"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти. За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія", - йдеться у повідомленні.
"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається полонений.
Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається".
"Армія окупантів деморалізована і пригнічена", - наголосили в СБУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=3yp-uDjAzu4
а москвичи будут идти сзади и стрелять в спину тем, кто не хочет воевать с украинцами
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
Тупая отмазка....
Это в 2 мировую сзади практич не вооружённых зэков шли заграды... А у вас арта и пулемёты с БТР ми
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням