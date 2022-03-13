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Українські воїни захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВIДЕО
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Українські військові захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2, який покинули російські окупанти.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Черговий новітній російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 кинули російські окупанти. Багато електронних блоків знято з системи управління. Знищення такої машини має велике значення, оскільки вони на маршах прикривають російські війська від наших штурмовиків та безпілотників", - розповів журналіст.
Топ коментарі
+32 Палиця Василь
показати весь коментар13.03.2022 12:16
+26 Solsky Wasyl
показати весь коментар13.03.2022 12:18
+22 Saskia Jansen
показати весь коментар13.03.2022 12:29
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Зняті блоки важать дуже багато кілограмів. Далеко занести не могли. Скоріш за все прикопали поблизу. Потрібно шукати.
Не працюючий металобрухт з відсутньою електронікою.
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