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армія РФ (13481) війна (56444) Маріуполь (2820) бомбардування (265)

Маріуполь сьогодні: "Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось на вогнищі, попити чаю. Під постійним бомбардуванням". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі з'явилася ціла серія відеозаписів, що зроблена сьогодні на різних вулицях Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно наслідки бомбардувань міста та мирних мешканців міста, що намагаються вижити в умовах постійних атак російських загарбників.

"Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось поїсти на вогнищі чи просто випити гарячого чаю. І все це під постійним бомбардуванням російської авіації та артилерії", - пише автор записів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація завдала удару в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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zhestj.....nadejus na skory kontr-nastup VSU
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12.03.2022 17:01 Відповісти
Всех не убьют - даже если на этой земле останется последний украинец, он обязательно задушит последнего оккупанта.
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12.03.2022 17:02 Відповісти
Південь реально захоплюють і це не паніка.Чому ніяких військ там не було? Та й одразу після нападу, Маріуполь почав страждати і йому ніякої допомоги не було.
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12.03.2022 17:08 Відповісти
Блин, не хочется о плохом. Нет активности в других местах, нет удара на деблокаду. Из леса Джавелинами стрелять это одно, но наверное пора ВСУ показать себя и в наступлении
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12.03.2022 17:12 Відповісти
Пан Станіслав не рви кіньми, нам не докладають що і як роблять. Дай Боже захисту од сатани нашому ВСУ
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12.03.2022 17:14 Відповісти
Тримайтесь рідненькі сил вам!
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12.03.2022 17:12 Відповісти
неужели нет никакой возможности уничтожать арту?
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12.03.2022 17:33 Відповісти
а може немає бажання?
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12.03.2022 18:40 Відповісти
 
 