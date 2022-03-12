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армія РФ (13481) війна (56444) полон (1296) СБУ (10034) ПВК "Вагнер" (1476)

"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - полонений бойовик російської ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У полоні СБУ наразі перебуває бойовик російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках.

Окупант вірив у казку й тепер: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

"Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": етнічна росіянка з Гостомеля про російських окупантів. ВIДЕО

"Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок...Тримаємо стрій! Разом переможемо!", - додали в СБУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Хто це його підмакіяжив ?
Букет квітів в око втрапив ?
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12.03.2022 14:56
+57
схоже, кидали квіти одразу з горщиками)
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12.03.2022 14:59
+44
Вагнерівців треба вбивати як і кадирівців.
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
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12.03.2022 14:57
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Хто це його підмакіяжив ?
Букет квітів в око втрапив ?
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12.03.2022 14:56 Відповісти
схоже, кидали квіти одразу з горщиками)
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12.03.2022 14:59 Відповісти
Добре що ще не запхали в зад бандерасмузі )
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Та то не добре. Треба було запхати!
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12.03.2022 15:23 Відповісти
и не подожгли
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12.03.2022 16:22 Відповісти
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12.03.2022 15:18 Відповісти
Очень важно не забыть из горшка чеку выдернуть!
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12.03.2022 15:27 Відповісти
А он никто. Вот реально никто. Его можно бить, его можно убить. Женевская конвенция на него не распространяется, в консульство РФ он обратиться не может. Но они про это знают, и всё равно идут, кто за деньгами, а кто получает от этого удовольствие. А тут такой облом. Но на самом деле, он ещё не понял, как крупно он попал, в Сирии вагнеровцев обычно выкупали, а здесь он в душе тайно надеется, что война скоро закончится в их пользу и он вернется домой героем. Не думаю, что у него в планах остаток жизни провести в украинской тюрьме. Вот это чувака ждет трагедия всей его никчемной жизни...
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12.03.2022 15:04 Відповісти
думаю по документам официально они уже как 2-5 лет мертвые.... это фантомы.... и да Росгрвардия, ЧВК Вагнера.. спецотряды МВД находятся по за межами действий Женевской Конвенции о статусе военнопленных... это просто БАНДИТЫ...
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12.03.2022 15:07 Відповісти
Причем тут Женевская Конвенция о статусе в/пленных, разве путен объявлял войну?
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12.03.2022 15:31 Відповісти
В международном праве официальное объявление войны не нужно, достаточно юридически зафиксированного факта вооруженной агрессии одной страны против другой. Суд в Гааге принял иск Украины против России, всё, с точки зрения международного права между нами состояние войны. А иначе всех пленных надо освободить, выписать им административный штраф за незаконное пересечение границы и выдворить в РФ. Не совсем то, чего бы мне хотелось.
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Возможно, Вы правы.
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12.03.2022 18:07 Відповісти
А тот льотчик максим крыштоп знает о своей гаагской перспективе.
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12.03.2022 18:12 Відповісти
Всё они знают. Но надеются отпетлять. Да только он ещё не в курсе, что его уже уволили из рядов ВС РФ, так что тоже уже не военнопленный
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12.03.2022 18:14 Відповісти
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Но на момент пленения они были в/служащие. Обратили внимание как они постоянно подчеркивают, что они являются таковыми.
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12.03.2022 18:53 Відповісти
А что им остается делать? Иначе они просто террористы. Не думаю, что кому-то, даже тупому кацапу, хочется признавать себя террористом.

PS В РФ богатая практика увольнять неугодных задним числом. Так что вполне возможно, что на момент пленения они уже не были военнослужащими. Просто они про это пока ещё не знают. Ну ничего, в их жизни теперь будет много сюрпризов. Они ёще будут умолять отвезти их в Гаагу. Там тюрьмы хорошие, и кормят нормально. Хорошее место провести остаток жизни до самой смерти.
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Но в данном случае Женевская конвенция и вовсе не при чем, наемники не считаются военнопленными, они идут по обычному гражданскому уголовному праву. А насильственные действия вооруженным преступником, направленные на изменение государственного строя и территориальной неприкосновенности Украины - это пожизненное, с конфискацией имущества(что правда, в данной ситуации смешно, какое имущество у наемника)

Вот был бы он военнопленный, то после заключения мирного договора между странами мы были бы обязаны вернуть всех пленных в РФ, независимо от того, что они у нас натворили (а вот РФ Женевскую конвенцию не ратифицировала и нам ничего не должна, просто помним про это)
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12.03.2022 18:00 Відповісти
Не верьте ни одному слову этого садиста. Только смерть этим тварям.
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12.03.2022 15:05 Відповісти
І бажано не миттєва!
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12.03.2022 15:25 Відповісти
зачем так быстро и не гуманно...на кол или дыбу помедленней будет
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12.03.2022 16:24 Відповісти
Согласен, это не люди, их нигде в мире в плен не берут, вне закона!!!
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12.03.2022 16:51 Відповісти
Пащеку йому розірвати і буде посмішка на все життя.
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12.03.2022 14:56 Відповісти
Мокшанский Гуинплен. ))
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12.03.2022 15:01 Відповісти
Здаётся мне , что он или "повесится " как Есенин , или "застрелится" как Маяковский.
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12.03.2022 15:10 Відповісти
Вагнерівців треба вбивати як і кадирівців.
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Всіх потрібно вбивати.
А то виходить ці неправильні - значить і правильні є?
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12.03.2022 14:58 Відповісти
Зробіть йому "улибку", щоб до кінця свого жалюгідного життя "улибався" і сцявся.
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12.03.2022 15:00 Відповісти
Всіх не можна. Не хочеться щоб в боях з тими, хто міг і хотів би здатись, гинули наші бійці.
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12.03.2022 15:00 Відповісти
Может гуманнее - отрезать правую руку ?
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12.03.2022 15:08 Відповісти
і ногу Бо **** знову припреться
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Так приставити пістолет до лоба, посміхнутись і . .. клац.
Все - обіцянка збулась.
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Включил дебила... Дать по ***** пару раз прикладом, а еще лучше вздернуть на столбе -на этих конвенции не распространяются, нахрена с ними носятся, не пойму.
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Такие фингалы симметричные получаются после приклада в переносицу
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12.03.2022 15:02 Відповісти
такі "окуляри" на морді - після гарного запотиличника.
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12.03.2022 15:58 Відповісти
с улыбкой на лице мы смотрим на трупы ваших орков
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12.03.2022 14:58 Відповісти
Само собою. С улыбкой - только мертвых.
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12.03.2022 14:58 Відповісти
О! У цього бланші на харєвой частині пельки - симетричні. А то , то зліва, то справа. Молодці хлопця. Ця падло, не є комбатантом. Що хочете те і робить. Женєвська конвенція не діє.
Амінь
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12.03.2022 14:58 Відповісти
Какого хрена вы бомбили аэропорты?
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12.03.2022 14:58 Відповісти
Я вижу, что ипло ему уже подрихтовали. Интересно, что с ним дальше делать? В Гааге он не нужен, а обменивать наёмника на военнопленного никто не будет.
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12.03.2022 14:59 Відповісти
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12.03.2022 15:10 Відповісти
Тому ваші уроди вбивають місцевих ? Стріляють і пологові будинки ?
Ти ще маєш якусь наглість тут з'являтись.
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12.03.2022 15:13 Відповісти
Нк так расстреляйте его с ульібкой
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12.03.2022 14:59 Відповісти
Ги. Бойовик чвк Вагнера з позивним "панда".
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12.03.2022 15:01 Відповісти
не встречать , а убивать …
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12.03.2022 15:01 Відповісти
О, ну тут все симметрично.
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12.03.2022 15:01 Відповісти
Конечно с улыбкой. Нам нравится валить лапотных репоедов. Вот и улыбаемся, когда эти шакалы дохнут.
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12.03.2022 15:02 Відповісти
это обыкновенный наемник, убивающий людей за деньги..
неужели эта падла бредит, что украинцы такие наивные и будут слушать его враньё про улыбки мирных граждан, которых оно пришло с оружием на танках убивать?
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12.03.2022 15:02 Відповісти
Отрезать орку яйца с улыбкой на лице!!!
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12.03.2022 15:03 Відповісти
на ньому багато крові,це професійний убивця.В расход!
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12.03.2022 15:03 Відповісти
украинцы улыбаются, когда видят дохлых кацапофашистов, уничтоженных ЗСУ..
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Развёл вас ***** КАК КОТЯТ . Так Вам и надо !!! Бо терпели кгбистского царя 20 лет
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Никто его не дурил. Это он сейчас выкручивается -пытается съехать с темы.
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12.03.2022 15:16 Відповісти
настоящие вагнеровцы, это убийци и каратели.
судя по его ...балу, его даже не отпи...дили как надо.
вагнеровци, это СС,
слушать что он пришол наводить порядок
это смешно и глупо.
он шол убивать, пытать грабить.
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Судити по закону воєнного часу. Досить це лайно брати в полон.
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12.03.2022 15:05 Відповісти
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12.03.2022 15:05 Відповісти
Этого додика поперли с ютуба и инсты, теперь оно в телегу приползло... А закроют телегу, некуда и идти будет.
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12.03.2022 15:08 Відповісти
Какой Лиссабон , дебилы??? У вас под Обуховым уже солярка закончилась и стоят ваши танки...
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12.03.2022 15:25 Відповісти
а за кораблем?
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12.03.2022 15:28 Відповісти
Була б воля, на вила б тебе вділи і посміхалися б, повір
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12.03.2022 15:06 Відповісти
От улыбки станет всем теплей - и слону и даже маленькой улитке...
А тебе, тупому ********, не станет!

Админы, извините за мой "французский", но накипело...
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12.03.2022 15:07 Відповісти
Це та наволочь, яка сирійського чоловіка вбила, голову йому відрубала та із понівеченого тіла глумилась? Якщо так, то під суд того, хто цю гниду вагнерівську у полон взяв!
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12.03.2022 15:07 Відповісти
Ви навіщо цю мерзоту взяли у полон ? Я вас запитую, чорт забери, навіщо ? Це найманий вбивця, який прийшов вбивати нас, українців за гроші а в його в полон ? Хто його буде годувати та утримувати, з який кошт ? Ні, це не милосердя, це збочення.
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12.03.2022 15:07 Відповісти
Стокгольмский синдром
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12.03.2022 15:14 Відповісти
Вообще-то, с ним можно делать всё что угодно, не смотря на то, что опубликовали видео.
Если у кого-то вдруг возникнет вопрос "где он?", то можно сказать "Сбежал. Но не волнуйтесь, часовой который допустил этот побег, уже сполна наказан - одну ночь отсидел на гауптвахте, а так же получил три наряда на кухню вне очереди"
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12.03.2022 15:29 Відповісти
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12.03.2022 15:07 Відповісти
С ******* на морде,а не с улыбкой на лице,сволочь свинособачья! Жестоко ненавижу кацапов,но честное слово,аж жалко... Кацапы,вы не солдаты,вас нет!!! Больше - нет! Я,честно скажу,служил в армии с вами: более-менее. Но я даже подумать не мог,что вы опущенцы!!! Сгинте, мерзавцы!!!
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12.03.2022 15:08 Відповісти
Посмотрите ***.. На этого именинника ожидавшего цветочки... **** он не первый день на Украине... 84 Год. рожд. Здоровый продуманный бычара. который шел убивать всех подряд ...Заученная речь попавшего в плен.. Тварь.....
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12.03.2022 15:08 Відповісти
с одной стороны вроде бы и на Украину,без парашюта...а с другоф стороны-все таки закопают,значит В сложная наука все таки мовознавство

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12.03.2022 15:09 Відповісти
Завоював шмат землі.
Красавчег.
Гарний кущ з нього виросте.
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12.03.2022 15:14 Відповісти
1*2м
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12.03.2022 16:27 Відповісти
Парашутик родина подрезала перед вылетом
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12.03.2022 15:26 Відповісти
Хорошо, что в каске. Мозг не расплескался по земле Украины
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12.03.2022 15:50 Відповісти
Думаю ніяких обмінів полоненими вже не буде, отже свинособаки мають бути знищеними
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12.03.2022 15:09 Відповісти
Вангерівців потрібно розстрілювати на місці!!! Це найманці які їздять вбивати по всьому світу!!!
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12.03.2022 15:10 Відповісти
Тот кто взял ету тварь в плен плюнул в лицо украинцам. Ету гниду расстрелять и прикопать в посадке чтобы никто никогда его не нашел. Наемников и террористов в плен не берут.
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12.03.2022 15:11 Відповісти
можно после допроса.
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12.03.2022 15:23 Відповісти
Что нового етот выродок скажет? А когда его уже засветили то расстреливать уже проблематично. Разве что расковырять ему голову штыком и сказать что умер от ран
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12.03.2022 15:33 Відповісти
Вибачте, а звідки той, хто брав в полон міг знати, що це вагніревець? Особливо, якщо взяли цивільні в той час, коли ще не було дозволу вбивати загарбників цивільним особам?
А от те, що таку тварюку в полоні тримати не варто, бо найманці, особливо такі найманці, не потрапляють під жодні конвенції - це точно. Навіть для Гаагського суда таке падло не котується.
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12.03.2022 17:02 Відповісти
Пустовітов..? - с.ка-манкурт прокацапська.. гнида післяукраїнська, виродок славетних русів-українців.. скільки ж вас п.д.рів понавилуплювалось?..(
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12.03.2022 15:11 Відповісти
Показали этого урода.... А теперь выведите за угол и "отпустите"....
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12.03.2022 15:16 Відповісти
Отрезать этой твари все что можно отрезать с улыбкой на лице.
.
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12.03.2022 15:16 Відповісти
що він **** трандить Всі валять на пропаганду,звільнить від фашистів....Ну то де ти їх шукав ?в роддомах і школах,чи дитсадках,...куди ж вони поховались?Набридло слухать одне і теж.Це ми до них ставились ,як до своїх і не розуміли ,як це стрілять.А для них це проблемою ніколи не було.Бо москва виховувала у них зверхність над тіпа братніми народами.Вони дивились на всіх ,як на меншовартних,як на трейтій сорт.І їм пофіг-вони ціленаправлено ішли знищувать українців і Україну.Вбивці.,нащадки ваньки кровожадного живодера...
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12.03.2022 15:20 Відповісти
Он рассказывает сказку которую от него хотят услышать наши идиоты. Только последний идиот поеверит наемному убийце воюющему и убивающему уже не один год за деньги людей по всему миру что его обманули и сдесь он искал фашистов и тд.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
не думаю,що вони вірять
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12.03.2022 15:41 Відповісти
всё правильно,врага надо убивать с улыбкой!
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12.03.2022 15:22 Відповісти
Пожизненное.Только пожизненное.Раз смертной казни нет.
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12.03.2022 15:24 Відповісти
Беда не в этом отдельном идиоте-бандите. Беда, что главный бандит, злобный карлик, спрятавшийся в страхе с вой бункер на Урале, то же свято верил, что его в Украине ждут-не дождутся и теперь мстит за свои разбитые иллюзии и до поноса боится за свою драгоценную жизнь.
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12.03.2022 15:28 Відповісти
Паскуди рашиські ви тут смерть свою знайдете і тут постає питаня до наших відповідних органів заарештувати колоборантів які чекали "русского мира" це майже все опзж ,шарій та інша наволоч ,а майно заарештувати на тих вілах поселити вимушених переселенців.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Тюльпаны , геоцинты , акации , встречаем .
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12.03.2022 15:35 Відповісти
С улыбкой вас будет встречать разве что дама в капюшоне и с косой.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
ещё в 14 году эти "вагнеровцы" уже знали.что встречать с цветами их не будут.Встречали с цветами местные перекрасившиеся менты и градоначальники.Что касается народа.то только те.кто имеет близких родственников в РФ приветствовали (и то,без цветов) российских военных.А таковых по сути не более четверти населения Донецкой и Луганской области.остальные просто не выступили "с пустыми руками" против захватчика.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
это существо на этой земле не нужно.
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Я уявити не міг, що істота на Землі може бути такою кровожерливою. Кацап то нелюд, то Сатана! Тільки нищити їх! Навіки нищити у всіх куточках світу! Самий кривавий хижак зі звірячого світу ангел попре кацапа! Прокляті в віках ви будете! На нав'язували, що Гітлер то зло. Нєа, Гітлер то хоть і падший, але ангел був. Це не що якась орда, орки - це просто піZда!
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Расстрелять!!!!
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Труднощі перекладу : не"зустрічати", а "страчати", і далі за текстом...
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12.03.2022 16:32 Відповісти
А що після того, як в нього шмальнули з джавеліна, українці не посміхались?
Вибачайте
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12.03.2022 17:22 Відповісти
видел, как ублюдки вагнеровцы развлекались в Сирии и держали человека на асфальте и били ему кувалдой по ногам и рукам. Еще видел, как они привязали человека живого и облили горючим и живьем подпалили. видел, как они голову отрезают. Это все они делали со смехом и для развлечения. Этим ублюдкам нет веры и они будут врать все, что угодно, чтобы вылезти и потом вернутся и убить.
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12.03.2022 17:29 Відповісти
 
 