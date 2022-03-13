"Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха!" - полковник авіації РФ Штерн звернувся до російських військових льотчиків. ВIДЕО

Житель Черкас, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн, звернувся із закликом до російських військових льотчиків негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

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Він зокрема заявив (публікуємо заяву мовою оригіналу):

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!

Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн"

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Як повідомляється, Генадій Штерн понад тридцять років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, 1982-го — Ленінградську академію авіації.

До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заст. командира та командира ескадрильї, заст. командира полку, заст. начальника Літно-методичного відділу училища, начальника Літно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора Бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії. Освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт складає 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи.