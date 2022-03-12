"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": етнічна росіянка з Гостомеля про російських окупантів. ВIДЕО
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Жителька Гостомеля заявила, що таких сволот, як російські окупанти в Україні, вона ніколи не бачила.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила етнічна росіянка Наталія.
"Я сама росіянка, все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Але маю сказати, що такої сволоти, як вони, я у своєму житті ще не бачила І я ніколи не могла придумати, що вони прийдуть мене "захищати". Я просила їх про це? Я просила Кадирова забрати мій золотий перстень собі на ворота? Ні! Суки вони!", - сказала вона.
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