Російські окупанти готуються провести на Херсонщині псевдореферендум щодо створення "ХНР", - депутат облради Хлань. ВIДЕО
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Російські окупанти планують провести псевдореферендум на тимчасово зайнятих ними територіях Херсонської області для проголошення т. зв. "ХНР".
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсонській області готують "референдум" щодо створення "ХНР", - написав Хлань у Фейсбуці в суботу.
За його словами, окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з запитанням "Чи готові вони співпрацювати із загарбниками?".
"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну дірку без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"... Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а справді громадянами, чиї імена пам'ятатимуть наступні покоління", - наголосив Хлань.
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1. Они хотят чтобы те работали на Россию. Тоесть, стали для них базой.
2. Они хотят начать вербовать мясо, чтобы посылать его на войну. Как это было в ОРДЛО и в Крыму.