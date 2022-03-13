Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України, - Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Глава Миколаївської області Віталій Кім із посиланням на перехоплені розмови заявив, що російські окупанти бояться та поважають Збройні сили, а також хочуть стати громадянами України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кім розповів під час ранкового відеозвернення
"Вранці 13 березня (окупанти. – Ред.) розбомбили "Зорю" (державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". – ред.), по матеріальних воротах, напевно літаками. Наразі з'ясовуємо обставини.
За всіма перехопленнями, розмовами у Росії та Білорусі – орки не лише нас бояться, вони нас поважають. Поважають, що в нас такий дух.
Бояться та поважають. Це є основним показником того, що перемога буде за нами. Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати.
Вони розуміють, що в нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство.
Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
А хто обороняє Харків та Суми?
А потім вони будуть дружньо знов у нас будувати опзж, оппоблок, "рюську весну", "рюський мир", ...
НАХРЕН З ПЛЯЖУ! - до лагерів!
Требуется КАРДИНАЛЬНОЕ переосмысление и законодательное изменение в конституции и законе основополагающего ИНСТИТУТА РЕСПУБЛИКИ (ГРАЖДАНСТВА)!
Разделить фактически и юридидески все НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ на 4 категории:
1) ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ - полностью ДЕЕСПОСОБНИЕ (и СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, старше 16 лет), прошедщие ДОБРОВОЛЬНУЮ СЛУЖБУ В АРМИИ УКРАИНЫ (не менее года вне зависимости от пола) и сдавшие ТЕСТ или ЭКЗАМЕН на ГРАЖДАНСТВО (в том чиле на знание государственного языка) и имеющие ВСЕ политические права;
2) ПОДДАННЫЕ УКРАИНЫ - родившиеся или ДОБРОВОЛЬНО принятые в ПОДДАНСТВО УКРАИНЫ, обязанные проходить обязательную военную подготовку в территориальной обороне по месту жительства (месяц сборов раз в 4 года), имеющие политические права только на местном (МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, избирать и быть избранными), а также все проживающие постоянно заграницей (ГРАЖДАНЕ, которые понижаются по статусу до ПОДДАННЫХ);
3) ЖИТЕЛИ (РЕЗИДЕНТЫ) УКРАИНЫ - лица родившиеся или постоянно законно проживающие на ее территории (бывшие ГРАЖДАНЕ или бывшие ПОДДАНЫЕ), невоеннообязаны и не имеющие никаких политических прав (и прово работать в правохратительных органах, судах и на государственных должностях), кроме права БЕЗУСЛОВНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В УКРАИНУ (в отлиции от лиз без гражданства и иностранцев) и платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
4) ЛБГ и ИНОСТРАНЦЫ - неимеющие никаких политических прав, в том числе и права безусловного возвращения в Украину, также платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Нам ті раби громадянами не потрібні.