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Війська РФ ведуть обстріли з житлових кварталів Тростянця, - Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська, які зайняли м.Тростянець Сумської області, у п'ятницю вели інтенсивний вогонь безпосередньо із житлових районів міста, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Рашисти вчора вели сильний вогонь із Тростянця Сумської області", - написав Геращенко у телеграмі у суботу, прикріпивши до повідомлення відеозйомку обстрілу з повітря, передає Цензор.НЕТ.

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Если на это не отвечать, войну проиграем.
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12.03.2022 13:48 Відповісти
Это Град. У него 20 секунд уходит на полный залп(40 ракет) и через 10-20 секунд его уже нет там, откуда был залп. Отстрелявшись они даже не складываются, сваливают с поднятыми трубами подальше, потом только опускают их в походное состояние.
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12.03.2022 14:20 Відповісти
Беспилотник там наверное не для развлечения летал. Возможно установка была уже под прицелом, но нужно было подловить ее где-то подальше от жилья. Может ее уже и нет.
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12.03.2022 14:25 Відповісти
а где байрактары?
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12.03.2022 13:48 Відповісти
Почему бы Точку-у не отправить на Ростов, снова?
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12.03.2022 13:50 Відповісти
шоб путина не разозлить, а то нападет!
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12.03.2022 17:37 Відповісти
 
 