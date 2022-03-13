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"Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха!" - полковник авіації РФ Штерн звернувся до російських військових льотчиків. ВIДЕО

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Житель Черкас, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн, звернувся із закликом до російських військових льотчиків негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Він зокрема заявив (публікуємо заяву мовою оригіналу):

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!

Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн"

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Як повідомляється, Генадій Штерн понад тридцять років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, 1982-го — Ленінградську академію авіації.

До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заст. командира та командира ескадрильї, заст. командира полку, заст. начальника Літно-методичного відділу училища, начальника Літно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора Бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії. Освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт складає 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Так вони і послухали.
Совісті і честі в тих людей нема. То не офіцери, а найманці.
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13.03.2022 13:03
+26
Не керована, не контрольована кровожерлива орда , які там офіцери, яка честь та совість.
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13.03.2022 13:06
+25
Да им пофиг. Им уже даже если сам ***** скажет прекратить они не перестанут. Это орда...
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13.03.2022 13:03
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Так вони і послухали.
Совісті і честі в тих людей нема. То не офіцери, а найманці.
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13.03.2022 13:03 Відповісти
але спрабувать варто
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13.03.2022 13:07 Відповісти
а он участник боевых действий где ?

нападение на СССР или на РФ отражал ?

или таки над чужой землей летал ?
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13.03.2022 13:31 Відповісти
Да им пофиг. Им уже даже если сам ***** скажет прекратить они не перестанут. Это орда...
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13.03.2022 13:03 Відповісти
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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13.03.2022 13:03 Відповісти
Не керована, не контрольована кровожерлива орда , які там офіцери, яка честь та совість.
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13.03.2022 13:06 Відповісти
Всі його слова й натяки про братню дружбу, розіб'ються об тупі бошки кацапських літунів-злочинців. Їх зупиніть тільки наші ракети і розстріли ще у повітрці, якщо вдасться катапультуватися.
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13.03.2022 13:06 Відповісти
Офицеров в РФ никогда и не было - там наследники "красных командиров".
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13.03.2022 13:07 Відповісти
Я бы сказал до какого места это обращение, но не буду нецензурную лексику употреблять, хоть и не грех это во время войны. Вроде они сами не понимают и не видят, что и кого бомбят, такие глупые и наивные. На некоторых сайтах уже пишут, что если Зеленский сказал, что все мы защитники Украины теперь можно всех уничтожать и детей в том числе.
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13.03.2022 13:08 Відповісти
Бывший полковник совсем не понимает , что рашистское зверьё накачано многолетней пропагандой и уже переубеждению не подлежит ! Армия РФ это сброд аморальных дегенератов выполняющих преступные приказы и совершающие на оккупированной территории Украины убийства мирных граждан, грабежи , мародерства и насилие ! Там просто не с кем разговаривать и не к чему то призывать !
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13.03.2022 13:18 Відповісти
В расее только такие афицеры.

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13.03.2022 13:20 Відповісти
ротом заслужив
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13.03.2022 13:23 Відповісти
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13.03.2022 13:24 Відповісти
Так і цей ж утік уже в Ізраїль...
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13.03.2022 13:25 Відповісти
подонки кремля пришли грабить и убивать за медальку на груди от *****...
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13.03.2022 13:23 Відповісти
Лучше бы он не сопли размазывал, а предупредил своих "орлов", что их уже перевели в должность "камикадзе" и спасательного катапультирования больше не предусмотрено.
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13.03.2022 15:15 Відповісти
 
 