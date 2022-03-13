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Ворожий снаряд розірвався у Харкові біля черги в аптеку. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові біля черги в аптеку розірвався ворожий снаряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

Відео з телеграм-каналу Харьков Life:

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Топ коментарі
+27
Суки москальскі.
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13.03.2022 13:15
+9
роSSія = терроризм!
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13.03.2022 13:19
+7
На учения приехали, да? И после этого их надо в плен брать???
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13.03.2022 13:21
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Суки москальскі.
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13.03.2022 13:15 Відповісти
Бий маскаля, складайте трупи.
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13.03.2022 13:17 Відповісти
роSSія = терроризм!
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13.03.2022 13:19 Відповісти
На учения приехали, да? И после этого их надо в плен брать???
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13.03.2022 13:21 Відповісти
Никакой пощады кацапским мразям ! Только СМЕРТЬ ,лютая СМЕРТЬ тварям !
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13.03.2022 13:22 Відповісти
Ось я не розумію . Чому аптеки тимчасово не перенести до метро й підземні переходи ?!
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13.03.2022 13:38 Відповісти
Послуйте , дядечку .
Це війна , плять . Війна . На війні ніколи й не де не було можливо "оптимальне планування" .
Харків - напівоточенний ворогом .

На війні працюють інші закони й а ні мер , а ні голова ОВА (головні цілі ворога) не мають фізичної можливості регулювати дії й асортімент кожної аптеки .
Єдине , що вони дійсно можуть -- тимчасово виділити під критичні об"єкти торгівлі - а аптеки це саме такі об"єкти більш беспечні приміщення .
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13.03.2022 13:56 Відповісти
Можливо у того , хто відсмоктує й ***** "шляхи на захід" в Київі й відкритий , а хто не мріє про парад окрів на Хрищатику , тому їхати (на захід) по Житомірській трасі й небеспечно . Крайще : на танковій колоні у сопроводженні бойових гвинтокрилів .

Півторюю -- це війна . А на війні неімовірно позбавитися дефіциту й сбою в постачанні .

Не бесіть мене -- не так давно померла людина в моїй родині тільки тому , що банк крові зараз пораненним й дітям .
Я ненавиджу тільки ***** й усю русню , що його підтримує . Й це назавжди !
Ось до чого тут лікарні , лікарі , мери й голови ОВА ?!
Вони українці й вони захищають українців .
На війні є тільки один ворог й одна лють -- це <*********** з їх *****м !
Й тільки вони винні - більше ніхто .
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13.03.2022 14:33 Відповісти
Нехер тут брехати . Поки був мир мої родичи отримували ліки вчастно . Й дуже складні ліки . Та йще субсидованні . Усе було вільно . Й член родини навіть "Ковід" пережила . Немолода людина . Але померла саме тому , що крові завжди не вистачає на війні .

Мені похер , що було до 24 лютого . Й поки ***** не сконає лютою смертю буде похер .

А коли українці переможуть , ось тоді й будут питання до деяких .
А на війні як на війні -- інують тільки вороги , зрадники й мародери !
Усіх требо розтрілювати без жаллю !
Є конкретні призвища мародерів , зрадників , ворогів й саботажників ?! Контатктні номери СБУ , Нацполіції усюди . Доведіть , що ліки на складах є , чи їх зараз достатньо , а хтось це саботує ?!
Хоча б якісь конкретні підозри є на конкретних посадовців ?!
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13.03.2022 15:01 Відповісти
Гном,а ти в своєму житті хоч одну посаду займав? Критикувати ,а по простому *******,це не мішки піском наповнювати. Просто на війні не час хвалитися що ти прибрав,де ти допоміг і кого ти врятував.Час це все робити,пробувати,а ще краще організувати,якщо знаєш і умієш як.А люди всі відгукуються,але часто просто не знають де можно прикласти свої руки...
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13.03.2022 15:06 Відповісти
КРАЩЕ ПЕРЕНЕСТИ АПТЕИ ДО БОМБОСХОВИЩ.
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13.03.2022 14:01 Відповісти
В Україні бомобосховища вони в школах , а там місця дуже мало .

Ось підземні паркінги в елітних районах -- це інше . Й метро .
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13.03.2022 14:05 Відповісти
Теж варіант, але коли паркінг завалиться від бомбового удару, то жертв буде багато.
Метро для аптех підходе ідеально.
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13.03.2022 14:14 Відповісти
Як що не знаєш, то зараз військовий часі де влада скаже, там аптеки і відкриються.
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13.03.2022 14:34 Відповісти
В Україні українська влада, всі претензії до себе на виборах.
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13.03.2022 15:36 Відповісти
Ото краще як у кацапів - один Х*йло 20 років країною керує, чи не так.
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13.03.2022 15:49 Відповісти
Дивлячись, як керує. Лі Куан Ю скільки років керував в Сінгапурі? І вивів країну з третього світу в десятку найрозвиненіших...
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16.03.2022 19:32 Відповісти
Да ви про що ?
Поки йще - ворог кидає ФАБ-500 й ФАБ-1000 . Ці бомби можуть створити вирву до 5 м глибини , але тільки в м"який землі . Підземний перехід (де залізобетонні перекриття) ФАБ-500 взагалом не пошкодить навіть пряме попадання , а ось ФАБ-1000 - виключно пряме .
Підземний паркінг -- це взагалом як ?
Ось поверх -2 , -3 , -4 ?!
Я ж на увазі не мав конструкції лифтового типу , а ті , куди заїзджають автівки своїм ходом .

В тому ж Київі - "Фуршет" біля Вокзалу там така ось паркова зона .
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Навіть такі паркінги з метро не зрівняються, не маю на увазі переходи метро.
Безпека це безпека.
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13.03.2022 15:40 Відповісти
По метро я в першу чергу написав .

Але до метро йще требо дійти . Й може комусь ближче було до до паркінгу .
Требо усі можливості використовувати .

В Київі цілі масиви на Лівому берегу . Ось як з Воскрісенки до метро тьопати ?!
Або з Борщагівки (це вже правий беріг) . А з Оболоні й Мінського масиву -- там метро наземне !
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Треба опрацьовувати всі варіанти, аптеки наверху, або черги на поверхні це перщі цілі для ворога - кацапські навідники не сплять. Хто ці навідники це вже інше питання.
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13.03.2022 15:55 Відповісти
Це теорія , а на практиці зараз з Воскресенки до ближчої станції "підземки" десь так 2.5 години пішки . Здобути бензін зараз в Київі проблема . Тільки таксі працює добре .
Уявіть собі пенсіонера , які й є на 60% є клієнтами аптек .

Мій приятель живе на Чоколовці (це правий беріг) але й там йому до близчої станції метро десь так 20 хвилин бігти . Одногрупниця живе на оболоні . Інший приятель на Мінському масиві .
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13.03.2022 16:18 Відповісти
Логічний ланцюг - полон кацапа - допит - концтабів для військовополонених, а там
вже тюрма чи вишка і все це на території України.
Звісно можно скоротити цей ланцюжок - мертвий кацапський вояк істи не просе
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13.03.2022 14:00 Відповісти
 
 