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"Час коливань минув", - Порошенко на засіданні ПА ОБСЄ закликав Європу зупинити Путіна, щоб він не пішов далі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чим швидше об’єднана Європа зупинить Путіна, тим з меншими людськими, політичними та економічними втратами вона зіткнеться.

Про це під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він закликав європейських партнерів до максимально жорстких санкцій проти Росії та потужної підтримки нашої держави.

"Наша боротьба може тривати всього кілька тижнів, якщо всі рішучі дії будуть відразу виконані. Або це може тривати роками, якщо зробити лише пів кроку. З більш руйнівними економічними наслідками, перш за все, для Європи. Давайте зупинимо Путіна в Україні і дамо відсіч його військовим планам в інших країнах", – наголосив Порошенко.

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П’ятий президент наголосив на першочергових кроках з боку ОБСЄ:

  • Негайне і безумовне припинення вогню.
  • Створення гуманітарних коридорів на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій.
  • Виведення російських збройних сил з міжнародно визнаних кордонів території України, підтверджене міжнародними спостерігачами. Я маю на увазі також і Крим.
  • Повернення СММ ОБСЄ в Україну.
  • Доступ міжнародних гуманітарних організацій в постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб.

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"Щодня повинні бути нові санкції. Кожен день напівмір і коливань призводить до десятків втрачених життів українців. Від’єднайте всі російські та білоруські банки від SWIFT, забороніть імпорт енергоресурсів. Припиніть відправляти пів мільярда євро в Росію кожен день", – закликав Порошенко.

"Що стосується додаткової фінансової та економічної підтримки відновлення після війни, прошу вас подумати про свого роду План Маршала для України", – зазначив Порошенко.

Він також закликав європейців приїхати в Україну і побачити на власні очі наслідки російської агресії.

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"Приїжджайте в Україну, щоб побачити і відчути, що таке війна. І запобігти цьому у ваших країнах. Встаньте за Україну на нашій землі, щоб побачити звірства російських агресорів. І запобігти їх вторгненняю у ваші країни. Приєднуйтесь до української боротьби, щоб відчути дух українців, нашу відданість спільним цінностям. Щоб нагадати собі, що ми повинні боротися за наші цінності, тому що вони не повинні сприйматись як належне", – зазначив Порошенко.

"Давайте переможемо Путіна в Україні сьогодні – і врятуємо світ для цілих поколінь! Час коливань минув", – закликав п’ятий президент.
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Топ коментарі
+40
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12.03.2022 14:10
+13
Нажаль, інших організацій зараз немає, тому і звертатись треба до тих, що є.
А взагалі система колективноі безпеки виявилась повністю неефективною.
Якщо член Ради безпеки ООН може творити таке, то таку організацію треба в топку.
Але це справа майбутнього.
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12.03.2022 14:16
+11
Порох, позвони уже своему корешу и скажи шоб небо закрыл, сам разказывал какой Бидон охрененный друг Украины
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12.03.2022 14:09
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крик в пустоту
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12.03.2022 14:07 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab%20
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12.03.2022 16:18 Відповісти
На яких х"р те ОБСЄ взагалі існує якщо воно с"обується як тільки починається війна, а потім тримає язика в сраці!?
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12.03.2022 14:08 Відповісти
Нажаль, інших організацій зараз немає, тому і звертатись треба до тих, що є.
А взагалі система колективноі безпеки виявилась повністю неефективною.
Якщо член Ради безпеки ООН може творити таке, то таку організацію треба в топку.
Але це справа майбутнього.
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12.03.2022 14:16 Відповісти
А яким чином ООН може запобігти конфлікту ?
Немає жодних інструментів.
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12.03.2022 14:18 Відповісти
так ото ж...
Организа́ция Объединённых На́ций - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
Виявилось, що воно мертвонароджене, раз механізмів для впливу на ситуацію не створено.
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12.03.2022 14:22 Відповісти
Все вірно сказав.
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12.03.2022 14:08 Відповісти
Порох, позвони уже своему корешу и скажи шоб небо закрыл, сам разказывал какой Бидон охрененный друг Украины
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12.03.2022 14:09 Відповісти
Не закроют. Хватит этот дурацкий зелин нарратив повторять.
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12.03.2022 14:26 Відповісти
Z-ботам методички вже тиждень не оновлювали
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12.03.2022 14:37 Відповісти
Та Підлога Маккартні нормальный хлопец. Просто не все понимают что такое "закрыть небо" на самом деле.
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12.03.2022 14:40 Відповісти
Ідіотнормальний хлопец у коментах гірше за ворога
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12.03.2022 14:48 Відповісти
Ты часом не в курсе, уголовное дело против Байдена и Пороха прекратили? А то я за Бенядиктовой и Зелёной камарильей давно не следил?
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12.03.2022 14:42 Відповісти
Без Байдена було б краще? Серйозно?
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12.03.2022 14:44 Відповісти
Мне стыдно за Петра Алексеевича. Лучшего у нас не было и дай бог когда-нибудь появится, но делай дела тихо, а не вот каждый день пиар во время войны. Он же не зеля в конце то концов.

На счет Байдена, то дело даже не в небе, войска вводить нужно, через нехочу, угомонить этого *****. Это даже не просьба, это крик души. Иначе демократия и рубля ломаного не стоит...
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12.03.2022 15:24 Відповісти
Порох, як робив, так і продовжує робити все для захисту України, і словом, і ділом, і грошима.
І те, що він інформує киян, українців, що Київ стоїть, це не піар, а частина інформаційної війни проти мокшанських фейків та паніки.
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12.03.2022 15:49 Відповісти
робить: https://www.facebook.com/watch/?ref=tab%20
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12.03.2022 16:20 Відповісти
А що Байден колись відкривав небо України, щоб його зараз зачинять ? ☺️
Якийсь дитячий садок.
Потрібні ППО, радянські підійдуть, чим більше, тим краще.
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12.03.2022 18:06 Відповісти
Треба було після обрання преЗедента одразу займатися закриванням неба, а не ставити собі за основну мету посадити Пороха і Байдена.
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12.03.2022 18:56 Відповісти
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 14:10 Відповісти
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12.03.2022 14:10 Відповісти
це на стільки ж прекрасно, на скільки і неймовірно...
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12.03.2022 14:18 Відповісти
те, що іноді здається неможливим, раптово виявляється неминучим.
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12.03.2022 14:50 Відповісти
самий вірний хід і 100% .після напів розгрому Україною,дедлайн НАТО путіним виконається.
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12.03.2022 15:10 Відповісти
Порошенко онлайн выступал в Вене?
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12.03.2022 14:11 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігає Німеччину від додаткової історичної провини через довге лобіювання інтересів РФ.Він нагадав, що стосовно Росії політику відкорегували, проте ціною цьому стали життя цивільних та пошкоджені міста.

11.03.2022 07:12
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12.03.2022 14:14 Відповісти
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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12.03.2022 14:15 Відповісти
Які вони в біса еліти, якщо вони бояться? Звичайне меркантильне плебейське німецьке лайно.
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12.03.2022 14:42 Відповісти
ВЕЛИКЕ СПОДІВАННЯ, ЩО ЇМ ДІЙДЕ!
СЛАВА УКРАНІ!
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12.03.2022 14:18 Відповісти
Требования из разряда бла-бла-бла, мог бы еще добавить требование 100-градусных морозов в местах скопления орков и всего ********** - результат одинаковый.
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12.03.2022 14:21 Відповісти
Когда этот ***** поймет. что он просто дурак? Или русский летчик с нераскрывающимся парашютом! Руки за жопу загнуты и голова полная шлема крови. Фото было в интернете!
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Это наш воздушный снайпер Петя Порошенко! И никто друвгой !
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12.03.2022 14:48 Відповісти
Якщо раша відтіснятиме / Але вірю - не зможе стерво російське нас тіснити!/ Україну до кордонів НАТО, вийде на свого Орбана /Угорщина/, щоб розколоти Україну, та займеться Румунією з Півдня? А там і Прибалтика в планах Мошкви- СССРії. Прийдеться й НАТО від дипломатії перейти до бойового захисту на території Альянсу! Недарма прості громадяни з ЄС і інших країн ідуть добровольцями, щоб зупинити рашистів. Адже краще зараз надати повну допомогу Україні зброєю й інструкторами! Загрозу світу - московське зло і зупиняти треба всім світом!
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12.03.2022 15:12 Відповісти
"Наша боротьба може тривати всього кілька тижнів, якщо всі рішучі дії будуть відразу виконані. Або це може тривати роками, якщо зробити лише пів кроку. Джерело: https://censor.net/ua/v3324266


Мудрі слова у Пороха.
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12.03.2022 18:01 Відповісти
 
 