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"Нас кидают на бабки", - окупант. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови окупанта. Він стурбований тим, що не отримає $2 тис. за вбивства українців.

Запис опубліковано на каналі СБУ в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

З аудіоперехоплення випливає, що обіцяні кошти військові РФ не одержують і тому готові дезертирувати. "Страшно, що кидають на бабки", - каже російський військовий.

"У цій фразі – весь цинізм російських загарбників. Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі сім'ї та бомбять пологові будинки. Неважливо, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів. Російського окупанта турбує лише одне: за вбивство українців він не отримує своїх $2 тис.", - йдеться у повідомленні СБУ під оприлюдненим аудіозаписом.

У СБУ зазначають: "Отже "велика армія" Путіна потроху перетворюється на армію дезертирів. Деякі воїни тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати. Бо розуміють: життя дорожче".

"А для кого з окупантів все ж таки важливіші гроші, у нас є хороша новина: українці забезпечать їм безкоштовне відправлення додому… у мішках для трупів", - наголосили в українській спецслужбі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Daniil Markelov


@markelov_dan

·
7 ч



«Полина Ковалева - дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь». С такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне

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13.03.2022 12:53
+28
- Мам, я на Украине, в плену. Тут наши мирных людей убивают.
- А какая там погода, сынок? И можно купить 100 баксов?
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13.03.2022 12:57
+25
В багатьох дзвінків від полонених до своєї дружини я чую голос маленьких дітей , гра іграшками . А папаші їхні приїхали вбивати інших діточок за гроші . Цинічна картинка
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13.03.2022 13:00
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Daniil Markelov


@markelov_dan

·
7 ч



«Полина Ковалева - дочь русского военного преступника Сергея Лаврова отмывает деньги здесь». С такими лозунгами люди пришли к дому дочери Лаврова в Лондоне

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13.03.2022 12:53 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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13.03.2022 13:05 Відповісти
транзітом через Україну, для проходження "люстрації"
щоб потім більше не плодилось бісове сімья
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13.03.2022 13:28 Відповісти
Вони не туди прийшли! В Лондоні є дві можливості вичавити з району, міста і навіть з країни. Перша, це ставлення як до педофіла - на кожному стовпі плакат "Beware of russian war crimal loundering blood money" з мордочкою "доці" і жодна людина не продасть нічого. В транспорт не пустять. Замовлення не доставлять. Повна ізоляція і перетворення в соціальний труп. В Ноттінгемській вязниці найвищого рівня безпеки є спеціальний блок куди добровільно просяться педофіли з усієї Британії щоб уникнути соціальної зневаги та не здохнути з голоду в постійних бігах і без медичної допомоги. Друга можливість це тиск на Home Office в Камдені і демонстрація під Парламентом, але це вже глобальні вимоги депортації всіх кацапів з кривавими грошима. А інших у кацапів нема! ...
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13.03.2022 13:15 Відповісти
Зачем потенциальным 200м бабки?!
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13.03.2022 12:53 Відповісти
Слышал тоже перехват разговора мамы и сына - он ей говорит что им гаплык - они в кольце , а она ему - у нас очень подорожал $, ты там на Украине купить не можешь. Как то так.
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13.03.2022 13:25 Відповісти
Все давно уже в курсе, кроме сбу, что против нас воюет армия нелюдей-орков.
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13.03.2022 12:54 Відповісти
у СБУ робота така, збирати докази
щоб це падло не сказало потім "мєня абманулі"
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13.03.2022 12:59 Відповісти
- Мам, я на Украине, в плену. Тут наши мирных людей убивают.
- А какая там погода, сынок? И можно купить 100 баксов?
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13.03.2022 12:57 Відповісти
ну і який з цього лайна потенціальний полонений?
прийшов на Україну - лишиться в Україні
якщо мішок не захопив з собою
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13.03.2022 12:58 Відповісти
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13.03.2022 13:00 Відповісти
Полная фигня. Лучше почитай их убогие попытки пропаганды, хоть посмеёшься. Осторожно, опасно для мозга!!!!

В Одноклассниках наплыв беженцев из ФБ и Инсты: наглые и высокомерные...

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13.03.2022 13:09 Відповісти
В багатьох дзвінків від полонених до своєї дружини я чую голос маленьких дітей , гра іграшками . А папаші їхні приїхали вбивати інших діточок за гроші . Цинічна картинка
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13.03.2022 13:00 Відповісти
іграшки куплені на крові...це руске мір..
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13.03.2022 13:31 Відповісти
куплені чи відмарадьорені, вони ж, скоти вбивають людей і забирають їх речі, приносять то своїм дітям разом з прокляттями землі.
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13.03.2022 13:38 Відповісти
Не сумуй, повернешся 200 самка твоя отримає півтора мільйона. Стріляйся.
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13.03.2022 13:00 Відповісти
Телепень! Вас не на "бабки" кинули.Вас кинули на життя.
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13.03.2022 13:02 Відповісти
Увага, Львів! У місті працює китайський комуністичний канал, який знаходиться під керівництвом Міноборони КНР. Так, це той самий, що супроводжує війська окупантів на Донбасі. Він співпрацює з каналом «Звєзда» Міноборони РФ.
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13.03.2022 13:02 Відповісти
Гумус...
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 13:08 Відповісти
Послухайте як «мама» на дитину волає. Якщо так з дитинства дітей виховувати, то не дивно що виростає нація дегенератів.
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13.03.2022 13:09 Відповісти
Бо також тільки про грошенята кроваві грошенята дбає
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13.03.2022 13:14 Відповісти
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13.03.2022 13:14 Відповісти
Оценили уровень интеллекта? Говорит - ты видела какой курс, это ж сколько бабла. К тому же, дурачек даже не понимает, что зелёные деньги ему никто не даст.
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13.03.2022 13:28 Відповісти
ну що за дебіли ці роSSіянці! подивіться що з вашою економікою! які нах бакси? у вас в країні вже нові ржублі друкують. через тиждень за свої "баєвиє" ви й хліба не купите!!!
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13.03.2022 13:32 Відповісти
Їх взагалі кинули на все-на гроші, на життя, на вічне прокляття всіх нормальних людей...хоча що там говорити, вони і так цього не зрозуміли і не зрозуміють.
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13.03.2022 13:37 Відповісти
От же говна кусок. СМСка эта что-бы повод был, ка4 с фронта спитлять. Свечку он поставит. За упокой тебе поставят
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13.03.2022 13:47 Відповісти
Да, лаптеногому здохнуть не страшно, да и самке его все равно, главное чтою "на бабки не кинули"
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13.03.2022 14:18 Відповісти
МОСКАЛИКУ! ВСЕ НАБАГАТО ГІРШЕ - ВАС КРУТЯТЬ НА ***...
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13.03.2022 14:38 Відповісти
всем тем ко думает, что это постанова, млять - реальность ****, реальность..сложно поверить да?
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14.03.2022 00:57 Відповісти
Кацапів не "бабки" кидають-кацапів на фарш кидають!!!
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05.09.2022 19:26 Відповісти
 
 