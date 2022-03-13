Українські воїни захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

Українські військові захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, який покинули російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 кинули російські окупанти. Багато електронних блоків знято з системи управління. Знищення такої машини має велике значення, оскільки вони на маршах прикривають російські війська від наших штурмовиків та безпілотників", - розповів журналіст.

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