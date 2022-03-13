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Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО
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Війська РФ на Луганщині застосовували фосфорні боєприпаси.
Про це у Facebook повідомив заступник глави патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі.
Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Aut Ogen
показати весь коментар12.03.2022 23:57
+13 DemianBond 2cbb79cc
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+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.03.2022 23:58
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Така коаліція ще існує?
В последние дни я почувствовала, что тут то же самое - кажется, путину уже не важно, что он потерял, теряет и потеряет ещё, ему уже плевать и на россию, и на власть, и на деньги. Помешательство перешло в идею фикс: "Я хочу, чтобы её (Украины) не было!!!"
https://twitter.com/i/status/1502676278603833350
Чтоб решение простое
дать техническим проблемам,
относитесь к ним, как к схемам,
из задачника по ТОЭ.
( Савченко Владимир. Должность во Вселенной. )