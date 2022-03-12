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Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Російські окупанти прив'язали ланцюгом свого гранатометника до стовпа, щоб той не дезертував і лишили його з двома набоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого запобігання дизертирству від окупантів опублікований в соцмережах.

"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб той не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", - пише користувач соцмереж, що опублікував відео на своїй сторінці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+84
замерз за родіну, за путіна
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12.03.2022 19:53
+78
Кацапам в принципі байдуже кого вбивати.
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12.03.2022 19:53
+69
самые настоящие орки
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12.03.2022 19:53
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Скрепно
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13.03.2022 03:54 Відповісти
не щадят ни своих ни чужих!фашисты они и есть фашисты!
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13.03.2022 11:25 Відповісти
1939 год. Финляндия. А нет, 2022 год. Украина.
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13.03.2022 13:43 Відповісти
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