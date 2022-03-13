Чернігів без опалення та води, електропостачання частково відновили, - Чаус. ВIДЕО

Евакуацію з міста буде організовано лише після домовленостей з ворогом про "зелений коридор". До того часу виїхати можна хіба власним авто.

Про це заявив у зверненні до чернігівців голова ОДА В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що евакуація можлива лише після встановлення домовленостей про "зелений коридор".

"На сьогодні таких домовленостей нема. Я продовжую наголошувати, що як тільки ми сформуємо колони автобусів централізовано і будемо відправляти, є дуже висока вірогідність, що ці колони будуть розстріляні ворогом. Я не хочу посилати мешканців Чернігова майже на вірну смерть", - сказав Чаус.

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Можливість проїхати окремими машинами у приватному порядку, за словами голови ОДА, ще є.

Чаус зазначив, що більша частина міста залишається без води й опалення, але вже сьогоні ситуація може змінитися.

"Обленерго вчора відновило на більшій частині міста енергопостачання. Сьогодні роботи триватимуть і як буде можливість світло буде подано до всіх будинків. на сьогодні частина міста зі світлом. Переважна частина. Далі - водоканал. 30-40 відсотків квартир уже з водою. Це станом на 16:00 вчора. І вже підвищується тиск в системі. Тому сьогодні ця робота теж продовжується. Місто буде з водою", - сказав він.

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Мобільний зв’язок, за словами Чауса, працює лише в центрі міста.

"Усім важко. Я розумію, що ми всі не їмо так, як хочемо, не спимо, так як хочемо, ми в холоді. Але, чернігівці, треба потерпіти. Для перемоги це найменше. Нашим хлопцям на "передку" ще гірше, але вони відбивають атаки ворога і, більш того, завдають значного удару", - додав він.