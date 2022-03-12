"Час коливань минув", - Порошенко на засіданні ПА ОБСЄ закликав Європу зупинити Путіна, щоб він не пішов далі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чим швидше об’єднана Європа зупинить Путіна, тим з меншими людськими, політичними та економічними втратами вона зіткнеться.
Про це під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він закликав європейських партнерів до максимально жорстких санкцій проти Росії та потужної підтримки нашої держави.
"Наша боротьба може тривати всього кілька тижнів, якщо всі рішучі дії будуть відразу виконані. Або це може тривати роками, якщо зробити лише пів кроку. З більш руйнівними економічними наслідками, перш за все, для Європи. Давайте зупинимо Путіна в Україні і дамо відсіч його військовим планам в інших країнах", – наголосив Порошенко.
П’ятий президент наголосив на першочергових кроках з боку ОБСЄ:
- Негайне і безумовне припинення вогню.
- Створення гуманітарних коридорів на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій.
- Виведення російських збройних сил з міжнародно визнаних кордонів території України, підтверджене міжнародними спостерігачами. Я маю на увазі також і Крим.
- Повернення СММ ОБСЄ в Україну.
- Доступ міжнародних гуманітарних організацій в постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб.
"Щодня повинні бути нові санкції. Кожен день напівмір і коливань призводить до десятків втрачених життів українців. Від’єднайте всі російські та білоруські банки від SWIFT, забороніть імпорт енергоресурсів. Припиніть відправляти пів мільярда євро в Росію кожен день", – закликав Порошенко.
"Що стосується додаткової фінансової та економічної підтримки відновлення після війни, прошу вас подумати про свого роду План Маршала для України", – зазначив Порошенко.
Він також закликав європейців приїхати в Україну і побачити на власні очі наслідки російської агресії.
"Приїжджайте в Україну, щоб побачити і відчути, що таке війна. І запобігти цьому у ваших країнах. Встаньте за Україну на нашій землі, щоб побачити звірства російських агресорів. І запобігти їх вторгненняю у ваші країни. Приєднуйтесь до української боротьби, щоб відчути дух українців, нашу відданість спільним цінностям. Щоб нагадати собі, що ми повинні боротися за наші цінності, тому що вони не повинні сприйматись як належне", – зазначив Порошенко.
"Давайте переможемо Путіна в Україні сьогодні – і врятуємо світ для цілих поколінь! Час коливань минув", – закликав п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
А взагалі система колективноі безпеки виявилась повністю неефективною.
Якщо член Ради безпеки ООН може творити таке, то таку організацію треба в топку.
Але це справа майбутнього.
Немає жодних інструментів.
Организа́ция Объединённых На́ций - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
Виявилось, що воно мертвонароджене, раз механізмів для впливу на ситуацію не створено.
Ідіотнормальний хлопец у коментах гірше за ворога
На счет Байдена, то дело даже не в небе, войска вводить нужно, через нехочу, угомонить этого *****. Это даже не просьба, это крик души. Иначе демократия и рубля ломаного не стоит...
І те, що він інформує киян, українців, що Київ стоїть, це не піар, а частина інформаційної війни проти мокшанських фейків та паніки.
Якийсь дитячий садок.
Потрібні ППО, радянські підійдуть, чим більше, тим краще.
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
11.03.2022 07:12
https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
СЛАВА УКРАНІ!
Мудрі слова у Пороха.