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Кличко показав, як працює київський вокзал в умовах війни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працює Центральний залізничний вокзал столиці в умовах війни.

Відео він виклав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Дорогі кияни! Сьогодні відвідав Центральний залізничний вокзал столиці, звідки відправляють потягами евакуйованих мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля. Невеликих міст під Києвом, де сьогодні тривають бої", - повідомив Кличко.

Він також зазначив: "Столиця допомагає Київській області вивозити мирних мешканців, надає автобуси, доправляє людей на залізничний вокзал. За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 000 врятованих від вогню окупантів людей. Сьогодні на вокзал прибув і перший автобус із жінками та дітьми з Чернігова, де ворог буквально знищує місто. А завтра чекають на евакуйованих з населених пунктів Броварського напрямку".

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Мер подякував столичним рятувальникам, київським транспортникам, які допомагають визволяти з облоги і обстрілів мешканців Київської області, працівникам залізниці, волонтерам та поліції.

"Дякую нашим Збройним силам, які героїчно боронять нашу землю! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - підсумував Кличко.
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Віталя, ти сьогодні потрібен бути в кожному куточку Київа.
не спи - роби все шо ти можеш для Київа, для українців.
тебе на то і вибрали Мером Київа.
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12.03.2022 21:34 Відповісти
дуже і предуже і навіть більше за предуже дякую.
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12.03.2022 21:50 Відповісти
 
 