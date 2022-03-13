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Відео Війна в Україні
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Україна вимагає на переговорах повного виведення військ РФ зі своєї території, - Подоляк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна вважатиме війну закінченою лише за умови, що всі російські війська повністю підуть з території країни, звільнивши всі населені пункти.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Current Time, передає Цензор.НЕТ.

Подоляк розповів про перебіг "біловезьких" переговорів із Росією, які зараз тривають у відеоформаті. Він повідомив, що раніше Росія вкидала в публічний простір "ультимативні позиції", які ніколи не озвучували на переговорах члени делегації РФ.

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Радник ОП відмовився уточнювати, які конкретні питання зараз обговорюються на переговорах. "Наші делегації домовилися, що поки не буде хорошого базового документа, який буде готовий до публічного його обговорення та підписання, до цього всі ці чорнові позиції не обговорюватимуть публічно", – сказав Подоляк.

Водночас Подоляк окреслив основний підхід України на переговорах. "Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю підуть з території України, звільняючи всі населені пункти", – сказав він.

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Топ коментарі
+30
Не можна закінчити війну переговорами,гуманітарними коридорами, чи то перемир'ям , з рашистським ворогом,Війну можна закінчити лише перемогою
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13.03.2022 09:11
+27
Коротко..
...
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:07
+26
Крим, Донецьк та Луганськ це Україна!
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13.03.2022 09:11
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Коротко..
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:07 Відповісти
Це правильно. І тільки так.
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13.03.2022 09:09 Відповісти
Не здавайся Украина!!!
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13.03.2022 09:10 Відповісти
Не можна закінчити війну переговорами,гуманітарними коридорами, чи то перемир'ям , з рашистським ворогом,Війну можна закінчити лише перемогою
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13.03.2022 09:11 Відповісти
Так в тексті і написано.
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13.03.2022 09:12 Відповісти
Крим, Донецьк та Луганськ це Україна!
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13.03.2022 09:11 Відповісти
Кубань ..Брянськ...
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13.03.2022 09:14 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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13.03.2022 09:14 Відповісти
Так а що за нація...руський?
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13.03.2022 09:18 Відповісти
Русские/ кац/.
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13.03.2022 09:19 Відповісти
Руський, це не нація, це прикметник, це спосіб існування і мислення.
Бог не створив таку націю.
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13.03.2022 10:06 Відповісти
Білогородщіна, Курська, Воронежська, Ростовська, Ставропольщина, Кубань
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13.03.2022 11:02 Відповісти
але подоляк мабуть про це забув. рашисти ніколи не погодяться віддати Крим. Поки не розвалиться рашка. Окрім того я не розумію - чому технічного працівника, не дипломата, не дипутата, практично хтозна кого направили на переговори. Та ще й дозволили коментувати. Він не є офіційно особою української держави.
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13.03.2022 09:18 Відповісти
Мабуть? Усе чітко сказано, читайте першоджерела.
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13.03.2022 09:21 Відповісти
Рашка розвалиться, як ссср. Тепер жорсткі санкції допоможуть.
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13.03.2022 09:34 Відповісти
"...до цього всі ці чорнові позиції не обговорюватимуть публічно..." надіюсь в "чорнових позиціях" чітко вказано, що Крим-- це Україна, Донбас-- це Україна! Чи може саме через те, що планується чергова зрада , "чорнові позиції не обговорюватимуть публічно"?!
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13.03.2022 09:15 Відповісти
Крим та Лугандон?
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13.03.2022 09:15 Відповісти
Смерть москалям !!!!
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13.03.2022 09:16 Відповісти
‼️‼️Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом «ТОЖЕ хочешь туда ?»
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13.03.2022 09:18 Відповісти
переговорами война не заканчивается, опять подпишите Будапештский договор 2
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13.03.2022 09:20 Відповісти
Його під час війни підписували?
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13.03.2022 09:23 Відповісти
Росія вважає Крим своїм. Треба чітко формулювати, з Кримом та Окупованими територіями.
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13.03.2022 09:23 Відповісти
Або ми переможемо, або вони нас будуть знищувати, як 100 років тому. Якщо ця пухлина залишиться на нашій території, то вона завжди буде рости, поки нас не поглине.
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13.03.2022 09:24 Відповісти
Немцы поговаривают, что россия наконец-то избавила из от вечного позора нацизма....
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13.03.2022 09:26 Відповісти
Так и есть.
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13.03.2022 09:29 Відповісти
Подоляк видає бажане за дійсне. Раша просто так не складе зброю.
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13.03.2022 09:30 Відповісти
пока московия не развалится, она никогда не отцепиться от Украины..
подоляк это перепуганная курица, который бредит переговорами с террористами..
не только возврат территорий, а международный трибунал для военных преступников кремлядей, контрибуции, развал рф ..
подоляк это дружок ********** дерьмака, они вообще должны быть вычищены из окружения зеленского..
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13.03.2022 09:31 Відповісти
Украина должна быть тако какой ее задумал и создал Бог..ЦЕЛОСТНАЯ ,ПРОЦВЕТАЮЩАЯ И СЧАСТЛИВА..
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13.03.2022 09:33 Відповісти
Щось воно херовато звучить "...відмовився уточнювати, які конкретні питання...".
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13.03.2022 09:34 Відповісти
только военное поражение рф в Украине - спасет Украину..
ЗСУ делают свою работу, им главное не мешать..
рф (московия) исторически заточена на ненависти к Украине и никогда от Украины не отстанет..
даже когда рф подыхать будет, то будет тянуть свое бухое рыло, что бы укусить ..
подоляк инфантильное существо этого не понимает..
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13.03.2022 09:39 Відповісти
Мабуть хочуть підписати договір, що Україна не буде розміщати ядерні ракети нато і ракети Pro на своїй території.
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13.03.2022 09:43 Відповісти
Не вірю я "подолякам".
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13.03.2022 10:13 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 10:24 Відповісти
Оце вже мова впевненої у собі країни. І більше ніяких поступок окупантам
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13.03.2022 10:54 Відповісти
Шото ЗЕшобла мутит. С такими переговорщиками как бы не остаться у разбитого корыта.
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13.03.2022 12:03 Відповісти
 
 