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Вакарчук (235) вокзал (173)

Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі. ВIДЕО

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Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі. ВIДЕО

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському залізничному вокзалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН

На фортепіано, яке стоїть на площі, Вакарчук заграв і заспівав з десяток своїх пісень. Послухати тренера шоу "Голос країни-12" зібралося декілька сотень людей, переважно переселенці, які тікають з гарячих бойових точок. 

Щодня львівський вокзал приймає приблизно 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Тим, кому пощастило почути мініконцерт Вакарчука усміхалися, фотографувалися і підспівували. А от пісня "Не твоя війна" до сліз розчулила і самого музиканта. Насамкінець Святослав Вакарчук разом з публікою виконав гімн України.

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"Насправді я не планував, але коли я взнав, що тут є піаніно і грає піаніст, вирішили використати. Ми йшли на вокзал і я вирішив використати таку ситуацію, щоб і з людьми поговорити, і заодно пісню якусь там заспівати. Це один з найбільш знакових концертів в моєму житті. От я можу сказати, що концерт на майдані 2013 року в грудні, пам’ятаєте, коли там прийшло 200 тисяч людей, і оце концерт, вони мені, маленький оцей концерт, вони мені по відчуттю, в пам’яті в мене будуть на одному рівні", – поділився Вакарчук.

Від початку війни музикант співає для волонтерів, поранених бійців, днями виступив в Одесі біля Дюку, просто на вулиці. Святослав Вакарчук певен, Україна переможе і звитяга уже близько. 
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Топ коментарі
+5
Справжні музиканти України такі як наприклад Т. Петриненко творили музику і ніколи не піарились-недаремно люди кажуть "Пусте відро гучно дзвенить!"
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12.03.2022 23:19
+2
Чего сейчас добивается Путин?

А почитайте его статьи, он сам всё объясняет. Для сравнения: 10 марта 2012 он еще вовсю писал об интеграции с Европой, но ворчал на США: почему они самая сильная страна мира, а не мы? Вот я сделал краткую нарезку фраз:

Россия - молодая демократия. Россия является частью большого мира. Мы не можем и не хотим изолироваться. Россия - неотъемлемая, органичная часть Большой Европы. Наши граждане ощущают себя европейцами. Россия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого пространства. В декабре 2011 года мы согласовали с ЕС «совместные шаги» к безвизовому режиму. Осуществить их нужно не мешкая. Но Россию воспринимают с уважением только когда она сильна. Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость. Абсолютная неуязвимость для одного означала бы абсолютную уязвимость для всех остальных. С такой перспективой невозможно согласиться. Вообще никак не могу понять, откуда такой воинственный зуд.

А уже в последнем выступлении 22 февраля 2022 он окончательно примерил шинель борца с НАТО. Объясняет, что Украина не государство, а историческая ошибка. А с 2014 - еще и угроза, поскольку может «внезапно ударить» Россию - на удивление общих предков. Поэтому в целях безопасности Россия должна сама внезапно ударить (тут предки не удивятся). И тем самым можно исправить историческую ошибку и вернуть укатившуюся монету в старый русский сундук:

Украина целиком и полностью была создана Россией. Ленин её автор и архитектор. Сталин передал земли, Хрущёв Крым. Зачем делать такие щедрые подарки, да ещё наделять правом выхода без всяких условий? Украина никогда не имела подлинной государственности. Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали. Украину загнали под внешнее управление. Меняются президенты, но не меняется власть в Киеве - порождение государственного переворота 2014 года. Вступление в НАТО - прямая угроза безопасности России. Возрастет опасность внезапного удара по нашей стране. Если бы об этом услышали наши предки, они просто бы не поверили. Подлетное время до Москвы ракет из района Харькова - 7-8 минут, гиперзвуковых - 4-5 минут. Мы на это никогда не согласимся. Россия имеет полное право принимать ответные меры. Именно так и будем поступать.

То, что стратег не просчитал все ходы, - да когда он вообще их просчитывал и чем ему их просчитывать? Но я думаю, в полномасштабной атаке на Украину виноваты, помимо безумного стратега, мировые политики. Именно они целый месяц беспрерывно ездили к нему, звонили, принимали резолюции - всеми способами на разные лады повторяли, что ему за вторжение ничего не грозит. Ну совсем ничего. Мелкая санкция и большая озабоченность. Они думали этим успокоить его аппетиты? Поздравляю: вы его совершенно успокоили, развеяли последние сомнения. Если бы НАТО заявило о немедленном принятии Украины в блок, а США показательно ввели в Черное море пару авианосцев, никакой бы войны не было.

© Леонид Каганов [email protected]

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12.03.2022 23:10
+2
зараз буде варнякати за свого корешка мішу фрідмана, колектора вови путіна.
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12.03.2022 23:21
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Не петь надо, мочить черножопых безпощадно!
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12.03.2022 23:09 Відповісти
Чего сейчас добивается Путин?

А почитайте его статьи, он сам всё объясняет. Для сравнения: 10 марта 2012 он еще вовсю писал об интеграции с Европой, но ворчал на США: почему они самая сильная страна мира, а не мы? Вот я сделал краткую нарезку фраз:

Россия - молодая демократия. Россия является частью большого мира. Мы не можем и не хотим изолироваться. Россия - неотъемлемая, органичная часть Большой Европы. Наши граждане ощущают себя европейцами. Россия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого пространства. В декабре 2011 года мы согласовали с ЕС «совместные шаги» к безвизовому режиму. Осуществить их нужно не мешкая. Но Россию воспринимают с уважением только когда она сильна. Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость. Абсолютная неуязвимость для одного означала бы абсолютную уязвимость для всех остальных. С такой перспективой невозможно согласиться. Вообще никак не могу понять, откуда такой воинственный зуд.

А уже в последнем выступлении 22 февраля 2022 он окончательно примерил шинель борца с НАТО. Объясняет, что Украина не государство, а историческая ошибка. А с 2014 - еще и угроза, поскольку может «внезапно ударить» Россию - на удивление общих предков. Поэтому в целях безопасности Россия должна сама внезапно ударить (тут предки не удивятся). И тем самым можно исправить историческую ошибку и вернуть укатившуюся монету в старый русский сундук:

Украина целиком и полностью была создана Россией. Ленин её автор и архитектор. Сталин передал земли, Хрущёв Крым. Зачем делать такие щедрые подарки, да ещё наделять правом выхода без всяких условий? Украина никогда не имела подлинной государственности. Приданое, полученное от советской эпохи и Российской империи, промотали. Украину загнали под внешнее управление. Меняются президенты, но не меняется власть в Киеве - порождение государственного переворота 2014 года. Вступление в НАТО - прямая угроза безопасности России. Возрастет опасность внезапного удара по нашей стране. Если бы об этом услышали наши предки, они просто бы не поверили. Подлетное время до Москвы ракет из района Харькова - 7-8 минут, гиперзвуковых - 4-5 минут. Мы на это никогда не согласимся. Россия имеет полное право принимать ответные меры. Именно так и будем поступать.

То, что стратег не просчитал все ходы, - да когда он вообще их просчитывал и чем ему их просчитывать? Но я думаю, в полномасштабной атаке на Украину виноваты, помимо безумного стратега, мировые политики. Именно они целый месяц беспрерывно ездили к нему, звонили, принимали резолюции - всеми способами на разные лады повторяли, что ему за вторжение ничего не грозит. Ну совсем ничего. Мелкая санкция и большая озабоченность. Они думали этим успокоить его аппетиты? Поздравляю: вы его совершенно успокоили, развеяли последние сомнения. Если бы НАТО заявило о немедленном принятии Украины в блок, а США показательно ввели в Черное море пару авианосцев, никакой бы войны не было.

© Леонид Каганов [email protected]

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12.03.2022 23:10 Відповісти
"великий еврей" Лазарь Каганович коли натискав рубільник при підриві собору Христа Спасителя з азартом викрикнув "задерем подол матушке России"
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12.03.2022 23:19 Відповісти
Лента составлена сумбурно

Только глупец не замечал в его риторике опасные нотки, по этому никто не дал ему развернутся "по хорошему"...и поперло оно "по привычке". ВОТ И ВСЕ
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13.03.2022 01:36 Відповісти
Він вже задовбав цей вахерчук-йшов би він вже нахєр! Слава ЗСУ!
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12.03.2022 23:13 Відповісти
... і чим він тебе задовбав - довбню?
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12.03.2022 23:19 Відповісти
Ти українофоб!
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13.03.2022 00:55 Відповісти
не вгамується ніяк дефективний плагіатор
до логопеда краще б звернувся замість курзюкати вокзалами
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12.03.2022 23:16 Відповісти
Справжні музиканти України такі як наприклад Т. Петриненко творили музику і ніколи не піарились-недаремно люди кажуть "Пусте відро гучно дзвенить!"
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12.03.2022 23:19 Відповісти
зараз буде варнякати за свого корешка мішу фрідмана, колектора вови путіна.
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12.03.2022 23:21 Відповісти
Пердаки закрили! Cвятослав добра людина і помагає своєю музикою трохи розвантажити загальний стрес

EF DF ти дегенерат ) Вакарчук і його сімя зробили дуже багато для України
а ти хто EF DF і що ти зробив?
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12.03.2022 23:56 Відповісти
может он и хороший человек, но то что он = политическая проститутка - доказаный факт
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13.03.2022 02:16 Відповісти
Андрій Маік, судячи з твого стилю, дегенерат і хам- це ти.

"добра людина "вкрала всю "свою музику" і навіть сценічний стиль у західних виконавців.
якби міг ти, Андрію, хоч іноді піднімати голову від корита, то знав би , яку музику слухати.

А от щодо України, я впевнений в його здобутках ще меньше, ніж щодо музики. Цей нікчема-мажор двічі пропердював чуже крісло у ВР, в якому мав би сидіти більш достойний політик, що він очевидно чудово усвідомлював, як двічі дезертирував.

Щодо моїх справ задля України, -то не хамських кацапських свиней справа.
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13.03.2022 11:57 Відповісти
Кожен робить що може. Адже дякуємо
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12.03.2022 23:27 Відповісти
Пердак закрив!
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12.03.2022 23:57 Відповісти
Може б цей співун пішов на фронт... так, для різноманітності, та щоб стимульнути Музу і Пегаса для чергових "шедеврів"? Удари бомб, крики поранених, відірвані руки та ноги як ніщо надихають до співу. Тай коритсі було б більше, навіть якщо підносити патрони, копати шанці чи виносити поранених (на більше він, судячи з усього не здалий).
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13.03.2022 10:00 Відповісти
Піде, тільки разом з тобою. Давай, покажи приклад. А чи то не твоя справа? То хай хтось, а не ти. Твоя справа, як той пес шелудивий, з-під плоту тявкати і срати, де попало.
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13.03.2022 10:56 Відповісти
 
 