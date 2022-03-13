"Динамо": Зупинимо рашизм - врятуємо світ!. ВIДЕО

Футбольний клуб "Динамо" випустив відеоролик про перемогу над рашизмом.

Відео опублікване на канілі "Динамо" в Ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не гітлерівська Німеччина, це рашистська Росія Путіна. Z - символ темряви, що поглинає світ", - йдеться в ролику.

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