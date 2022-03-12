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"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": етнічна росіянка з Гостомеля про російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителька Гостомеля заявила, що таких сволот, як російські окупанти в Україні, вона ніколи не бачила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила етнічна росіянка Наталія.

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"Я сама росіянка, все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Але маю сказати, що такої сволоти, як вони, я у своєму житті ще не бачила І я ніколи не могла придумати, що вони прийдуть мене "захищати". Я просила їх про це? Я просила Кадирова забрати мій золотий перстень собі на ворота? Ні! Суки вони!", - сказала вона.

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Топ коментарі
+25
Никогда не верьте русским и не будете обмануты
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12.03.2022 14:31
+12
Бачила. Але,звично вважала,що,так треба...
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12.03.2022 14:26
+8
Бабцю, не тебе вони "захищати" прийшли, а свою маячню з телевізора.
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12.03.2022 14:41
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Бачила. Але,звично вважала,що,так треба...
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12.03.2022 14:26 Відповісти
Вони кричали "брехня" Путін введи війська
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12.03.2022 17:17 Відповісти
Никогда не верьте русским и не будете обмануты
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12.03.2022 14:31 Відповісти
Трохи пізно, раніше треба було волати, зараз треба робити висновки і воювати кожному на своєму фронті: військовому, цивільному, гуманітарному, інформаційному ...
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12.03.2022 14:32 Відповісти
Абсолютно так. Після 2014 треба було організувати Віче російсько--мовних УКРАЇНЦІВ і продемонструвати масовість руху у кожній області Путин мы не нуждаемся в твоей помощи! Пошел вон! це може й не вплинуло б на маразматика. Але який був би потужний аргумент для світового розуміння і особливо для Гааги!
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12.03.2022 16:40 Відповісти
Бабцю, не тебе вони "захищати" прийшли, а свою маячню з телевізора.
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12.03.2022 14:41 Відповісти
От через таких ватних "я руская" курок вони сюди й лізуть, росіян в україні бути не повинно, використовуйте українську, забудьте язик.
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12.03.2022 14:41 Відповісти
А запитайте у рускай бабушкі, за кого вона весь час голосувала...
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Занадто дорогою ціною приходить розуміння для таких людей,хоча думаю все-одно залишаться тупорилі,які будуть йти у московську церкву і кликати *****.
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12.03.2022 14:47 Відповісти
Та нікого і не від кого вони захищати не збирались і не збираються. Ординці йшли і йдуть сюди грабувати та вбивати. Згадайте 14 рік, Чонгар - вони ж унітази знімали і тягли до себе по халупам. далі полізли на Донецьк, Луганськ - от там вже "гуляй рваніна" - машини, техніку, коштовності та інше. Знали й знають що українці завжди заможніше жили. ОсвАбадителі від нажитого майна.
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12.03.2022 15:02 Відповісти
как то она не искренне сказала последние слова, не так как Украинци не верю ей !
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12.03.2022 15:18 Відповісти
Хіба про перстень не від душі?
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12.03.2022 15:33 Відповісти
От тільки то про перстень і від душі. Та й то, кадировець зняв.
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12.03.2022 17:12 Відповісти
 
 