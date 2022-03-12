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Суми, Буча, Гостомель: в Україні 12 березня триває евакуація мирних мешканців. ВIДЕО

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У суботу, 12 березня, триває евакуація мирних мешканців із зон, де ведуться активні бойові дії. Людям надають першу допомогу, пропонують харчування та подальшу логістику.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, автобуси з Гостомеля, 20 автобусів із Бучі та 40 із Немішаєва та Микуличів прибули до Білогородки.

"Людям надають першу допомогу, пропонують харчування та подальшу логістику", - сказав Тимошенко.

Також, за його словами, відбувається підготовка до евакуації із Сум. Наразі мешканці розміщуються в автобусах для евакуації.

"Дозволений рух приватних авто в колоні", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у суботу зранку Кирило Тимошенко повідомляв, що на 12 березня запланована евакуація та доставка гуманітарних вантажів на понад 10 маршрутах, зокрема з Київщини, Сум, Житомирщини та Полтавщини. Також українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя.

Автор: Володимир Янченко
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12.03.2022 18:50 Відповісти
 
 