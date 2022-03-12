Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі. ВIДЕО
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Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському залізничному вокзалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН
На фортепіано, яке стоїть на площі, Вакарчук заграв і заспівав з десяток своїх пісень. Послухати тренера шоу "Голос країни-12" зібралося декілька сотень людей, переважно переселенці, які тікають з гарячих бойових точок.
Щодня львівський вокзал приймає приблизно 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Тим, кому пощастило почути мініконцерт Вакарчука усміхалися, фотографувалися і підспівували. А от пісня "Не твоя війна" до сліз розчулила і самого музиканта. Насамкінець Святослав Вакарчук разом з публікою виконав гімн України.
"Насправді я не планував, але коли я взнав, що тут є піаніно і грає піаніст, вирішили використати. Ми йшли на вокзал і я вирішив використати таку ситуацію, щоб і з людьми поговорити, і заодно пісню якусь там заспівати. Це один з найбільш знакових концертів в моєму житті. От я можу сказати, що концерт на майдані 2013 року в грудні, пам’ятаєте, коли там прийшло 200 тисяч людей, і оце концерт, вони мені, маленький оцей концерт, вони мені по відчуттю, в пам’яті в мене будуть на одному рівні", – поділився Вакарчук.
Від початку війни музикант співає для волонтерів, поранених бійців, днями виступив в Одесі біля Дюку, просто на вулиці. Святослав Вакарчук певен, Україна переможе і звитяга уже близько.
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А почитайте его статьи, он сам всё объясняет. Для сравнения: 10 марта 2012 он еще вовсю писал об интеграции с Европой, но ворчал на США: почему они самая сильная страна мира, а не мы? Вот я сделал краткую нарезку фраз:
Россия - молодая демократия. Россия является частью большого мира. Мы не можем и не хотим изолироваться. Россия - неотъемлемая, органичная часть Большой Европы. Наши граждане ощущают себя европейцами. Россия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого пространства. В декабре 2011 года мы согласовали с ЕС «совместные шаги» к безвизовому режиму. Осуществить их нужно не мешкая. Но Россию воспринимают с уважением только когда она сильна. Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость. Абсолютная неуязвимость для одного означала бы абсолютную уязвимость для всех остальных. С такой перспективой невозможно согласиться. Вообще никак не могу понять, откуда такой воинственный зуд.
А уже в последнем выступлении 22 февраля 2022 он окончательно примерил шинель борца с НАТО. Объясняет, что Украина не государство, а историческая ошибка. А с 2014 - еще и угроза, поскольку может «внезапно ударить» Россию - на удивление общих предков. Поэтому в целях безопасности Россия должна сама внезапно ударить (тут предки не удивятся). И тем самым можно исправить историческую ошибку и вернуть укатившуюся монету в старый русский сундук:
Украина целиком и полностью была создана Россией. Ленин её автор и архитектор. Сталин передал земли, Хрущёв Крым. Зачем делать такие щедрые подарки, да ещё наделять правом выхода без всяких условий? Украина никогда не имела подлинной государственности. Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали. Украину загнали под внешнее управление. Меняются президенты, но не меняется власть в Киеве - порождение государственного переворота 2014 года. Вступление в НАТО - прямая угроза безопасности России. Возрастет опасность внезапного удара по нашей стране. Если бы об этом услышали наши предки, они просто бы не поверили. Подлетное время до Москвы ракет из района Харькова - 7-8 минут, гиперзвуковых - 4-5 минут. Мы на это никогда не согласимся. Россия имеет полное право принимать ответные меры. Именно так и будем поступать.
То, что стратег не просчитал все ходы, - да когда он вообще их просчитывал и чем ему их просчитывать? Но я думаю, в полномасштабной атаке на Украину виноваты, помимо безумного стратега, мировые политики. Именно они целый месяц беспрерывно ездили к нему, звонили, принимали резолюции - всеми способами на разные лады повторяли, что ему за вторжение ничего не грозит. Ну совсем ничего. Мелкая санкция и большая озабоченность. Они думали этим успокоить его аппетиты? Поздравляю: вы его совершенно успокоили, развеяли последние сомнения. Если бы НАТО заявило о немедленном принятии Украины в блок, а США показательно ввели в Черное море пару авианосцев, никакой бы войны не было.
© Леонид Каганов [email protected]
Только глупец не замечал в его риторике опасные нотки, по этому никто не дал ему развернутся "по хорошему"...и поперло оно "по привычке". ВОТ И ВСЕ
до логопеда краще б звернувся замість курзюкати вокзалами
EF DF ти дегенерат ) Вакарчук і його сімя зробили дуже багато для України
а ти хто EF DF і що ти зробив?
"добра людина "вкрала всю "свою музику" і навіть сценічний стиль у західних виконавців.
якби міг ти, Андрію, хоч іноді піднімати голову від корита, то знав би , яку музику слухати.
А от щодо України, я впевнений в його здобутках ще меньше, ніж щодо музики. Цей нікчема-мажор двічі пропердював чуже крісло у ВР, в якому мав би сидіти більш достойний політик, що він очевидно чудово усвідомлював, як двічі дезертирував.
Щодо моїх справ задля України, -то не хамських кацапських свиней справа.