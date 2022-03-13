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"Динамо": Зупинимо рашизм - врятуємо світ!. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Футбольний клуб "Динамо" випустив відеоролик про перемогу над рашизмом.

Відео опублікване на канілі "Динамо" в Ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не гітлерівська Німеччина, це рашистська Росія Путіна. Z - символ темряви, що поглинає світ", - йдеться в ролику.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Видишь кацапского оккупанта - УБИВАЙ СМЕЛО ,БЕЗ КОЛЕБАНИЙ .
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13.03.2022 11:27
+5
Я тут так для сравнения с Динамо оставлю

https://champion.com.ua/football/2022/03/12/897492/verona-orhanizovuye-zbir-humanitarnoyi-dopomohy-dlya-********
Італійська "Верона", перед домашньою грою Серії А з "Наполі" у неділю, 13 березня, організує збір гуманітарного вантажу для громадян України, на територію якої віроломно вторглися російські окупанти.
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13.03.2022 11:32
+3
не брать в плен этих тварей кацапских а кончать на месте!
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13.03.2022 11:39
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ:
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
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13.03.2022 11:26 Відповісти
Небольшой лайфхак: заповеди идут от более важных к менее, соответственно, тех, кто нарушает с первой по пятую, убивать можно и нужно (см., например, реакцию Моисея, вернувшегося со скрижалями после общения с Господом и обнаружившего, что народ начал поклоняться какому-то золотому тельцу)
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13.03.2022 12:39 Відповісти
Видишь кацапского оккупанта - УБИВАЙ СМЕЛО ,БЕЗ КОЛЕБАНИЙ .
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13.03.2022 11:27 Відповісти
А может и хорошо, если этот сумасшедший зафигачит куда-нибудь ядерную ракету, а в ответ полетят тысячи по оркостану, потому что мы потом отстроимся, но это бесполезно с такими дибилами рядом
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13.03.2022 11:28 Відповісти
ви просто подивіться на Хіросіму..це було малюсенька бомбочка не говорячи які зараз заряди..що відбудовувати?слідуючий єтап людства тоді камінь і палка
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13.03.2022 11:30 Відповісти
Ты идиот?
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13.03.2022 11:42 Відповісти
Воно було б добре, але чи впевнений ти що захід відповість, якщо ядерного удару буде завдано по теріторії України? Я думаю, що лише висловлять глибоку ступень стурбованності.
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13.03.2022 12:21 Відповісти
похоже на то, на захват атомных никто даже озабоченности не выразил
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13.03.2022 13:12 Відповісти
Я тут так для сравнения с Динамо оставлю

https://champion.com.ua/football/2022/03/12/897492/verona-orhanizovuye-zbir-humanitarnoyi-dopomohy-dlya-********
Італійська "Верона", перед домашньою грою Серії А з "Наполі" у неділю, 13 березня, організує збір гуманітарного вантажу для громадян України, на територію якої віроломно вторглися російські окупанти.
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13.03.2022 11:32 Відповісти
Так так тільки Суркіси здасться за бугор чи на західну вже давно злиняли
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13.03.2022 11:37 Відповісти
не брать в плен этих тварей кацапских а кончать на месте!
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13.03.2022 11:39 Відповісти
Кажуть Динамо керує друг кадиркіна.
Постить відповідні картинки у фб.
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13.03.2022 11:39 Відповісти
Карпов и русский корабль. Полтавская городская рада. 11.03.2022https://www.youtube.com/watch?v=8ieU_wJ5zfc
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13.03.2022 11:46 Відповісти
це треба англiйською зробити, а Зiна та Малина мають репости зробити.
Хто такий пiар робить?
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13.03.2022 11:47 Відповісти
Допоможіть Байрактарами або іншим ******** захисним озброєнням захисникам Маріуполя. Марік перший боронить браму країни на південному сході країни. Московитські окупанти на Ростовській області давно готували військові бази і склади з озброєнням, тому захисникам Маріуполя складно вдвічі
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13.03.2022 11:50 Відповісти
Генштаб вкурсі.
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13.03.2022 12:24 Відповісти
Динамо треба було б відмовитися від нквд-истської емблеми клубу, яку "суркіси" повернули в часи "януковича". Тоді був 2010-2013рр якийсь "ренесанс" совка в Україні.
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13.03.2022 11:53 Відповісти
 
 