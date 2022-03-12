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Маріуполь (2820) мечеть (44) Туреччина (2253)

Понад 100 турецьких громадян перебувають в Маріуполі - їхнє житло зруйноване, вони знаходяться у неопалюваній мечеті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько сотні турецьких громадян втратили свої домівки у Маріуполі. Вони перебувають на території мечеті, де немає опалення і всередині мінусова температура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НГУ.

"Понад 100 громадян Туреччини перебувають в окупованому російським військовим місті Маріуполі. Більшість їхніх будинків зруйновано, тому їм доводиться ховатися в мечеті. Їжі та води майже немає, температура всередині мінусова", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь сьогодні: "Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось на вогнищі, попити чаю. Під постійним бомбардуванням". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Эрдоган твой выход
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12.03.2022 21:51
+11
Ердоган, твій вихід.
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12.03.2022 21:52
+9
Ердоган введи миротворчі війська)
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12.03.2022 21:53
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Эрдоган твой выход
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12.03.2022 21:51 Відповісти
Ердоган введи миротворчі війська)
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12.03.2022 21:53 Відповісти
Ердоган, твій вихід.
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12.03.2022 21:52 Відповісти
Не розумію українські реалії. Туркам, Бритам, Американцям хтось об'являв війну? То чому вони не пошлють свої кораблі в Маріуполь?
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Та да, хотя бы один авианосец прислали бы в Мариуполь ...
А ты в курсе, что там в самом глубоком месте 13 метров воды? Это так, к сведению и не считая других нюансов.
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12.03.2022 22:03 Відповісти
Я про гуманітарні. Привезти їду, забрати людей. І ще, Путін признавши ДНР, признав, що Азовське вже не є внутрішнім морем Росіїї і України. Як на це дивиться МЗС?
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12.03.2022 22:09 Відповісти
Пуйловські моряки вже підбили 4 іноземних мирних торговельних судна. Ще наприкінці лютого. І ще біля сотні мирних іноземних суден заблоковані в українських портах і чомусь нікуди не рипаються. Цікаво, чому?
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13.03.2022 00:37 Відповісти
Чтобы оно перестало быть внутренним, нужно чтобы кто-нибудь кроме Абхазии и Придестровья признал бы "новое независимое государство"
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13.03.2022 17:42 Відповісти
Как там в Чехии, жопе тепло?
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12.03.2022 22:07 Відповісти
Сцикотно. В Маріку стріляють. Не холостими, як на комфортних полігонах під час навчань розжирілих солджиерів імпотентного НАТО, а хєрачать крупнокаліберними, артою, "Градами", а з неба падають бомби рашистів вагою по півтонни кожна. Тим більше, якщо ці країни пошлють свої кораблі в Азовське море, тоді ще, не доведи біден, #путєннападе. Їм ще газ в рашці купляти. Не мерзнути ж ситим бюргерам у своїх котеджах навесні.
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12.03.2022 22:08 Відповісти
ці турки віддадуть своє життя
за те щоб Ердоган міг мацкалів в Аталіі приймати
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12.03.2022 22:02 Відповісти
я писав Ердогану ще вчора і на твіттер і на фейсбук і в інстаграм і навіть на ютуб канал. і другим туркам. Відписали що роблять все що можуть
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12.03.2022 22:10 Відповісти
 
 