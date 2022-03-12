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Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому, - перша леді Польщі Агата Дуда. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому.

Про це заявила у зверненні до світу перша леді Польщі Агата Дуда, яке опублікувала перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Запевняю, що Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому" – зазначила пані Агата Дуда.

На початку вторгнення РФ я попросила колег, перших леді та джентльменів, свідчити для світу про те, що відбувається в Україні. Що тут – війна, а не "спецоперація". Що тут – терор проти мирного населення, а не "порятунок", як запевняє Росія.

Перша леді Польщі свідчить про те, що бачить на власні очі, адже абсолютна більшість із мільйона українських дітей-біженців знайшла прихисток саме в її країні.

"Дякуємо, що ви стали нашим тилом, брати поляки! Ми цього не забудемо" - зауважила Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 онкохворі дитини вирушили з України до Польщі на лікування, - Зеленська. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Дякуємо народу Польщі за турботу та допомогу
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Вивіз своїх на другий день війни до Польщі, ставлення поляків реально вище всіх похвал, нотаріус безкоштовно житло надав, стоматологи гроші брати відмовляються, власниця житла касу приносила, відмовились, то перебор.
Для дітей школа і садочок.
Де і який народ брати питаннь нема.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Еще и работу дают без проблем, кто приехал без денег, найдут себе где заработать
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12.03.2022 19:16 Відповісти
я в этом не сомневаюсь, спасибо за это Настоящим Братьям Полякам.....
об одном болит - многие из этих детей останутся и продолжат свою жизнь в Польше....
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12.03.2022 16:45 Відповісти
Польша - наш главный адвокат в ЕС. Страны Балтии - тоже, но поляков слышат сильнее.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
 
 