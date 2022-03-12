УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4187 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна
30 886 109
війна (56511) Росія (47229) блокування (346) Instagram (51)

"Все бизнеса к х#ям собачим закроются, и п#здец", - російський блогер про блокування Instagram в РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Вже в понеділок на території Росії можуть заблокувати Instagram, що позначиться на росіянах, які заробляли за допомогою платформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про заявив російський блогер Ерік Кітуашвілі.

"Я вважаю, що блокування Інстаграму нанесе колосальну шкоду всьому бізнесу РФ. Починаючи від квіткових магазинів, закінчуючи людьми, які працюють вдома та заробляють собі копійчину на життя. Блогери постраждають? Підуть на іншу платформу. Тисячі, сотні тисяч, можливо мільйони людей постраждають", - наголосив він.

"Шиномонтажі, автосервіси, булочні, та всі, просто всі. Я кажу про людей та бізнеси, які не мільярди заробляють. Це звичайні люди, населення РФ", - додав блогер.

Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що найближчого понеділка, 14 березня, очолювана ним соціальна мережа припинить свою роботу в Росії: "Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти Instagram за межами своєї країни. Це неправильно".

11 березня генпрокуратура Росії попросила Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram "з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців". На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook.

Читайте: Росія хоче визнати Meta екстремістами і обмежила доступ до Instagram

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+89
Вой с мокшанских болот...
показати весь коментар
12.03.2022 21:43
+52
А де на москальщині люди?!
показати весь коментар
12.03.2022 21:43
+43
******** на улицы, сносить своего фюрера. Сопли тут распустили.
показати весь коментар
12.03.2022 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
12.03.2022 23:11 Відповісти
а вот никто. Теперь все умерли, *****!
показати весь коментар
12.03.2022 23:12 Відповісти
закройтесь к **** собачьим и сдохните! сделайте милость всему миру! или мы вас адских тварей должны пожалеть?
показати весь коментар
12.03.2022 23:11 Відповісти
ух подливыч заскулил,аж скупую слезу с меня почти смог выдавить,почти)))
показати весь коментар
12.03.2022 23:36 Відповісти
да пашол тьі ***** тварина
показати весь коментар
12.03.2022 23:36 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 23:55 Відповісти
Freel@FreelFreel

У 2015 я приїхав в Грузію. Війну з росією тоді там пам'ятали дуже добре.
Іду в гори, шукаю водоспад. Прийшов в село.
Якась бабця гукає:
- Сынок, водопад ищешь, подсказать дорогу?
- Ага
- Иди прямо, потом направо. Ты же из Москвы?
- Київ!
- А, тогда не ходи туда. Там волки
показати весь коментар
13.03.2022 00:36 Відповісти
російський блогер Ерік Кітуашвілі - іді нах#й!
показати весь коментар
13.03.2022 00:57 Відповісти
Ну прям бальзам на душу... СДЫХАЙТЕ!!!
показати весь коментар
13.03.2022 01:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 