"Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Ударний БПЛА "Байрактар" української армії знищив ворожу реактивну систему залпового вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Прицільне знищення реактивної системи залпового вогню противника. Байрактари в дії! Сотні врятованих життів наших співгромадян, передусім мирних жителів!", - написав він в коментарі до відео.

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