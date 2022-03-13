Ворожий снаряд розірвався у Харкові біля черги в аптеку. ВIДЕО 18+

У Харкові біля черги в аптеку розірвався ворожий снаряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

Відео з телеграм-каналу Харьков Life:

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