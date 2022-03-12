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СВОЯ ВІЙНА з Юрієм Бутусовим: Як ліквідували ватажка "народної міліції ЛНР" Олега Анащенка. ВIДЕО

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4 лютого 2017 року у Луганську внаслідок операціі українських спецслужб із залученням армійських спецпризначенців було знищено керованим вибухом полковника терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції ЛНР". Це саме цей зрадник у червні 2014 командував всією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором збиття літака Іл-76.

Одним з українських диверсантів, що брав безпосередню участь у знищенні Анащенка, був Іван Дєєв. Сьогодні він герой рубрики Своя війна з Юрієм Бутусовим

00:55 - хто такий Олег Анащенко

01:31 - "Было 2 машины, следили за каждым его действием" - як шукали Анащенка

09:00 - "О спецоперации знали единицы". Як змогли затримати?

15:25 - "Начали принимать, прикладом голову вірубили" - затримання

23:59 - "Создал себе сам легенду, что я простой волонтер, который помогает народу" - підготовка до диверсїйної роботи.

33:00 - Полон. "Пломбы срывали, шило загоняли. Били током. Пальцы пообрезали".

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Автор: Сергій Яковенко
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Слава Українським воїнам
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12.03.2022 14:32 Відповісти
Чурка, ана напомни, коли СРСР обьявив війну Германії?
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12.03.2022 14:40 Відповісти
Так обороняючій стороні не потрібно війну обьявляти.
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12.03.2022 14:39 Відповісти
Командира здало керівництво з Києва..?
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12.03.2022 14:42 Відповісти
Смотрела, слушала. Испытывала гордость за нашего героя и стыд за нашу власть.
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12.03.2022 14:52 Відповісти
точкове винищення противника.високий клас!
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12.03.2022 15:12 Відповісти
 
 