"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлівський політолог Марков пояснив причини перенесення завершення "спецоперації" в Україні. ВIДЕО
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Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що терміни завершення "спецоперації" в Україні переносяться через те, що "ВСУ не сдаются в плен".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков здивовано заявив, що полонених дуже мало.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО
Топ коментарі
+170 Ромарио Гомес
показати весь коментар12.03.2022 19:38
+122 Sergey Rafalovych
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+95 Саня Санев 180eb1c1
показати весь коментар12.03.2022 19:40
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6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
скоро кадирівців будете залякувати нашими ВСУ
а мамки замість "бабайка прийдьот" будуть казати "ВСУ прийдьот заберьот... и сьест!"
Сегодня в мой Фэйсбук приплелся некто Приземлин. Он служил в БРСпн в Изяславе-там где и я. Сейчас, видимо работает на пропагандонов. До этого был атташе в Африке. Запомни эту фамилию. Я напишу докладную в СБУ.
А сейчас писал мне некто Дунаев Сергей. Скотина живет в Ставрополье. Всех интересует хотим ли мы сдаться. Я им отписываю-сгиньте, уроды. Мы войну заколнчим в Таганроге.
Чужого нам не нужно.