Понад 100 турецьких громадян перебувають в Маріуполі - їхнє житло зруйноване, вони знаходяться у неопалюваній мечеті. ВIДЕО
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Близько сотні турецьких громадян втратили свої домівки у Маріуполі. Вони перебувають на території мечеті, де немає опалення і всередині мінусова температура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НГУ.
"Понад 100 громадян Туреччини перебувають в окупованому російським військовим місті Маріуполі. Більшість їхніх будинків зруйновано, тому їм доводиться ховатися в мечеті. Їжі та води майже немає, температура всередині мінусова", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар12.03.2022 21:51
+11 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар12.03.2022 21:52
+9 Шилінг Іванович
показати весь коментар12.03.2022 21:53
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А ты в курсе, что там в самом глубоком месте 13 метров воды? Это так, к сведению и не считая других нюансов.
за те щоб Ердоган міг мацкалів в Аталіі приймати