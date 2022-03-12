"Мы рвем их без страха! Русский военный корабль - иди нах#й!", - Бабкін записав нову версію свого хіта "Я солдат". ВIДЕО
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Український музикан Сергій Бабкін, екс-учасник популярного у нульових гурту 5'nizza, записав нову версію своєї відомої пісні "Я солдат".
У 2003 році музиканти з Харкова Сергій Бабкін та Андрій Запорожець (SunSay) випустили пісню "Я солдат" у відповідь на пісню гурту "Любе" - "Комбат".
Сьогодні ж, у світлі останніх подій в Україні, Бабкін переписав текст пісні і вона набула нових сенсів, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+17 Гундяй Крестовоздвиженский
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+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+7 vigo
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- Прєкратітє посилать, я давно уже там!
популярное направление... авжеж!
Бабкин - молоток!
Мы победим!
Слава Украине!
Машина времени
На пустые страницы истории Российской империи
То золою, то золотом наши ложатся года.
Так отдайте литовцам - Литву, Михайло Сергеевич,
Мил насильно не будешь, увы. Ну а кровь - не вода.
То-то бы было красиво, достойно, вот было бы здорово -
Высочайшим указом свободу даруем, мол, вам
Всем омоновцам дать по медали с портретом Невзорова,
Хорошо угостить, а потом отпустить по домам.
Будут новые стычки - поверьте, уж повод отыщется,
И опять у рязанского парня не дрогнет рука.
Отпустите литовцев - Вам это зачтется, запишется,
Все равно с них сегодня, пардон, как с козла молока.
Скоро кончатся дырки от бубликов - где уж там бублики!
Недоверье к словам рождено недоверьем к делам.
Лучше друг по соседству, чем враг в виде "братской республики".
Отпустите литовцев - ну что они сделали Вам ?
Под вопросом их глаз вам все больше и больше сутулиться
Может быть, мы и вправду - большая-большая семья,
Только что-то семье не живется без танков на улицах,
Без талонов на воздух, без каторги и без вранья.
Я бы много отдал, чтоб увидеть как все это кончится.
Отпустите их с Богом, причем не потом, а сейчас,
Пусть они улыбнутся в ответ - как мне этого хочется!
И тогда их улыбки счастливее сделают нас.
Оккупанты, Прочь руки от Украины...