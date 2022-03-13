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На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, за 30% ведемо бій, - мер Маркушин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, українське місто. За 30% ми ведемо бій", - розповів він.

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Маркушин наголосив, що весь час перебуває в місті та не збирається нікуди тікати.

"Друзі! Я на місці, ми з командою щодня працюємо. Не вірте чуткам! Ірпінь не здолати!" - запевнив він.
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Красавчик...только с мародёрами нужно проще и быстрее.
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13.03.2022 12:11 Відповісти
Слава ЗСУ, смерть окупантам
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13.03.2022 12:12 Відповісти
Дай Боже перемогу Україні над сатанинською ордою Московії.
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13.03.2022 12:15 Відповісти
Долго что то боронять , уже более недели ,пора бы их оттуда выкинуть за спиной ведь миллионый Киев , вам резервов мало ), на своей земле бояться нечего , пусть орки ссут паром), контратакуйте окружайте , хватит в обороне сидеть)
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13.03.2022 12:19 Відповісти
У битві на річці Ірпінь, 1322р. Русь і Литва розгромили московсько-ординські війська, чим Русь повністю звільнилась від заліських орд.
Пройшло 700 років, потрібно повторити щоб закріпити історичний матеріал.
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13.03.2022 14:08 Відповісти
 
 