"Нах#й идите", - мелітопольці окупантам у відповідь на заборону мітингів. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі роз'їжджає військова техніка, з якої у гучномовці російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Громадянська адміністрація Мелітополя з метою запобігання правопорушенням та забезпечення громадського порядку тимчасово забороняє мітинги та демонстрації. З 18:00 до 6:00 ранку вводиться комендантська година", - зазначено в повідомленні.
Як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку – за російським кораблем.
Відео з Мелітополя опублікував і телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
Так, у дописі зазначено, що мешканці Мелітополя безстрашно виходять на вулиці з гаслами: "Мелитополь - Украина", "Где наш мэр?"
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Слава нації
Смерть москалям
Ось чого:
"Ахтунг! Ахтунг! Будем немножко убивайт!"
Асвабадидели от нациков пришли
А ходити махати флагами без толку
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