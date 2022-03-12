"Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО
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Ударний БПЛА "Байрактар" української армії знищив ворожу реактивну систему залпового вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Прицільне знищення реактивної системи залпового вогню противника. Байрактари в дії! Сотні врятованих життів наших співгромадян, передусім мирних жителів!", - написав він в коментарі до відео.
Топ коментарі
+54 Юрий Хорошунов
показати весь коментар12.03.2022 19:03
+42 Юрій Яцуляк
показати весь коментар12.03.2022 19:03
+14 Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар12.03.2022 19:14
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Тай думку гадаю:
Чому Байрактари
так файно літають? *)
Бог крилець не дав,
Щоб той після вибуху
В небо злітав!
Байрактар!"