"Це вам за Яворів і Франик, сучі діти!" - артилерія 128 бригади б’є по ворогу. ВIДЕО

Реактивна артилерія 128 бригади завдає ударів по живій силі ворога, боронячи Україну.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Салютний" удар по ворогах від реактивної артилерії 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Це вам за Яворів і Франик, сучі діти!" - прокоментували в бригаді.