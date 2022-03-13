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"Це вам за Яворів і Франик, сучі діти!" - артилерія 128 бригади б’є по ворогу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Реактивна артилерія 128 бригади завдає ударів по живій силі ворога, боронячи Україну.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Салютний" удар по ворогах від реактивної артилерії 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Це вам за Яворів і Франик, сучі діти!" - прокоментували в бригаді.
Топ коментарі
+72 Перехватчик
показати весь коментар13.03.2022 10:23
+63 Шимус
показати весь коментар13.03.2022 10:30
+62 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар13.03.2022 10:25
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@oleg_kozyrev
·
12 ч
Я думаю, ситуация сейчас неоднозначная. Не стоит спешить с выводами.
Надо выслушать обе стороны - и Гаагу и Нюрнберг
https://www.youtube.com/watch?v=-hmE02eRU2c
@Anri__Tina
·
16 ч
Прикованный цепью российский гранатомётчик(чтобы не дезертировал)замёрз насмерть.
https://twitter.com/i/status/1502682238575538180
Мочите крыссиян !!!