Путін кинув у бій проти України новобранців та "альтернативників", - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.
Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію, передає Цензор.НЕТ.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ – звичайний баласт. "Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу".
Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.
На порятунок не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдат не забирає".
Ось вона, "могутня" путінська армія...
Україна обов'язково переможе!
Будь ласка, зачекайте...
попереду останній рубіж - груз 200.
Но что-то пошло не так...
он хоть раз стрелял, вообще, в своей жизни????
зачем его сюда послали?
вторая армия мира, гавно.....
путин, *****
мокши, ...идарасы
н.п. по 20-30-50тысяч а у населения кроме берданок никуя нету.
вот и будут как у себя дома.
охотников хотя бы вооружили...
https://www.youtube.com/watch?v=tAqHE6h7GGo&t=151s
Если эти пленные так не делают, то я им не верю.
Не Ваня чи Тракторбєк з аулу.