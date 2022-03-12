Війська РФ ведуть обстріли з житлових кварталів Тростянця, - Геращенко. ВIДЕО

Російські окупаційні війська, які зайняли м.Тростянець Сумської області, у п'ятницю вели інтенсивний вогонь безпосередньо із житлових районів міста, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Рашисти вчора вели сильний вогонь із Тростянця Сумської області", - написав Геращенко у телеграмі у суботу, прикріпивши до повідомлення відеозйомку обстрілу з повітря, передає Цензор.НЕТ.

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