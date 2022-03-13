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Українські воїни захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, який покинули російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Черговий новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 кинули російські окупанти. Багато електронних блоків знято з системи управління. Знищення такої машини має велике значення, оскільки вони на маршах прикривають російські війська від наших штурмовиків та безпілотників", - розповів журналіст.

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Топ коментарі
+32
по довбаному саратову - вогонь!
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13.03.2022 12:16
+26
саратов до сраки, треба по військових літаках рф вогонь відкривати, вони курви з безпечної для себе відстані нас розстрілюють, щоб їм вибл...м то саме вернулося що вони нам приготували.
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13.03.2022 12:18
+22
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13.03.2022 12:29
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по довбаному саратову - вогонь!
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13.03.2022 12:16 Відповісти
саратов до сраки, треба по військових літаках рф вогонь відкривати, вони курви з безпечної для себе відстані нас розстрілюють, щоб їм вибл...м то саме вернулося що вони нам приготували.
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13.03.2022 12:18 Відповісти
там сказали что много плат снято,хотя я не удивлюсь судя по состоянию техники что их там изначально не было
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13.03.2022 12:22 Відповісти
Багато електронних блоків знято з системи управління. Джерело: https://censor.net/ua/v3324579

Зняті блоки важать дуже багато кілограмів. Далеко занести не могли. Скоріш за все прикопали поблизу. Потрібно шукати.
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13.03.2022 20:35 Відповісти
в них багато золота та платини про серебро вообще мовчу
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14.03.2022 03:10 Відповісти
двухдневной давности.....
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Ну и хорошо.
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13.03.2022 12:27 Відповісти
На запчастини, вони вкрай необхідні.
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13.03.2022 12:39 Відповісти
Які "20 мільйонів"?
Не працюючий металобрухт з відсутньою електронікою.
до корабля
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13.03.2022 12:27 Відповісти
Какая-то свинособака так удирала, шо забыла резиновый сапог...
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13.03.2022 12:28 Відповісти
Почему сразу забыла? Может просто пораскинул конечностями ))))
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13.03.2022 12:35 Відповісти
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13.03.2022 12:29 Відповісти
Конечно приукрасили. Не захватили а нашли. И не новый комплекс а коробку от него. Только на металолом и згодится. Не нужно такие фейки кидать
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13.03.2022 12:30 Відповісти
то есть, "пустая коробка" заехала?
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13.03.2022 12:32 Відповісти
модули управления повынимали видно же на видео пустые секции. Наверное как писали выше и ниже там есть цветные металлы дорогостоящие
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13.03.2022 12:47 Відповісти
На відео видно що зняті усі радіоелектронні засоби , а також пошкодження у самій машині , це тільки металобрухт. Станція знищена повністю
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13.03.2022 12:30 Відповісти
ы це юобре
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13.03.2022 12:32 Відповісти
це вже просто груда металу - і збережені життя наших Воїнів ...
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13.03.2022 12:31 Відповісти
"Багато електронних блоків знято з системи управління". - Значить використати його проти русні ми не зможемо. Шкода.
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13.03.2022 12:31 Відповісти
Нужны специалисты которые перепрошивку этим машинам сделают. Или системы свой-чужой они не имеют?
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13.03.2022 12:32 Відповісти
Мають таку як наша, просто свої коди треба вводити, але вони і так кожен день міняються.
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13.03.2022 12:43 Відповісти
Платы сняты ради конденсаторов КМ, палладий дорого стоит у скупщиков. Кацапьё курочит свою технику ради мимолетной наживы, ибо дурные: могли бы продать ВСУ исправным за неплохие деньги. Каапы, б**дь!
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13.03.2022 12:39 Відповісти
Я думаю це вже наші на ЗІП розтягнули щоб всю бандуру не тягати.
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13.03.2022 12:44 Відповісти
на 0.44 видно, что была обстреляна, пробоины как от 30 мм пушки. Похоже после этого стала непригодной к эксплуатации, вероятно вместе с водителем
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13.03.2022 12:41 Відповісти
гора металла
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13.03.2022 12:50 Відповісти
совет всем кто захватил или увидели брошенную нерабочую технику-сразу жечь,что б оккупант придя в себя не эвакуировал ее и не ввел в строй-это уже не первые дни войны,с полным кацапским бардаком
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13.03.2022 12:51 Відповісти
Жаль снарядов к этой дуре в военторе не найти.
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13.03.2022 12:54 Відповісти
судя по педивикии у Украины есть свои ТОРы. Так что и ракеты наверняка есть.
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14.03.2022 01:14 Відповісти
Одоробло
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13.03.2022 13:01 Відповісти
ЦЕ НЕОБХІДНО !!!
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13.03.2022 21:39 Відповісти
 
 