! Побачите, потім будуть іх обмінювати на захоплених в Херсоні украінських мітінгарів. Рашисти зараз на вулицях захоплених міст нахапають стільки цивільних, що й полонених рашиків не вистачить. Для пропаганди показуйте, як до них гарно відносятья, годують, мамкам привіт, але на полі боя знищуйте під корінь цю наволоч!
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Правильно ! Вже більше 300 років ці нелюди таке роблять в Україні .
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12.03.2022 12:43 Відповісти
Пустят вперёд лугандонцев, крымчан, белорусов
а москвичи будут идти сзади и стрелять в спину тем, кто не хочет воевать с украинцами
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12.03.2022 12:00 Відповісти
мало что хорошего можем повторить но это : можем повторить !
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Ну да, сейчас эти пленные таких сказок понавешают на наши ушки, что мама не горюй : не знали, не понимали,везде заградотряды и вообще они просто путешественники... Причина всё-таки попроще - понабирались кредитов, как дворняга блох, жить-то хорошо всем хочеться, а отдавать как-то надо, вот и записались послужить-повоевать, хохлов пограбить. Бункерный на дурное дело бабла не жалеет, а тут такая неудача, к жидо-бендеравцам в плен угодили
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12.03.2022 12:03 Відповісти
Хотели сталинский режим, получайте и не нойте ("мечты сбываются, ГАЗПРОМ")!

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12.03.2022 12:03 Відповісти
Во кацапу фортунило. Впереди бИндеревцы. Сзади кадЫровцы (как обычно). А посередине Ваня-дЭбил.
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12.03.2022 12:06 Відповісти
москаляча армія воює тими ж методами, що і 100, 200, 400, 600 років тому - закидати ворога гарматним м'ясом. А баби єщє нарожают.
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12.03.2022 12:08 Відповісти
Скучно. Снова учения, я ничего не знал и типа раскаяние. Тупо. Это насчет расстрельных эшелонов(!), подозрительно напоминающее кацапские байки про заградотряды "бИндеровцев". И просто херово. Это про шестидневную беспрепятственную поездку из Крыма и первый огневой контакт только под Николаевом.
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12.03.2022 12:09 Відповісти
А зачем назад бежать? Бросайте оружие и вперед сдаваться с поднятыми руками и белой тряпкой.
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12.03.2022 12:13 Відповісти
То здавайтеся, *дь! Може хоч так шкуру врятуєте.
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12.03.2022 12:16 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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12.03.2022 12:23 Відповісти
почему он сидит на стуле?
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12.03.2022 12:26 Відповісти
Кому ты гонишь? Вы что безоружные? Накройте ураганом пару заград отрядов и все...
Тупая отмазка....
Это в 2 мировую сзади практич не вооружённых зэков шли заграды... А у вас арта и пулемёты с БТР ми
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12.03.2022 12:32 Відповісти
Не верю в эту шнягу с заградотрядами. Чес, на такой огромной территории нереально все перекрыть. Лесами, полями пусть бегут на россию. И как и и с чего интересно овцеебы-кадыровцы, если они в заградотрядах, будут убивать русских дезертиров, если дезертировала колона танков и бтр.
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12.03.2022 13:33 Відповісти
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 14:00 Відповісти
Цей вояка чипає носа, коли починає розповідати про ешелони позаду. Бреше. Вигадують себе виправдовування.
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12.03.2022 18:37 Відповісти
 
 