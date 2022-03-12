Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому, - перша леді Польщі Агата Дуда. ВIДЕО

Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому.

Про це заявила у зверненні до світу перша леді Польщі Агата Дуда, яке опублікувала перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Запевняю, що Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому" – зазначила пані Агата Дуда.

На початку вторгнення РФ я попросила колег, перших леді та джентльменів, свідчити для світу про те, що відбувається в Україні. Що тут – війна, а не "спецоперація". Що тут – терор проти мирного населення, а не "порятунок", як запевняє Росія.

Перша леді Польщі свідчить про те, що бачить на власні очі, адже абсолютна більшість із мільйона українських дітей-біженців знайшла прихисток саме в її країні.

"Дякуємо, що ви стали нашим тилом, брати поляки! Ми цього не забудемо" - зауважила Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 онкохворі дитини вирушили з України до Польщі на лікування, - Зеленська. ФОТОрепортаж