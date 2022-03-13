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Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на Луганщині застосовували фосфорні боєприпаси.

Про це у Facebook повідомив заступник глави патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі.

Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Террорист розійшовся, А для чого світ утворив Антитерористичну коаліцію на чолі з США ?
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12.03.2022 23:57
+13
Смотрю с бомбами беда у придурка, если уже такое достал. Следующее будет ядерная бомба, главное успеть выразить обеспокоенность
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13.03.2022 00:08
+8
НАТО введи войска!!!
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12.03.2022 23:58
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Террорист розійшовся, А для чого світ утворив Антитерористичну коаліцію на чолі з США ?
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12.03.2022 23:57 Відповісти
я думаю - пленных у вас уже достаточно, теперь поможет только таблэтки "Геноцид"
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12.03.2022 23:57 Відповісти
НАТО введи войска!!!
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12.03.2022 23:58 Відповісти
вибл...кі, всі русские.
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12.03.2022 23:58 Відповісти
"Участь в антитерористичній коаліції взяли Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Канада, Туреччина і Франція. Австралія, Йорданія, Пакистан, Філіппіни, Оман тощо не брали участі в бойових діях коаліції, але надали різні види допомоги коаліціантам. Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан дали згоду на розташування на своїй території підрозділів збройних сил коаліції. Україна дозволила використовувати свій повітряний простір."

Така коаліція ще існує?
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13.03.2022 00:00 Відповісти
есть ли еще какие нибудь конвенции и меморандумы,на какие ********** не положил с большой колокольни?
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13.03.2022 00:05 Відповісти
Дуже страшна зброя, тому й заборонена: горить, курва, той фосфор навіть у воді, тому й не затушиш водою...
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13.03.2022 00:08 Відповісти
Смотрю с бомбами беда у придурка, если уже такое достал. Следующее будет ядерная бомба, главное успеть выразить обеспокоенность
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13.03.2022 00:08 Відповісти
Не мне, диванному воину, о таком спрашивать, но я просто не понимаю, чего они добиваются своими зверствами. Ведь людей, которые и так каждый день смотрят в глаза страшной смерти, еще одной смертью уже не запугать.
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13.03.2022 00:22 Відповісти
Не шукайте логіки у діях буйнопомішаних ((
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13.03.2022 01:21 Відповісти
Коли нападає собака хвора на сказ - відігнати її просто б"ючи не вийде , вихід один - застрелити ((
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13.03.2022 01:22 Відповісти
Однажды мне пришлось отговаривать от дурацких действий одного человека, который вёл личную и непримиримую войну с моей знакомой (причём вина её была абсолютно надумана и исключительно в его голове). На все мои аргументы - а я взывала и к логике, и к эмоциям, и даже к его инстинкту самосохранения (потому что он разрушал себя этим дурацким конфликтом) - этот человек смотрел на меня абсолютно стеклянными глазами и как мантру повторял одну и ту же фразу: "Я хочу, чтобы её не было!"
В последние дни я почувствовала, что тут то же самое - кажется, путину уже не важно, что он потерял, теряет и потеряет ещё, ему уже плевать и на россию, и на власть, и на деньги. Помешательство перешло в идею фикс: "Я хочу, чтобы её (Украины) не было!!!"
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13.03.2022 08:55 Відповісти
Зато мы играемся в либеральность а потом платим за ето тысячами жизней и потерянными территориями
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13.03.2022 00:15 Відповісти
кгб это наука практикующая пытки и казни людей - фашист больше ничего делать и не умеет, только мучить человечество самыми мерзкими способами.
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13.03.2022 00:17 Відповісти
******** кацапы, для которых цена жизни - ноль.
https://twitter.com/i/status/1502676278603833350
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13.03.2022 00:24 Відповісти
На цей час всі місцеві (в містах, районах, селах) депутати ОПЗЖ мали б бути вже заарештовані та розстріляні!
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13.03.2022 00:27 Відповісти
Як би не так: Одноосібним головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) призначено нардепа Юрія Бойка. Раніше цю посаду він ділив із Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомив Бойко в фейсбуці. Також ухвалено рішення підтримати участь членів ОПЗЖ у формуванні сил територіальної оборони України для охорони об'єктів критичної інфраструктури, житла громадян та боротьби з мародерами, супроводження гуманітарних коридорів для виведення мирних громадян.
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13.03.2022 02:08 Відповісти
фосфорная бомба https://www.youtube.com/watch?v=mScRlF_erhA
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13.03.2022 00:39 Відповісти
Який жах, воно ж 800 градусів має, перестає горіти, коли сам фосфор догоряє, або коли доступ повітря припиняється, тому його зберігають у воді.. Це страшні рани, якщо на тіло потрапить, це ж заборонена зброя.. якщо не помиляюсь
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13.03.2022 00:51 Відповісти
Бажано було б у подібних статтях додати короткий опис про дію цієї зброї та як від неї можна врятуватися... або, хоча би, посилання на таку інформацію.
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13.03.2022 01:55 Відповісти
Ніяк
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13.03.2022 02:19 Відповісти
Треба програмувати себе не на негатив, апатію, безсилля і смерть, а на позитив - шукати конструктивні способи досягти бажаних нам результатів. Навіть від ядерних бомб варто намагатися захиститися і вижити, і для цього є способи і технології.

Чтоб решение простое
дать техническим проблемам,
относитесь к ним, как к схемам,
из задачника по ТОЭ.
( Савченко Владимир. Должность во Вселенной. )
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13.03.2022 04:28 Відповісти
 
 