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Чернігів на 60% забезпечений водою, на 20% - світлом: ситуація поки не покращиться, - мер Атрошенко. ВIДЕО

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Чернігів нині на 60% забезпечений водою. Але стан мереж такий, що в подальшому підняти воду вище третього-четвертого поверху не є можливим.

Про це сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Тому прохання замовляти воду по мікрорайонах за телефоном 0504169932. За цим же телефоном прохання звертатися бізнес, у яких є спиртовозки, водовози, щоб перевозити воду по мікрорайонах", – сказав він.

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Місто має 20% забезпечення електроенергією. І в подальшому сподіватися на значно більший відсоток не доводиться в зв’язку з технічними проблемами і наявними можливостями на їхнє вирішення.

Ситуація більш-менш стала. 75% помешкань міста Чернігова мають природний газ.
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Тримайсь Чернігів!Підтримайте мера,чернігівці.Складна ситуація.Сил вам всім.
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13.03.2022 13:01 Відповісти
Надо нормальное ПВО !!!
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13.03.2022 14:07 Відповісти
 
 