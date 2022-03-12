УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4179 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
31 126 15
окупація (5838) Буча (498)

Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки, - кадри знищеної Бучі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилися кадри знищеної під Києвом Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане у фейсбук-сторінці Буча Найкраще Місто

"Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки! Але ми відбудуємо його Разом! Обов’язково. Перемога за нами", - говориться у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Смерть кацапским ублюдкам! В плен не брать...
показати весь коментар
12.03.2022 22:07
+24
показати весь коментар
12.03.2022 22:09
+12
показати весь коментар
12.03.2022 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть кацапским ублюдкам! В плен не брать...
показати весь коментар
12.03.2022 22:07 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 22:09 Відповісти
Каддафі свою країну підняв

І не знищував своїх людей

Краще порівнювати с такими як Мао

Той більше знищив китайців. І майже повернув Китай в середні віка......
показати весь коментар
12.03.2022 22:12 Відповісти
Або з Чаушеску. В нього, кажуть, теж був стовідсотковий рейтинг за день до страти
показати весь коментар
12.03.2022 22:33 Відповісти
Нелюдим Каменюгин... Мир за гранью добра и зла. Это ж каким одарённым нужно быть, чтобы в попытке расширить территорию концлагеря, уничтожить будущее своего народа, не говоря о репутации?

Двадцать лет назад на вопрос: "Не стесняешься ли ты русской национальности?"- я искренне недоумевал, с чего бы?
По поводу событий 2008, я ещё возмущался, что по wickileaks-овским материалам, осетинскую войну начали кокойтовцы - думал, это были "злые грузины".
В 2014 мне впервые оказалось стыдно быть русским.
В прошедшую пятницу ребёнку знакомых было стыдно и страшно идти в школу потому, что полагал что русский - это значит "убийца"...
И это далеко на Западе, про Украину говорить смысла нет, мы там теперь "Российско-фашистские оккупанты".

Простите нас, украинцы! Мы, в большинстве, действительно виноваты - кто-то в том, что в своей инфантильности хочет любой ценой расширить Родину обратно до 1/6 суши (нахера? было бы чем хвастаться!); кто-то хочет жить лучше, чем соседи, даже если для этого их придётся ограбить и убить; кто-то в том, что искренне полагает что он принадлежит государству, а не наоборот.

И пара подходящих дню цитат, не доставляющих мне ни малейшей радости:

- Каин, где брат твой Авель?
Писание

- И тебе мир, Керрик. И чтобы мир настал между иилане и устузоу.
- Нет. Будет ненависть, необъятная, как океан. А мир будет до тех пор, пока вы будете оставаться в своих краях.
Г.Гарриссон, Запад Эдема
показати весь коментар
12.03.2022 22:12 Відповісти
одним "пробачте" не відбудуться
і ненавидіти кацапню всі народи що проживають в Україні вони навчили за один день
24 02. 2022
день, коли вони вдерлися до нас зі своїм рузьким міром та ракетами в руках
показати весь коментар
12.03.2022 22:24 Відповісти
Есть инфо, что это российский фейк
показати весь коментар
12.03.2022 22:53 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 22:21 Відповісти
смерть кацапським нацистам і фашистам!!!!
показати весь коментар
12.03.2022 22:27 Відповісти
Твари черномазые, лютая смерть вам.
показати весь коментар
12.03.2022 22:45 Відповісти
 
 