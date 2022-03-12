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"Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Ударний БПЛА "Байрактар" української армії знищив ворожу реактивну систему залпового вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Прицільне знищення реактивної системи залпового вогню противника. Байрактари в дії! Сотні врятованих життів наших співгромадян, передусім мирних жителів!", - написав він в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український Bayraktar знищив російську систему РЕБ на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
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12.03.2022 19:03
+42
Хлопці з Азову просять - щоб Байрактари відправили на підмогу в Маріуполь.
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12.03.2022 19:03
+14
КРАСИВО…только почему они не летают над Мариуполем!в то время когда там идут ожесточенные бои и враг продвигается вперёд ..
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12.03.2022 19:14
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Хлопці з Азову просять - щоб Байрактари відправили на підмогу в Маріуполь.
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12.03.2022 19:03 Відповісти
И Чернигов просит, и Волноваха просит, и Сумы просит, и Северодонецк просит, и ....
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12.03.2022 20:23 Відповісти
Але на відміну від Маріуполя - це міста не знаходяться в оточенні так довго.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Долго- это сколько? А то что в Чернигове нет воды, связи, тепла и т.д. , а Волноваха это одни руины! Вы наверное больше знаете чем генштаб ВСУ?
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12.03.2022 21:06 Відповісти
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Дерусифікованих багато?
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Было уже здесь это видео
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12.03.2022 19:04 Відповісти
коли? бо я його вперше бачу
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12.03.2022 19:07 Відповісти
посмотри видео по тегу Bayraktar. прыдыдущая новость.
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Дивлюсь я на небо
Тай думку гадаю:
Чому Байрактари
так файно літають? *)
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12.03.2022 19:05 Відповісти
Тому що кацапу
Бог крилець не дав,
Щоб той після вибуху
В небо злітав!
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12.03.2022 20:47 Відповісти
Треба терміново домовлятись з турками, щоб вони ще нам тих байрактарів продали.
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12.03.2022 19:05 Відповісти
Ударні БПЛА є не тільки у Туреччині. Але й в Туреччину терміново потрібно двигуни з Запоріжжя відвантажити, щоби для себе була можливість їх залучити.
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12.03.2022 19:12 Відповісти
Я розумію, що потрібно зараз давати позитивні новини... Але не одне ж і те саме по 5 разів на день під різними назвами.. або одне й те ж саме через кілька днів .. воно тоді навпаки сприймається....
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12.03.2022 19:06 Відповісти
Таки заметил вначале показывает тероборона , потом это же показывает кто то повыше ,и так до Залужного включительно . В общем как обычно у победы дохрена участников ,а про юг с Мариуполем все ни при чем , ну разве только если Азов или 36 уничтожат пару танков так сразу опять кто то вылезет наверху с победной реаляцией
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12.03.2022 19:16 Відповісти
"Та трошки поплавився їх інвентар...
Байрактар!"
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12.03.2022 19:07 Відповісти
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12.03.2022 19:08 Відповісти
В Мариуполь отложите!
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12.03.2022 19:11 Відповісти
*одолжите!
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12.03.2022 19:12 Відповісти
а потери в Байрактарах были со времени начала войны или все целы?
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12.03.2022 19:13 Відповісти
КРАСИВО…только почему они не летают над Мариуполем!в то время когда там идут ожесточенные бои и враг продвигается вперёд ..
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12.03.2022 19:14 Відповісти
Сигнал глушат скорее всего
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12.03.2022 20:15 Відповісти
потому что там кацапское пво. Все большие колонны идут также с пво
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13.03.2022 09:11 Відповісти
Байрактар, мабуть, найкращий перемовник з орками.
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12.03.2022 19:21 Відповісти
Байрактар может по идее до кремля долететь? Может попробуете?
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12.03.2022 19:23 Відповісти
так у него до 150км же дальность управления
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Жаль.
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12.03.2022 19:32 Відповісти
MQ-9 Reaper если бы были . там до 1900км.
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12.03.2022 19:40 Відповісти
Залужний наверно оглох или ослеп, непонимает какое трудное положение в Мариуполе. Или зеля наухо шепчет.
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12.03.2022 20:17 Відповісти
У них был выбор, они могли не пойти или развернуться назад и уйти. Но они уперто выбрали умереть за недофюрера и за его Резиденции и Дворцы.
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12.03.2022 20:36 Відповісти
Стесняюсь спросить: почему нам показывают детские киношки, что вот Байрактар уничтожил ОДНУ установкуТРИ ТАНКА... а под Киевом в пробке на 40 км стояли рашвойска и по ним почему-то Байрактары не работали... Теперь они рассредоточились - готовятся атаковать Киев..Кто объяснит почему Байрактары не бомбили эту пробку ? Есть версии ?
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12.03.2022 22:05 Відповісти
питання не в бров, а в око! також чомусь байрактари зовсім не літають на півдні України... чому?
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13.03.2022 04:14 Відповісти
пво там мощное. Байрактары сейчас работают по более простым одиночным целям.
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13.03.2022 09:26 Відповісти
Ну, нас с тобой больше не Байрактары, как таковЫе интересуют, а почему не расхерячили 40 км вражеской угрозы... Атам..Байрактары ли..арта.. миномёты - тотакЭ ..но нифига ж потним не было ...несколько дней стояли..теперь разъехались на исходныйе ..завтра будут по Киеву задрачиваться... так поставлю шире вопрос: почему за несколько дней стояния не расхерячили эту пробку - не понятно мне.
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13.03.2022 09:48 Відповісти
Зато как говорит! Какие красивые выступления!!!! И люди из-под бомб пишут :"Ах--Ох такого президента ещё не было"...Хотя , вот в этом они правы. Бо мне пох какой урон по сравнению с мировой войной у рашки , а вот украинские города с того ж самого времени в таких руинах не лежали...
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13.03.2022 12:52 Відповісти
Байрактары защищают дачи депутатов в Киеве какой Мариуполь
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13.03.2022 09:47 Відповісти
В Мариуполе что противотанковые средства от других стран есть нет все под Киевом ! Ермака м Мариуполь привезите и бомбежки прекратятся хватит кротов кормить нашей кровь
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13.03.2022 09:51 Відповісти
 
 