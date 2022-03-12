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"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлівський політолог Марков пояснив причини перенесення завершення "спецоперації" в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство За кордоном

Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що терміни завершення "спецоперації" в Україні переносяться через те, що "ВСУ не сдаются в плен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков здивовано заявив, що полонених дуже мало.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+170
Руский политолог иди на х*й.
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12.03.2022 19:38
+122
редкий ***** и мерзавец
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12.03.2022 19:38
+95
This is Tanya. She is staying in Kyiv
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12.03.2022 19:40
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Руский сволоч, здавайся!
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12.03.2022 22:06 Відповісти
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ:
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
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13.03.2022 10:49 Відповісти
Все відео слухається ще смішніше. Коротше - які політолухи, така і раша.
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12.03.2022 23:48 Відповісти
Русский алконавт, а не пошёл бы ты на х#й ? С
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13.03.2022 00:33 Відповісти
Глядя на фото маркова понимаешь,что за булку с маслом он готов дерьмо ложкой трескать,к чему бы это,а главное ,что на выходе...просто суки виляют хвостом ,что бы получить булку,а наяву и дерьма ему будет как в подарок,суке.
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13.03.2022 06:52 Відповісти
Звісно, що тобі, москалику, не сподобались слова цієї потвори Маркова. Але крім нього нікому довести кацапам, що ЗСУ б'є ворога.
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13.03.2022 09:07 Відповісти
Одне з самих гидотних створінь в команді прокремлівських політологів. Колись він частенько забігав на ехо.мск і я згадую, з якою неприхованою гидливістю дивився на нього С.О.Бунтман, коли з ним розмовляти доводилось. Ну як на купку гівна на табуретці
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13.03.2022 08:43 Відповісти
Ну і смішні ці тіла -вони досі не зрозуміли різниці між українцями і лаптєногими...
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13.03.2022 09:02 Відповісти
Марков, - дистиллированный идиот =) Но это не спасет его от петли)
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13.03.2022 09:29 Відповісти
Полностью согласен с комментарием Рафаловича ... редкая гнида Марков, он не просто политолог, он есть тот самый идеолог путлеризма, рашизма ... это тот самый гандон, который плотно курирует от Кремля суку Скабееву, выродков Соловьева и Киселева, ... удивляюсь почему этого отщепенца ещё не прокляли все евреи мира, это же выродок!!
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13.03.2022 09:46 Відповісти
сдохни путинский *****!
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13.03.2022 11:26 Відповісти
ти ж глянь, вже ВСУ а не "купка бандитів наркоманів" і не "бендерівці", ога?
скоро кадирівців будете залякувати нашими ВСУ
а мамки замість "бабайка прийдьот" будуть казати "ВСУ прийдьот заберьот... и сьест!"
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13.03.2022 11:49 Відповісти
поэтому кончать тебе будут прямо в твой русский шнобель!
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13.03.2022 12:10 Відповісти
Udivlonnij debil Markov
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13.03.2022 12:44 Відповісти
Марков -паскуда. Юра! Не следует публиковать его дурноватые мнения.
Сегодня в мой Фэйсбук приплелся некто Приземлин. Он служил в БРСпн в Изяславе-там где и я. Сейчас, видимо работает на пропагандонов. До этого был атташе в Африке. Запомни эту фамилию. Я напишу докладную в СБУ.
А сейчас писал мне некто Дунаев Сергей. Скотина живет в Ставрополье. Всех интересует хотим ли мы сдаться. Я им отписываю-сгиньте, уроды. Мы войну заколнчим в Таганроге.
Чужого нам не нужно.
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13.03.2022 12:50 Відповісти
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