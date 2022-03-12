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Білорусь (5969) Волинь (650) націоналізація (224) Росія (47217)

На Волині націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Волині забрали на кордоні та націоналізували 23 російські та білоруські фури. Вантажівки передадуть українській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Єдність".

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"За наказом керівника Волинської ОВА, 23 білоруські та рашистські фури забрали на кордоні в районі Волині та націоналізували. Вантажівки окупантів вирушили на користь української армії", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+44
Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
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12.03.2022 18:17
+42
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
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12.03.2022 18:15
+32
Не поняла- это говно ехало через Украину?
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12.03.2022 18:14
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Не поняла- это говно ехало через Украину?
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12.03.2022 18:14 Відповісти
Похоже ехали транзитом до начала войны
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12.03.2022 18:16 Відповісти
Літом кожен день по 200 машин з бітумом привозили з Білорусії. Кожен день. І з паливом не менше.
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Порадовали честно. Все у врагов убийц должно быть конфисковано
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Это говно ничему жизнь не учит. Шо плядь знааи читать не умеют??? Некуй шастать...
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12.03.2022 20:24 Відповісти
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
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12.03.2022 18:15 Відповісти
"Денацифікація" по-волинськи.
Все законно, це на підставі закону прийнятого Верх. Радою
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12.03.2022 18:21 Відповісти
и было в Украине
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12.03.2022 18:15 Відповісти
це вам за мародерство суки, ваших армій
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12.03.2022 18:15 Відповісти
molodcy ! tak derzhatj !
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12.03.2022 18:15 Відповісти
Это мелочь. Национализируйте "Русал" (НГЗ) и кацапскую долю в "Альфа-Банк"
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12.03.2022 18:16 Відповісти
Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
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12.03.2022 18:17 Відповісти
Зеленський же сказав..посівна...ну так посівна
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12.03.2022 18:24 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FNqXkdcWYAklx8L?format=jpg&name=medium
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Какой-то хозяйственный селянин чего-то там приватизоровал к себе в прицеп
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12.03.2022 18:44 Відповісти
Це коли було
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Там пилот почти живой... нога еще не догорела...
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12.03.2022 18:57 Відповісти
коли збили? Скадовськ біля Криму. Там стоять окупаційні війська. Як там могли збити рашинський вертоліт?
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12.03.2022 19:15 Відповісти
Таки було. Вже того що вижив показали фото і документи, паспорт з куркою
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12.03.2022 19:28 Відповісти
Инструкция.
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1403504780068461
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12.03.2022 18:17 Відповісти
👍
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Це в якому сейфі потрібно їхати, щоб не чути про війну? Чи це спроба відхреститися від дегенератів що сидять при владі в тих "країнах"?
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12.03.2022 18:21 Відповісти
Ну они насмотрелись кацапо-сми, где постоянно говорят, что почти вся Украина захвачена, они и решили, что Волынь тоже.
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12.03.2022 18:28 Відповісти
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Красиво! пусть еще везут!)
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12.03.2022 18:30 Відповісти
Неху* шастать!
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12.03.2022 22:38 Відповісти
Фури використати для "евакуації" 200 в рашку і білорусь. В документах написати -хамон по-українськи. Слідуюча партія хамону незабаром прибуде.
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13.03.2022 08:07 Відповісти
Придумали... Фуры наши на них еще тратить... Пешком пусть идут...
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13.03.2022 12:43 Відповісти
 
 