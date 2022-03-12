Наші 2-3 покоління мінімум, озлоблені на вас за ваші дії, - Усик до росіян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чемпіон України з боксу Олександр Усик звернувся із своїм посланням з приводу російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Усика розміщене у соцмережах.
"За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста, рівняє їх з землею. Під приводом боротьби з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста. При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати про те, що це якась "спецоперація" і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив іде вже. Наші 2-3 покоління мінімум озлоблені на вас за ваші дії. Ви знаєте, люди, Господь противиться гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов. Він поротивиться тим, хто змушує любити. Ми на своїй землі. На своїй православній українській землі. Ми відбудуємо нашу Україну. Ми вкладемо всі кошти які в нас є для відновленя нашої красивої та квітучої Неньки. Дорогі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцеві, який став на захист своєї країни - "Велике дякую", - зазначив Усік.
Також він закликав молитися за оборонців України.
Будь ласка, зачекайте...
Краще пізно ніж ніколи - це про Усика
Усик славит украинский флаг и много пользы ещё принесет Украине и украинскому народу.
То что у нас есть Усик это благо. Тем более что он занимает все более и более проукраинскую позицию. Человек пошёл в тероборону. Жена у него однозначно проукраинская. Так чего тебе ещё надо Полиграф Плацкартович? Иль хочешь украинцев рассорить? А? Зря стараешься засланный казачок. Украина должна быть единой
Если человек ****,то ***** и останется.
Надо только случай и он опять себя проявит.
***** православна.
»Чемпіон України з боксу Олександр Усик звернувся до українського народуДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»'
»За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста, рівняє їх з землею. Під приводом боротьби з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі містаДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»
МОЖЕТ БУДЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВЕРСТАТЬ ТЕКСТЫ ?
Отметим, что владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 годы был на выборах доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Позже Александр Усик побывал на футболе в Лондоне, а Василий - в российском монастыре на Святой горе Афон в Греции. Посещением матча Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" крымчанин похвастался в сети.
чи є путін вбивцею, а росія ворогом,
вони всі відвертали свої погані рила та тікали і лише один сказав що
не має повноважень вести бесіду з журналістами.
чи не хотіли б Ви сказати людям, переходити до ПЦУ, КП?
та гнати московських попів-агентів фсб сраною мітлою з України.
Дуже ціную Ваші досягнення в боксі і те що Ви виходите в ринг під НАШИМ прапором.
Слава Україні
Сиділо б мовчки під шеонкою та не відсвічувало.
Все будет Украина!! и ты еще обязательно как и Лома выступите на мировом ринге и принесете не одну победу своей неньки-Украине!
Навіть відмовився від українського прапору на ринзі , чи то Ломаченко був, не пам'ятаю.
Схаменувся ?
Московский патриархат это не христианство, а сатанизм притворяющийся христианством. Притом, во многом умело.
Современному человеку не нужны посредники с Богом. Зачастую, посредники могут быть мошенниками. Один из них Гундяев.
Никаких "духовников" Вам не нужно. Современный человек должен быть самодостаточным. Почитайте Библию и Новый Завет и используйте с умом знания полученные оттуда.
Самое главное, выдерживайте определенную дистанцию от каких либо попов. То что они говорят, необходимо пропускать через мозги и стараться фильтровать.
...ганьба