Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки, - кадри знищеної Бучі. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри знищеної під Києвом Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане у фейсбук-сторінці Буча Найкраще Місто

"Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки! Але ми відбудуємо його Разом! Обов’язково. Перемога за нами", - говориться у повідомленні.

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