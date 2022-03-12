Маріуполь сьогодні: "Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось на вогнищі, попити чаю. Під постійним бомбардуванням". ВIДЕО
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В мережі з'явилася ціла серія відеозаписів, що зроблена сьогодні на різних вулицях Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно наслідки бомбардувань міста та мирних мешканців міста, що намагаються вижити в умовах постійних атак російських загарбників.
"Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось поїсти на вогнищі чи просто випити гарячого чаю. І все це під постійним бомбардуванням російської авіації та артилерії", - пише автор записів.
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