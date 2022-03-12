7 064 6
Війська РФ ведуть обстріли з житлових кварталів Тростянця, - Геращенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська, які зайняли м.Тростянець Сумської області, у п'ятницю вели інтенсивний вогонь безпосередньо із житлових районів міста, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Рашисти вчора вели сильний вогонь із Тростянця Сумської області", - написав Геращенко у телеграмі у суботу, прикріпивши до повідомлення відеозйомку обстрілу з повітря, передає Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький. ВІДЕО+ФОТО
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар12.03.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 4
Евгений Пономарев
показати весь коментар12.03.2022 14:20 Відповісти Мені подобається 1
Евгений Пономарев
показати весь коментар12.03.2022 14:25 Відповісти Мені подобається 1
Gen Bate
показати весь коментар12.03.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар12.03.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 1
Eugene Dneprovsky
показати весь коментар12.03.2022 17:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...