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Військові РФ танком розчавили автомобіль з людьми у Запорізькій області: загинули дитина та двоє чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Транспортний засіб зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. Російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

"06 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.

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Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+53
А мы их *** берем в плен потому что они на учениях заблудились и хотят к маме. С*****
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12.03.2022 17:57
+38
Только одно - не называйте больше этих тварей людьми.
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12.03.2022 17:58
+35
Переговори вони ***** проводять ,тільки повне знищення московії як держави так і нвції.
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12.03.2022 17:58
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НЕТ СЛОВ….
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12.03.2022 17:56 Відповісти
😢😠
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12.03.2022 20:07 Відповісти
А мы их *** берем в плен потому что они на учениях заблудились и хотят к маме. С*****
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Як що не будемо брати в полон, то вони не будут здаватися!
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12.03.2022 18:07 Відповісти
А нах. они нам в плену? Они должны от одного выстрела разбегаться и срать в штаны как срали в Чечне а не сдаваться в плен чтобы потом через неделю мы их отпустили
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12.03.2022 18:14 Відповісти
гори в аду расія
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Є такі, що не хочуть задушити москаля?
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Душить? Нет. Сжигать тварей
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12.03.2022 18:07 Відповісти
Переговори вони ***** проводять ,тільки повне знищення московії як держави так і нвції.
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Саме так! Також не бачу альтернативи, крім як знищіти ціх потвор!
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12.03.2022 18:02 Відповісти
Знищіти ціх?
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12.03.2022 18:03 Відповісти
Не буде армії не буде нації ,це кочове плем'я саме розбіжиться по Сибіру .
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12.03.2022 18:08 Відповісти
Только одно - не называйте больше этих тварей людьми.
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Переговорникам усім Беннетам Шольцам Макронам відправте
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Кацап-м'ясник...
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12.03.2022 17:59 Відповісти
Запомните, даже когда все это закончится, я и еще сотни тысяч людей положат жизнь на то, чтоб всех вас найти. Плевать, через сколько лет, но все вы будете ликвидированы в страшных мучениях.
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12.03.2022 17:59 Відповісти
Зеленский, ето ты с етими тварями хочешь на компромисы пойти и оставить им захваченные территории и наших людей?
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12.03.2022 17:59 Відповісти
будьте кацапи прокляті на всі часи... смерть кацапам!
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12.03.2022 18:00 Відповісти
ФАШИСТЫ...
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12.03.2022 18:00 Відповісти
фашисты просто бы ужаснулись увидев что творят Рашисты...
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12.03.2022 18:08 Відповісти
НЕЛЮДИ..
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12.03.2022 18:16 Відповісти
Мрази... Они явно от этого удовольствие получают. Никаких пленных, ипашить всех нах!
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12.03.2022 18:00 Відповісти
о чем Зеленский и его конченное окружение бредит говорить с маньяком кабаевым?
какие переговоры? о чем?
о мировой?
только военное поражение рф в Украине - остановит террор и российский фашизм..
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12.03.2022 18:02 Відповісти
Запомните! Не путин сидит в танке и не он управляет самолетами. Не путин наводит артиллерию на мирные города, не путин ради прикола убивает - это все делают граждане рашки, которые завтра все будут спихивать на путина чтобы отбелить себя. Убивай русского чем только можно его убить и не слушай их оправданий.
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12.03.2022 18:03 Відповісти
я б тільки змінив "путін" на ***** і було б саме те.
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12.03.2022 18:06 Відповісти
Артелеристи, пілоти, мародери, а тепер вже і танкісти поповнили список тих кого не варто брати в полон.
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12.03.2022 18:03 Відповісти
кацапов нужно убивать где только можно, всеми доступными способами - взрывать, стрелять, травить, резать, вещать, жечь ...
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12.03.2022 18:04 Відповісти
нелюди...
PS. не було б зайвим всіх полонених проганяти через поліграф
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12.03.2022 18:06 Відповісти
Правильно делали в Ичкерии. Пора живым кацапам резать бошки.
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12.03.2022 18:06 Відповісти
Бажаю щоб кожен орк на свої власні очі побачив таку загибель своїх рідних.
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12.03.2022 18:09 Відповісти
ну да, это же танк абрамс переехал....
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12.03.2022 18:11 Відповісти
козломордое, ты как сюда попало ?!
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12.03.2022 18:13 Відповісти
ты все не успокоишься?
может узнаешь где это произошло и когда?
тогда станет ясно кто сделал?
я ранее видео видел
как тупые рашисты от ничего деланься в селе
машину переезжали и ржали
что им мешает переехать машину с людьми?

это когда они в плен попадают, начинают блеять про "учения, ничего не знали"
а так они все знают, приехали "мачить хахлов"
бараны тупые
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12.03.2022 18:16 Відповісти
****** мокшанская, слейся обратно в чебурнет, вместе со своими убогими высерами,гнида путинососная
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12.03.2022 18:21 Відповісти
ты наверное ждешь путлера? цветы приготовила?
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12.03.2022 18:25 Відповісти
иди на рашистские сайты
че ты тут забыло?

и сколько расскажи, прям инетересно
вот напиши сколько погибло и где, с подробностями

я могу только за торнадо сказать, но они людей не убивали
они мародерили и мягко говоря не хорошо себя вели
но их быстро убрали оттуда
больше каких то явных зверств я не знаю
а все эти годы войну вела рашка какашка
если бы они не посылали танки и людей туда
то быстро бы закончилось все

вон славянск и мариуполь тогда, есть же, че там всу не устроило газовые камеры?
вы тупые боты даже на это ничего сказать не можете
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12.03.2022 18:22 Відповісти
сколько? есть видео?
там были конченые из батальона Торнадо! но у нас их судили! и заслуженно! а это что за хрень? и не надо на всех распространять мерзость, если были несколько ублюдков!!!
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12.03.2022 18:25 Відповісти
и сколько? у тебя есть точные данные?? давай, огласи!
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12.03.2022 18:29 Відповісти
ты где сидишь, коза долбаная? а кто по-твоему это сделал - марсиане? овца тупоголовая - съезди и проверь! и напишешь опровержение: "ах какая гуманная русская армия!, они всего-то и убили, что 79 детей да около 2000 взрослых. а таврия - так случайно сама под гусиницы бросилась от радости встречи с расейской армией"
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12.03.2022 18:27 Відповісти
а что им мешало это делать раньше?
надо было ждать пока рашисты вторгнутся?
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12.03.2022 18:13 Відповісти
бутусову позвони и спроси
когда это было и где
он тебе лично доложит
какая разница уже
тысячи фактов что делает "русская" армия есть
они авиационые бомбы старые кривые неточные на дома скидывают
подумаешь танком машину переехать
хватит дурачкой прикидываться
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Ти ******* ,чи ольгинський бот ,напевно просто ******* чи ******** як і вся московські нацисти .
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12.03.2022 18:14 Відповісти
откуда ты это знаешь?
из тв увидела?
у вас ботов кроме азов другие подразделения есть?
хватить платься уже
иди в спам
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12.03.2022 18:19 Відповісти
І як, довго виковирювала монтажну піну з свого відра?
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12.03.2022 18:20 Відповісти
не Азов, а Торнадо! не надо путать! не знаешь - рот держи на замке
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12.03.2022 18:26 Відповісти
представьте это их еще не так много
потому что вас не так мало
а когда чуть ли не миллионая армия была в чечне
что они творили
особенно отличались контрактники, которые прошли первую войну
а теперь за деньги еще воевали
против людей с оружием они не очень шли воевать
а вот бомбить все подряд, запугивать
брать в заложники
грабить, тащить все что можно из сел
это они умели
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12.03.2022 18:10 Відповісти
Брати в полон, маркувати свастикою на лобi, каструвати, а пiсля можна вiдпускати...
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12.03.2022 18:15 Відповісти
В плен ещё будете их брать?
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12.03.2022 18:17 Відповісти
Так що і надалі беремо в полон, годуємо і потім відпускаєио додому ?
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12.03.2022 18:19 Відповісти
Потом они вам расскажут что не хотели воевать, командиры их обманули, жрать им нечего, они против войны и тому подобное.

Мясо должно гореть в аду.
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12.03.2022 18:19 Відповісти
кацапи я бажаю щоб ви суки срались і сцялись тільки від вигляду українця, а це так і буде, і будете купувати за гривні пиріжки з горохом на красні площі у москві!
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12.03.2022 18:22 Відповісти
Це пересічна подія на окупованих територіях.
Осипенко,Бердянський район ,1 березня https://www.facebook.com/100003594086888/posts/4664222950374128/?app=fbl
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12.03.2022 18:24 Відповісти
😰😠
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12.03.2022 20:13 Відповісти
Садисты! Будьте вы прокляты! 🤲 Мы тоже пережили такое. Сочувствуем и разделяем ваш гнев. 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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12.03.2022 18:29 Відповісти
Пора всему миру объединяться и давать рашке пи.ды.
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12.03.2022 18:54 Відповісти
Москалі не винні. Просто вони такими народжуються.
Генетика - то серйозна наука!
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12.03.2022 19:25 Відповісти
Як не дивно, але вони так завжди до Нас відносилися.
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12.03.2022 19:57 Відповісти
Уже пошли массовые изнасилования на оккупированных территориях, десятки случаев и это только по официальным данным.
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13.03.2022 07:33 Відповісти
 
 