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"Динамо": Зупинимо рашизм - врятуємо світ!. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Футбольний клуб "Динамо" випустив відеоролик про перемогу над рашизмом.
Відео опублікване на канілі "Динамо" в Ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це не гітлерівська Німеччина, це рашистська Росія Путіна. Z - символ темряви, що поглинає світ", - йдеться в ролику.
Топ коментарі
+17 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 11:27
+5 Rustam RR c4764201
показати весь коментар13.03.2022 11:32
+3 svetozar
показати весь коментар13.03.2022 11:39
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2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
https://champion.com.ua/football/2022/03/12/897492/verona-orhanizovuye-zbir-humanitarnoyi-dopomohy-dlya-********
Італійська "Верона", перед домашньою грою Серії А з "Наполі" у неділю, 13 березня, організує збір гуманітарного вантажу для громадян України, на територію якої віроломно вторглися російські окупанти.
Постить відповідні картинки у фб.
Хто такий пiар робить?