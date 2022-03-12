Група активістів на кордоні Польщі заблокувала проїзд вантажівок з російськими та білоруськими номерами в Білорусь та Росію. ВIДЕО
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Група активістів заблокувала проїзд вантажівок з російськими та білоруськими номерами через польсько-білоруський кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в прямій трансляції з місця блокування повідомила Наталка Панченко. Окрім того, вона закликала українців в Польщі та поляків долучитися до акції та підтримати її на всіх інших переходах.
Топ коментарі
+64 MMM YYY f12c8760
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Будь ласка, зачекайте...
санкції лише на пользу !
грамотно щирою польською мовою подякувала братам полякам та поставила рачки уряд Жечі
якби була моя воля, я ще б пригостив тих водіїв рашкованських свіжевиготовленим коктелем
Дякуємо Вам і Польщі за підтримку Україні!!!
Скільки серед них українців ?
Сором.
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
Санкціі ЄС, проти убивць Украіни, та рішучі діі на кордонах ЄС Патріотів за підтримки Євродепутатів !!!!
ніякоі підтримки агресорам!!!
Сказки про сахар в топливе - пошли от карбовых двигателей, там да, карб "заростает" в следствии испарения бенза, и отложения сахара на поверхностях - поплавковая камера, эмульсионные трубки, диффузор.
Так и шо ты, лоцман, сказать хотел? Ну кроме херни?
20 українців тримають сотні фур. Це максимум, що можуть зробити - і то тільки тому, що польскі прикордонники та поліція симпатизує Україні.
Не намовляйте людей на дурниці!
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1403504780068461