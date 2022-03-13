Україна вимагає на переговорах повного виведення військ РФ зі своєї території, - Подоляк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна вважатиме війну закінченою лише за умови, що всі російські війська повністю підуть з території країни, звільнивши всі населені пункти.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Current Time, передає Цензор.НЕТ.
Подоляк розповів про перебіг "біловезьких" переговорів із Росією, які зараз тривають у відеоформаті. Він повідомив, що раніше Росія вкидала в публічний простір "ультимативні позиції", які ніколи не озвучували на переговорах члени делегації РФ.
Радник ОП відмовився уточнювати, які конкретні питання зараз обговорюються на переговорах. "Наші делегації домовилися, що поки не буде хорошого базового документа, який буде готовий до публічного його обговорення та підписання, до цього всі ці чорнові позиції не обговорюватимуть публічно", – сказав Подоляк.
Водночас Подоляк окреслив основний підхід України на переговорах. "Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю підуть з території України, звільняючи всі населені пункти", – сказав він.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Бог не створив таку націю.
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .
а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом «ТОЖЕ хочешь туда ?»
подоляк это перепуганная курица, который бредит переговорами с террористами..
не только возврат территорий, а международный трибунал для военных преступников кремлядей, контрибуции, развал рф ..
подоляк это дружок ********** дерьмака, они вообще должны быть вычищены из окружения зеленского..
ЗСУ делают свою работу, им главное не мешать..
рф (московия) исторически заточена на ненависти к Украине и никогда от Украины не отстанет..
даже когда рф подыхать будет, то будет тянуть свое бухое рыло, что бы укусить ..
подоляк инфантильное существо этого не понимает..