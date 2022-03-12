Військові РФ танком розчавили автомобіль з людьми у Запорізькій області: загинули дитина та двоє чоловіків, - поліція. ВIДЕО
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Транспортний засіб зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. Російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.
"06 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.
Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
какие переговоры? о чем?
о мировой?
только военное поражение рф в Украине - остановит террор и российский фашизм..
PS. не було б зайвим всіх полонених проганяти через поліграф
может узнаешь где это произошло и когда?
тогда станет ясно кто сделал?
я ранее видео видел
как тупые рашисты от ничего деланься в селе
машину переезжали и ржали
что им мешает переехать машину с людьми?
это когда они в плен попадают, начинают блеять про "учения, ничего не знали"
а так они все знают, приехали "мачить хахлов"
бараны тупые
че ты тут забыло?
и сколько расскажи, прям инетересно
вот напиши сколько погибло и где, с подробностями
я могу только за торнадо сказать, но они людей не убивали
они мародерили и мягко говоря не хорошо себя вели
но их быстро убрали оттуда
больше каких то явных зверств я не знаю
а все эти годы войну вела рашка какашка
если бы они не посылали танки и людей туда
то быстро бы закончилось все
вон славянск и мариуполь тогда, есть же, че там всу не устроило газовые камеры?
вы тупые боты даже на это ничего сказать не можете
там были конченые из батальона Торнадо! но у нас их судили! и заслуженно! а это что за хрень? и не надо на всех распространять мерзость, если были несколько ублюдков!!!
надо было ждать пока рашисты вторгнутся?
когда это было и где
он тебе лично доложит
какая разница уже
тысячи фактов что делает "русская" армия есть
они авиационые бомбы старые кривые неточные на дома скидывают
подумаешь танком машину переехать
хватит дурачкой прикидываться
из тв увидела?
у вас ботов кроме азов другие подразделения есть?
хватить платься уже
иди в спам
потому что вас не так мало
а когда чуть ли не миллионая армия была в чечне
что они творили
особенно отличались контрактники, которые прошли первую войну
а теперь за деньги еще воевали
против людей с оружием они не очень шли воевать
а вот бомбить все подряд, запугивать
брать в заложники
грабить, тащить все что можно из сел
это они умели
Мясо должно гореть в аду.
Осипенко,Бердянський район ,1 березня https://www.facebook.com/100003594086888/posts/4664222950374128/?app=fbl
Генетика - то серйозна наука!