Ворожий снаряд розірвався у Харкові біля черги в аптеку. ВIДЕО 18+
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У Харкові біля черги в аптеку розірвався ворожий снаряд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.
Відео з телеграм-каналу Харьков Life:
Топ коментарі
+27 V 2af7597c
показати весь коментар13.03.2022 13:15
+9 Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар13.03.2022 13:19
+7 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар13.03.2022 13:21
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Це війна , плять . Війна . На війні ніколи й не де не було можливо "оптимальне планування" .
Харків - напівоточенний ворогом .
На війні працюють інші закони й а ні мер , а ні голова ОВА (головні цілі ворога) не мають фізичної можливості регулювати дії й асортімент кожної аптеки .
Єдине , що вони дійсно можуть -- тимчасово виділити під критичні об"єкти торгівлі - а аптеки це саме такі об"єкти більш беспечні приміщення .
Півторюю -- це війна . А на війні неімовірно позбавитися дефіциту й сбою в постачанні .
Не бесіть мене -- не так давно померла людина в моїй родині тільки тому , що банк крові зараз пораненним й дітям .
Я ненавиджу тільки ***** й усю русню , що його підтримує . Й це назавжди !
Ось до чого тут лікарні , лікарі , мери й голови ОВА ?!
Вони українці й вони захищають українців .
На війні є тільки один ворог й одна лють -- це <*********** з їх *****м !
Й тільки вони винні - більше ніхто .
Мені похер , що було до 24 лютого . Й поки ***** не сконає лютою смертю буде похер .
А коли українці переможуть , ось тоді й будут питання до деяких .
А на війні як на війні -- інують тільки вороги , зрадники й мародери !
Усіх требо розтрілювати без жаллю !
Є конкретні призвища мародерів , зрадників , ворогів й саботажників ?! Контатктні номери СБУ , Нацполіції усюди . Доведіть , що ліки на складах є , чи їх зараз достатньо , а хтось це саботує ?!
Хоча б якісь конкретні підозри є на конкретних посадовців ?!
Ось підземні паркінги в елітних районах -- це інше . Й метро .
Метро для аптех підходе ідеально.
Поки йще - ворог кидає ФАБ-500 й ФАБ-1000 . Ці бомби можуть створити вирву до 5 м глибини , але тільки в м"який землі . Підземний перехід (де залізобетонні перекриття) ФАБ-500 взагалом не пошкодить навіть пряме попадання , а ось ФАБ-1000 - виключно пряме .
Підземний паркінг -- це взагалом як ?
Ось поверх -2 , -3 , -4 ?!
Я ж на увазі не мав конструкції лифтового типу , а ті , куди заїзджають автівки своїм ходом .
В тому ж Київі - "Фуршет" біля Вокзалу там така ось паркова зона .
Безпека це безпека.
Але до метро йще требо дійти . Й може комусь ближче було до до паркінгу .
Требо усі можливості використовувати .
В Київі цілі масиви на Лівому берегу . Ось як з Воскрісенки до метро тьопати ?!
Або з Борщагівки (це вже правий беріг) . А з Оболоні й Мінського масиву -- там метро наземне !
Уявіть собі пенсіонера , які й є на 60% є клієнтами аптек .
Мій приятель живе на Чоколовці (це правий беріг) але й там йому до близчої станції метро десь так 20 хвилин бігти . Одногрупниця живе на оболоні . Інший приятель на Мінському масиві .
вже тюрма чи вишка і все це на території України.
Звісно можно скоротити цей ланцюжок - мертвий кацапський вояк істи не просе