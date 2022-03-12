УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4179 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
22 896 14
війна (56511) поховання (161) Київська область (3133) Буча (498)

В Бучі поховали 67 цивільних громадян, які загинули від рук російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Бучі на Київщині поховали 67 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Відео оприлюднив перший заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Київщина! Місто Буча! Жах, який сьогодні є реальністю!

67 цивільних людей поховали на території церкви в місті Буча. Декого навіть не ідентифікували!!! Ось це і є вся "спеціальна операція" по знищенню українців!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки, - кадри знищеної Бучі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Горите в аду, путинские ублюдки. 🤬
показати весь коментар
12.03.2022 22:18
+30
Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим кацапськими виродками. Нехай путінські вбивці не знають спокою ні на цьому, ні на тому світі, і нехай всі вони здохнуть в страшних нелюдських муках, проклинаючи день, коли народились на світ.
показати весь коментар
12.03.2022 22:23
+20
R. I. P.
показати весь коментар
12.03.2022 22:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R. I. P.
показати весь коментар
12.03.2022 22:17 Відповісти
Горите в аду, путинские ублюдки. 🤬
показати весь коментар
12.03.2022 22:18 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
12.03.2022 22:20 Відповісти
Ответка будет очень жестокой! Молитесь своему путлеру, роSSфашисты!
показати весь коментар
12.03.2022 22:22 Відповісти
Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим кацапськими виродками. Нехай путінські вбивці не знають спокою ні на цьому, ні на тому світі, і нехай всі вони здохнуть в страшних нелюдських муках, проклинаючи день, коли народились на світ.
показати весь коментар
12.03.2022 22:23 Відповісти
теперь рашистам во всём мире не будет покоя. даже если они смогут выезжать из своей новосеверной кореи.
показати весь коментар
12.03.2022 22:30 Відповісти
свежо предание но вериться с трудом - проститутки с запада первыми забудут как только мордор начнет делать курлы курлы
показати весь коментар
12.03.2022 22:49 Відповісти
а о них речь не идёт. повсюду в мире есть украинская диаспора, которой тепер до сраки, будут проститутки от властей там курлыкать или мурлыкать.
показати весь коментар
12.03.2022 22:56 Відповісти
Фейк
показати весь коментар
12.03.2022 22:50 Відповісти
Вечная Память
показати весь коментар
12.03.2022 22:33 Відповісти
робіть може генеичний аналіз, потім родичи зможут знайти своїх загиблих і перепоховати по-людські.
показати весь коментар
12.03.2022 22:35 Відповісти
Кадыров, я лично тебя в жопу вы*бу, ****** черномазый.
показати весь коментар
12.03.2022 22:44 Відповісти
Скажіть їм хтось що їхні вороги озброєні військові ЗСУ, а їхній бк не резиновий.
показати весь коментар
12.03.2022 22:57 Відповісти
 
 