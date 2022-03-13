УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13619 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
28 767 20
армія РФ (13489) війна (56511) Мелітополь (737) мітинг (731)

"Нах#й идите", - мелітопольці окупантам у відповідь на заборону мітингів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі роз'їжджає військова техніка, з якої у гучномовці російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянська адміністрація Мелітополя з метою запобігання правопорушенням та забезпечення громадського порядку тимчасово забороняє мітинги та демонстрації. З 18:00 до 6:00 ранку вводиться комендантська година", - зазначено в повідомленні.

Як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку – за російським кораблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спецслужби вживають певних заходів для звільнення мера Мелітополя Федорова, - Єнін

Читайте: Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?

Відео з Мелітополя опублікував і телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Так, у дописі зазначено, що мешканці  Мелітополя безстрашно виходять на вулиці з гаслами: "Мелитополь - Украина", "Где наш мэр?"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
13.03.2022 11:58
+35
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ тварям !
показати весь коментар
13.03.2022 11:55
+30
Кацапи , ідіть ****** і не нервуйте мелітопольців 😡
показати весь коментар
13.03.2022 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корабельний сленг
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.03.2022 11:55 Відповісти
Байден, ЗБРОЇ. !!!
показати весь коментар
13.03.2022 12:07 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ тварям !
показати весь коментар
13.03.2022 11:55 Відповісти
прямо на проспекте пару радиоуправляемых мин под эти граммофоны и все сразу тишина и бегом ***** из Мелитополя нас тут также ненавидят... эти кацабы храбрые пока груз 200 не нарисовался... а город явно помогли сдать вот те коллаборанты что уже сосут писюн ***** и его заплечным катам...
показати весь коментар
13.03.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 11:58 Відповісти
это пять...та она любого кацапа в поле загоняет
показати весь коментар
13.03.2022 12:04 Відповісти
Прикольно конечно, но эта байка давно по инету ходит. В разных интерпртациях.
показати весь коментар
13.03.2022 13:31 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 11:59 Відповісти
Красивое
показати весь коментар
13.03.2022 12:03 Відповісти
Дивився відео з "матюгальником" і чогось не вистачало.
Ось чого:

"Ахтунг! Ахтунг! Будем немножко убивайт!"

Асвабадидели от нациков пришли
показати весь коментар
13.03.2022 12:05 Відповісти
Какой умный и дальновидный кацап! Теперь его так легко по наколке опознать.
показати весь коментар
14.03.2022 04:38 Відповісти
Росія здохни.
показати весь коментар
13.03.2022 12:00 Відповісти
Кацапи , ідіть ****** і не нервуйте мелітопольців 😡
показати весь коментар
13.03.2022 12:00 Відповісти
А де спротив , Бандера Смузі , зброї повно в місті , можна перебити їх, захопити трофейну зброю ....
А ходити махати флагами без толку
показати весь коментар
13.03.2022 12:41 Відповісти
"Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир». Мер Мелітополя це ставлениця депутата від ОПЗЖ Баліцького. Нащадка того самого ката України. Вони поколіннями у владі і поколіннями винищують українців... Вбийте це падло...
показати весь коментар
13.03.2022 12:59 Відповісти
Народ, будь ласка, допоможіть Херсону. Ось два канали, які ми не можемо забанити. Прошу тих у кого є телеграм - зайдіть та залиште скаргу на ці канали. Заходьте в групу, не приєднавшись до неї, в правому верхньому кутку кнопка з трьома крапками: поскаржитися. Вибирайте - інше. І залишайте коментар про те, що спільнота загрожує державному суверенітету України. Це займе менше хвилини.
https://t.me/herson_ru
https://t.me/respublika_herson

Telegram (https://t.me/herson_ru)
Херсон.ру 🅉
Херсон - русский город🇷🇺
показати весь коментар
13.03.2022 13:00 Відповісти
рузге *******
показати весь коментар
13.03.2022 13:59 Відповісти
Why aren't these Ukrainians attacking these two Russian vehicles?
показати весь коментар
13.03.2022 17:54 Відповісти
Attacking with what? Molotov cocktail? In the middle of the street at daylight? And then what, got killed right on the spot? There should be different more safe and yet deadly tactic.
показати весь коментар
14.03.2022 04:34 Відповісти
 
 