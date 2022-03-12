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"Людей нема?", - "Та як нема. Он нога", - українські військові збили 2 ворожі гвинтокрили на Херсонщині. ВIДЕО

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Російські гвинтокрили К-52 "Алігатор" збили над Скадовським районом Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Інформацію підтвердив і радник глави МВС Антон Геращенко.

Один із пілотів, нібито, вижив. Наразі його везуть до лікарні.

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Топ коментарі
+84
Над Рубіжним, Луганської області наші воїни збили ще і російський літак
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12.03.2022 18:53
+38
Два сбили.
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12.03.2022 18:55
+28
какой человек .. он о чем.. орк
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12.03.2022 18:56
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Підсмалені кацапські ратички.
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13.03.2022 10:36 Відповісти
Ljudei net, no estj noga.
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13.03.2022 12:45 Відповісти
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