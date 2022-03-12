"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - полонений бойовик російської ПВК "Вагнер". ВIДЕО
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У полоні СБУ наразі перебуває бойовик російської приватної військової компанії "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках.
Окупант вірив у казку й тепер: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
"Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", - йдеться у повідомленні.
"Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок...Тримаємо стрій! Разом переможемо!", - додали в СБУ
Будь ласка, зачекайте...
Букет квітів в око втрапив ?
PS В РФ богатая практика увольнять неугодных задним числом. Так что вполне возможно, что на момент пленения они уже не были военнослужащими. Просто они про это пока ещё не знают. Ну ничего, в их жизни теперь будет много сюрпризов. Они ёще будут умолять отвезти их в Гаагу. Там тюрьмы хорошие, и кормят нормально. Хорошее место провести остаток жизни до самой смерти.
Вот был бы он военнопленный, то после заключения мирного договора между странами мы были бы обязаны вернуть всех пленных в РФ, независимо от того, что они у нас натворили (а вот РФ Женевскую конвенцию не ратифицировала и нам ничего не должна, просто помним про это)
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
А то виходить ці неправильні - значить і правильні є?
Все - обіцянка збулась.
Амінь
Ти ще маєш якусь наглість тут з'являтись.
неужели эта падла бредит, что украинцы такие наивные и будут слушать его враньё про улыбки мирных граждан, которых оно пришло с оружием на танках убивать?
судя по его ...балу, его даже не отпи...дили как надо.
вагнеровци, это СС,
слушать что он пришол наводить порядок
это смешно и глупо.
он шол убивать, пытать грабить.
А тебе, тупому ********, не станет!
Админы, извините за мой "французский", но накипело...
Если у кого-то вдруг возникнет вопрос "где он?", то можно сказать "Сбежал. Но не волнуйтесь, часовой который допустил этот побег, уже сполна наказан - одну ночь отсидел на гауптвахте, а так же получил три наряда на кухню вне очереди"
Красавчег.
Гарний кущ з нього виросте.
А от те, що таку тварюку в полоні тримати не варто, бо найманці, особливо такі найманці, не потрапляють під жодні конвенції - це точно. Навіть для Гаагського суда таке падло не котується.
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Вибачайте