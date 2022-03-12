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Путін кинув у бій проти України новобранців та "альтернативників", - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію, передає Цензор.НЕТ.

"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.

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Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. "Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу".

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.

На порятунок не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдат не забирає".

Ось вона, "могутня" путінська армія...

Україна обов'язково переможе!
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Топ коментарі
+17
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим"
попереду останній рубіж - груз 200.
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12.03.2022 13:19
+12
Эти недоразвитые из кремля, до такой степени заврались, что реально сами поверили в то, что их тут будут встречать с цветами. Поэтому и создали движ и массовку из срочников. Это преступление и против нашего народа и против своего.
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12.03.2022 13:23
+10
Да не стрелял конечно. Кто идет в альтернатившики - єто слишком здоровьіе телом и не окончательно повредившиеся умом, которьіе ну никак не могут закосить. Меня заклюют, но такие есть, пусть и очень-очень мало - на раисе за альтернативку реально мордуют, там надо каких-то невероятньіх документов собрать, чтобьі ее получить. Так что бросив его и таких как он в Україну, пуй решает сразу две задачи: отвлекает внимание ЗСУ от настоящих орков, и уничтожает остатки ума в своем ханстве.
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12.03.2022 13:35
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Почав розгортати свій хитрий план.
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12.03.2022 13:17 Відповісти
Вміх будуть кидати. Там ще багато м'яса.
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12.03.2022 13:18 Відповісти
Баби нарожают.
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12.03.2022 13:19 Відповісти
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим"
попереду останній рубіж - груз 200.
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12.03.2022 13:19 Відповісти
так сказал как есть, для Гааги хороший свидетель
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12.03.2022 13:19 Відповісти
Лаптєй фтопку пекла.
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12.03.2022 13:20 Відповісти
Эти недоразвитые из кремля, до такой степени заврались, что реально сами поверили в то, что их тут будут встречать с цветами. Поэтому и создали движ и массовку из срочников. Это преступление и против нашего народа и против своего.
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12.03.2022 13:23 Відповісти
Кремлевцы не верили в это, а использовали эти байки в качестве мотивации для солдат, чтобы те не боялись ехать захватывать Украину. Сами же кремлевцы рассчитывали на то, что есть некоторая небольшая масса "встречателей с цветами", которую можно будет легко организовать и продемострировать по телевизору; также был рассчет на то, что те, кто против или не определился, окажутся дезорганизованными и не будут ни на что влиять (подобно тому, как это происходит в России). Предполагалось также, что ЗСУ будут в значительной мере уничтожены первым ударом и не смогут оказывать эффективного сопротивления.
Но что-то пошло не так...
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12.03.2022 17:12 Відповісти
Досить ввдео цих підерасів біля Українського Прапорв.тільки камера.Твердять одне й теж саме.
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Як він каже - прилетів раптом чарівник у блакитному вертольоті та безкоштовно відважив п...люлей
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12.03.2022 13:27 Відповісти
вот именно этот, вроде образованный, начитанный, культурно разговаривает.
он хоть раз стрелял, вообще, в своей жизни????
зачем его сюда послали?
вторая армия мира, гавно.....
путин, *****
мокши, ...идарасы
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12.03.2022 13:27 Відповісти
Да не стрелял конечно. Кто идет в альтернатившики - єто слишком здоровьіе телом и не окончательно повредившиеся умом, которьіе ну никак не могут закосить. Меня заклюют, но такие есть, пусть и очень-очень мало - на раисе за альтернативку реально мордуют, там надо каких-то невероятньіх документов собрать, чтобьі ее получить. Так что бросив его и таких как он в Україну, пуй решает сразу две задачи: отвлекает внимание ЗСУ от настоящих орков, и уничтожает остатки ума в своем ханстве.
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12.03.2022 13:35 Відповісти
Под Херсоном сейчас нагнали срочников и ПЕРВЫЙ раз выдали автоматы и учат стрелять... Прям возле трасы устроили стрельбище, на полях...
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12.03.2022 15:42 Відповісти
а нам с чего по ним стрелять.
н.п. по 20-30-50тысяч а у населения кроме берданок никуя нету.
вот и будут как у себя дома.
охотников хотя бы вооружили...
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12.03.2022 15:47 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:29 Відповісти
Перший, хто може виразити свої думки зв'язною мовою. До цього всі утирки не могли 2 слова зв'язати
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12.03.2022 13:30 Відповісти
Володимир Кличко звернувся до росіян - дивіться відео
https://www.youtube.com/watch?v=tAqHE6h7GGo&t=151s
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12.03.2022 13:30 Відповісти
..тверезий кацап - це диво..(
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12.03.2022 13:33 Відповісти
Так альтернативщик же баптист наверное или свидетель иеговы?
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12.03.2022 13:39 Відповісти
..у тебя проблемы с людьми, которые не разбивают головы в мольбах за ФСБшного Кирилу-прапорщика?
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12.03.2022 13:58 Відповісти
До чого тут проблеми? Тебе здивувало що він тверезий? Ну так протестанти не вживають алкоголь.
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12.03.2022 14:19 Відповісти
..мне пох.й, хто шо вживає, у мене тут, під Гостомелем, літають снаряди над головою вже пішов третій тиждень.. я і інші Українці злі і ненавидять кацапську орду, навіть ті, хто до цього цілував це лайно у дЬосни.. і нас, звичайних, стримує лише недоступність до зброї для усіх Українців..
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12.03.2022 14:28 Відповісти
Однозначно!
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12.03.2022 14:34 Відповісти
"навіть ті, хто до цього цілував це лайно у дЬосни.. " Ну 90% из них это точно... На оккупированной территории ко мне подходят те кого я считал отпетыми ватниками и просят не проявлять себя... Покуда... А когда придет момент, ******* кацапам в спину... И мы в глубоком кацапском тылу... Могли меня просто давно сдать... Слом сознания у них произошел конкретный...
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12.03.2022 15:53 Відповісти
Баптисти та Свідки Єгови начебто вже кілька років як на рашці заборонені...
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Самый трезвый выход - это угнать машину с боеприпасами и сдастся ВСУ, или даже приползти без оружия самому. А не ждать пока возьмут в плен.

Если эти пленные так не делают, то я им не верю.
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Жаль недотрансформировался до удобрения.
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12.03.2022 13:52 Відповісти
Умный парняга, ничего не скажешь.
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12.03.2022 14:32 Відповісти
Вважаю, вірогідно - капелан.
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31.03.2022 18:45 Відповісти
Украине пора прекратить эту херню про "военнопленных" - военнопленные бывают вовремя войны, а войны нет! Значит и военнопленных нет, это террористы: - ублюдки которые перешли границу, суверенного государства, с оружием в руках, и терроризируют мирное население - кто они с юридической точки зрения? ТЕРРОРИСТЫ! А на них женевская конвенция не распространяется, то есть расстреливать на месте абсолютно законно! Кацапы должны это понимать.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Вас забыли спросить про трактовки юридических документов. Во всем мире полно политиков, которые только и ждут фактов, за которые можно было бы предъявить Украине, и чтобы можно было начать оправдывать действия пуйла, основываясь не на его байках, а на реальных фактах.
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12.03.2022 17:16 Відповісти
Чудачьок так складно монолог строчить, що не кожний артист так зможе.
Не Ваня чи Тракторбєк з аулу.
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31.03.2022 18:41 Відповісти
 
 