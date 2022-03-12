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Російські диверсанти позначили маячком продовольчий склад на Київщині, який потім зазнав обстрілу, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На продовольчому складі у Броварському районі, який обстріляли російські окупанти, диверсанти напередодні встановили маячок.

Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти влучили ракетою та зруйнували продовльчий склад в Броварському районі. З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок.

Закликаю всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу окупантами виникла пожежа на складі у Броварському районі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
так, пильність, безумовно, в цей час надважлива... але, я перепрошую, - як з'ясувалось, що маячок встановили напередодні? тобто хтось бачив, та не зняв?... і як пересиченим громадянам опинитись на даху промислових об'єктів, аби проявити пильність?...
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12.03.2022 23:55
+9
Просто потрібно було 2 роки не дороги для російських танків будувати й кричати про велике будівництво а сформувати мінімум 500 тис. резерву з місячними курсами в рік, роздати їм зброю на зберігання вдома. Так щоб в кожному маленькому селі було мінінмум 10 протитанкових стволів і людей які вміють з них стріляти, мінімум 50 автоматників, 1 снайпер і т.д. Х"р би сюди Росія полізла. А так маєщо що маємо
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13.03.2022 00:22
+2
Рассказываю, если я правильно понял где это, то я там обслуживал технику - комплекс RLC. Даже сервисные машины, они не пускают на территорию, вернее - с огромным гемором. Дальше, по территории камер - как собак не резанных, и внутри тож. На крышу - не попасть никак. Вывод такой, либо тех персонал, либо сбросили с беспилотника, либо нам ******.
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13.03.2022 00:09
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наступні злапані диверсанти най но посидять голодні. під себе курви гадять.
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12.03.2022 23:49 Відповісти
так, пильність, безумовно, в цей час надважлива... але, я перепрошую, - як з'ясувалось, що маячок встановили напередодні? тобто хтось бачив, та не зняв?... і як пересиченим громадянам опинитись на даху промислових об'єктів, аби проявити пильність?...
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12.03.2022 23:55 Відповісти
пересічним - аж ніяк. Хтось із охоронців чи працівників. Або хтось із перевіряльників щодо наявності маячків.
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13.03.2022 00:02 Відповісти
Рассказываю, если я правильно понял где это, то я там обслуживал технику - комплекс RLC. Даже сервисные машины, они не пускают на территорию, вернее - с огромным гемором. Дальше, по территории камер - как собак не резанных, и внутри тож. На крышу - не попасть никак. Вывод такой, либо тех персонал, либо сбросили с беспилотника, либо нам ******.
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13.03.2022 00:09 Відповісти
вот и у меня была первая мысль, что с беспилотника... но опять же - она должна была "правильно" лечь... либо накидали пачку с вероятностью 50 на 50... да и с километровой высоты не кинешь, значит, должны были слышать и видеть... в любом случае население тут никак не помогло бы... это - зона ответственности совсем иных служб...
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13.03.2022 00:14 Відповісти
Там два комплекса, с плоскими крышами размером каждая с футбольное поле. А услышать, я летом там внутри шапку одевал, а снаружи фуры, молотят рэфы....
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13.03.2022 00:20 Відповісти
Подтверждаю. Я там работал, одно время. Постороннему попасть на крышу... Нереально. Либо кто-то из своих маяк поставил, либо никакого маяка не было. Скорее всего - известная рукожопость рашиков и их "высокоточные" ракеты, когда целятся в одно, а попадают в другое. Либо лупят, уже в белый свет, как в копеечку.
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13.03.2022 00:21 Відповісти
Так там и Рабен рядом, АТБ групп, правда мелкий, ещё и Розетка, Ева, Икея тепличные хозяйства... Куда не плюнь комплексы.
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13.03.2022 00:27 Відповісти
Сколько раз можно говорить : места базирования / хранения, склады всякие с боеприпасами, продовольствием, лекарствами, техникой надо рассредоточивать. Как и казармы с личным составом (в начале войны удар по казарме - минус 70 наших военных, не помню где - в Сумской области или где . . .). Чтобы задолбались накрывать дорогими крылатыми ракетами. Кинули ракету за 100.000 долларов, а там было только 10 тонн зерна или мяса, 20 ящиков со снарядами. А другие 20 ящиков через 300 метров в соседнем здании . . . Я понимаю, что легче сказать, чем сделать, но нельзя позволять крупные потери запасов. У нас их не так много, чтобы вот так терять.
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13.03.2022 00:05 Відповісти
Это логистический комплекс, гражданский, причём - низкотемпературный. Куда ты его - "рассредоточишь"?
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13.03.2022 00:12 Відповісти
Просто потрібно було 2 роки не дороги для російських танків будувати й кричати про велике будівництво а сформувати мінімум 500 тис. резерву з місячними курсами в рік, роздати їм зброю на зберігання вдома. Так щоб в кожному маленькому селі було мінінмум 10 протитанкових стволів і людей які вміють з них стріляти, мінімум 50 автоматників, 1 снайпер і т.д. Х"р би сюди Росія полізла. А так маєщо що маємо
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13.03.2022 00:22 Відповісти
напередодні диверсанти встановили маячок(с). Тобто ти, хто напередодні бачили цей маячок і нікому про це не доповіли або його не знищили, вже затримані і допитуються? Ні?
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13.03.2022 01:29 Відповісти
дронами не можна маячки виявляти? пара волонтерів плюс дрон і шукати по місту
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13.03.2022 02:13 Відповісти
Може це компанія-власник складу має перевіряти, що там в них на даху? Чи це перехожі люди мають робити? Перелізти через паркан складу і пробратись на дах, оминаючи охорону складу? Давайте якісь адекватні рекомендації!
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13.03.2022 07:18 Відповісти
 
 