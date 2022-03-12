Група активістів на кордоні Польщі заблокувала проїзд вантажівок з російськими та білоруськими номерами в Білорусь та Росію. ВIДЕО

Група активістів заблокувала проїзд вантажівок з російськими та білоруськими номерами через польсько-білоруський кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в прямій трансляції з місця блокування повідомила Наталка Панченко. Окрім того, вона закликала українців в Польщі та поляків долучитися до акції та підтримати її на всіх інших переходах.

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