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війна (9250) Миколаївська область (643) Кім Віталій (53)

Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Глава Миколаївської області Віталій Кім із посиланням на перехоплені розмови заявив, що російські окупанти бояться та поважають Збройні сили, а також хочуть стати громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кім розповів під час ранкового відеозвернення

"Вранці 13 березня (окупанти. – Ред.) розбомбили "Зорю" (державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". – ред.), по матеріальних воротах, напевно літаками. Наразі з'ясовуємо обставини.

За всіма перехопленнями, розмовами у Росії та Білорусі – орки не лише нас бояться, вони нас поважають. Поважають, що в нас такий дух.

Бояться та поважають. Це є основним показником того, що перемога буде за нами. Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати.

Вони розуміють, що в нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство.

Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю", - зазначив він.

Також дивіться: Війська РФ продовжують безладний обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві, - Кім. ВIДЕО

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Топ коментарі
+54
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13.03.2022 09:18
+35
А нафф нам той непотріб
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13.03.2022 09:17
+26
А ми вас не боїмося, не поважаємо і "громадянами" України ви станете тільки у вигляді компосту
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13.03.2022 09:21
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А нафф нам той непотріб
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13.03.2022 09:17 Відповісти
Видамо громадянство тим, хто піде забирати Крим, Донбасс, та замочить ***** с сартірі.
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13.03.2022 09:23 Відповісти
Цигани сказали що "мульон: за голову ***** .." малувато буде "
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13.03.2022 09:26 Відповісти
С Днем Рожденья
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13.03.2022 09:28 Відповісти
Так уважают, что бомбят Николаев и область. Очень уважительные ребята.
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13.03.2022 09:18 Відповісти
******** для залякування населення щоб створити паніку..щоб люди піддались панікі і кричали нашим захистникам ВСУ-- прєкратіте вайну..Розумієте?
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13.03.2022 09:24 Відповісти
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13.03.2022 09:18 Відповісти
шо за х..ню я шойно прочитав?
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13.03.2022 09:19 Відповісти
Ну, просто натуральна *****
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13.03.2022 09:35 Відповісти
И каждому орку по замку в Крыму. Нацистыине о**ели совсем?
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13.03.2022 09:21 Відповісти
зАмок или замОк? Если второе, то я согласен: на замок в клетку, а ключ выбросить
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13.03.2022 10:02 Відповісти
А ми вас не боїмося, не поважаємо і "громадянами" України ви станете тільки у вигляді компосту
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13.03.2022 09:21 Відповісти
Нам такі "хєромудяни" аж ніяк не потрібні. Або в землю , або *****
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13.03.2022 09:24 Відповісти
Ну не громадянами Украины а видимо жителями Украины вместо украинцев. Чуствую долго мы будем их отсюда выковыривать если они закрепятся
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13.03.2022 09:21 Відповісти
а тепер вони падлюки закріплюються в зайнятих районах..попробуй їх тепер виковирювати..то як зубочисткою прийдеться чистити
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13.03.2022 09:22 Відповісти
Генерал Марченко доброго копняка дав москалям під Миколаївом!
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13.03.2022 09:22 Відповісти
Марченко красавсик.
А хто обороняє Харків та Суми?
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13.03.2022 09:26 Відповісти
Тобі повний розклад ..з адресами та списками ?
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13.03.2022 09:27 Відповісти
Ой тіпа такий сєкрєт)))
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13.03.2022 09:32 Відповісти
гугл в руки
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13.03.2022 09:28 Відповісти
Схоже, Кім, хоч і молодець, але лише прес-ссекретар у генерала!
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13.03.2022 09:35 Відповісти
Голова ВЦА це на капелюшеску більше, ніж прес-секретар генерала.
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13.03.2022 10:59 Відповісти
Треба гнати окупантів з нашої землі до границі. Не хочуть бути вбитими - хай втікають.
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13.03.2022 09:24 Відповісти
нало гнать их до урала. а там китайцы разберутся
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13.03.2022 09:51 Відповісти
Багато людей зараз хочуть стати громадянином України. Не знаю як на це реагувати. Кім.якщо в ящик здорових яблук,котрі ми закладаємо на зберігання попадає одне гниле,то згодом в ящику буде повно гнилих яблук.Отак і рашистські окупантами, є тими ж гнилими яблуками.
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13.03.2022 09:27 Відповісти
а перед тим говорив Данилів шо не буде після війни колоборантів.то ми з своїми падлюками не взмозі справитись, а то ше ото маскальке гувно тут лазити буде..нехай киздуть в )(уйлостан ..нехер шастать
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13.03.2022 09:31 Відповісти
Ніхто їм громадянства не дасть. Бо виявиться потім, що обіцяли... але лиш тим, хто добровільно літака здасть... це політика, тому спустіть трохи пару.
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13.03.2022 11:01 Відповісти
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) решило отменить сертификаты летной годности для российских самолетов, сообщает liga.net.Решение вступает в силу с полуночи 13 марта по Гринвичу.
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13.03.2022 09:27 Відповісти
Кацапы севернее Николаева где есть? В Вознесенске?
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13.03.2022 09:29 Відповісти
Есть но немного
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13.03.2022 09:31 Відповісти
В Гомелі.
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13.03.2022 09:33 Відповісти
А вам, милейший, это зачем знать
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13.03.2022 09:36 Відповісти
Вітаємо с Днем народження!
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13.03.2022 09:30 Відповісти
А что там с колонной которая под Николаевом заблокированная уже сутки, так и стоят? Когда по ним арта работать будет?
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13.03.2022 09:30 Відповісти
Перебуваючи в полоні вони й не такі романси заспівають. Не треба бути такими довірливими та щиросердними.
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13.03.2022 09:31 Відповісти
Ні в якому разі!!! Вони можуть бути тільки як робоча сила при відбудові наших міст. Українцем може бути тільки той, хто тут народився, живе, дихає цим повітрям.
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13.03.2022 09:32 Відповісти
Ну дааааа!
А потім вони будуть дружньо знов у нас будувати опзж, оппоблок, "рюську весну", "рюський мир", ...
НАХРЕН З ПЛЯЖУ! - до лагерів!
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13.03.2022 09:32 Відповісти
Пане Кім, ви про окупантів ,які в сусідньому Херсоні сотнями українців заарештовують, теж це запитаєте?!
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13.03.2022 09:34 Відповісти
После такого зла которое творили и творят рашисты не хочу этих мразей видеть живыми даже по телевизору.
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13.03.2022 09:35 Відповісти
Орки не могут быть гражданами Украины, только удобрением.Посевная на носу.
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13.03.2022 09:42 Відповісти
Пусть в плен сдаются, переходят в ВСУ, и искупают кровью. Гражданство Украины ещё заслужить надо. Я подозреваю что искупать кровью (воевать в рядах ВСУ) они не собираются. Просто своё мясо хотят сохранить и пожить подольше.
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Давать ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ злобным РАБАМ агрессивной москальской ЫМПЕРИИ - это издивательство на интитутом ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ!
Требуется КАРДИНАЛЬНОЕ переосмысление и законодательное изменение в конституции и законе основополагающего ИНСТИТУТА РЕСПУБЛИКИ (ГРАЖДАНСТВА)!
Разделить фактически и юридидески все НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ на 4 категории:
1) ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ - полностью ДЕЕСПОСОБНИЕ (и СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, старше 16 лет), прошедщие ДОБРОВОЛЬНУЮ СЛУЖБУ В АРМИИ УКРАИНЫ (не менее года вне зависимости от пола) и сдавшие ТЕСТ или ЭКЗАМЕН на ГРАЖДАНСТВО (в том чиле на знание государственного языка) и имеющие ВСЕ политические права;
2) ПОДДАННЫЕ УКРАИНЫ - родившиеся или ДОБРОВОЛЬНО принятые в ПОДДАНСТВО УКРАИНЫ, обязанные проходить обязательную военную подготовку в территориальной обороне по месту жительства (месяц сборов раз в 4 года), имеющие политические права только на местном (МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, избирать и быть избранными), а также все проживающие постоянно заграницей (ГРАЖДАНЕ, которые понижаются по статусу до ПОДДАННЫХ);
3) ЖИТЕЛИ (РЕЗИДЕНТЫ) УКРАИНЫ - лица родившиеся или постоянно законно проживающие на ее территории (бывшие ГРАЖДАНЕ или бывшие ПОДДАНЫЕ), невоеннообязаны и не имеющие никаких политических прав (и прово работать в правохратительных органах, судах и на государственных должностях), кроме права БЕЗУСЛОВНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В УКРАИНУ (в отлиции от лиз без гражданства и иностранцев) и платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
4) ЛБГ и ИНОСТРАНЦЫ - неимеющие никаких политических прав, в том числе и права безусловного возвращения в Украину, также платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
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13.03.2022 09:48 Відповісти
p.s. для всех жителей страны (кроме ИНОСТРАНЦЕВ с ПМЖ) выдавать единий документ ID ("удостоверение личности", где политический статус прописывать и менять на чипе и в базах данных), а для виз к ID выдавать "паспортную книжку как приложение или продолжение ID"!
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13.03.2022 11:03 Відповісти
Для ИНОСТРАНЦЕВ с ПМЖ вклеивать в паспорт машисчетную визу с чипом на ПМЖ !
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13.03.2022 11:08 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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13.03.2022 09:52 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 10:13 Відповісти
не хватало еще оккупантам гражданство давать.
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13.03.2022 10:17 Відповісти
накуй вони нам тут?!!
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13.03.2022 10:19 Відповісти
Нехай ідуть вслід за руцкім корабльом!
Нам ті раби громадянами не потрібні.
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13.03.2022 12:53 Відповісти
 
 