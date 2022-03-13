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Українські військові збили ворожий безпілотник на Вінниччині, - голова ОДА Борзов. ВIДЕО

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Українські військові збили ворожий БПЛА тактичного рівня у Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літаючий апарат тактичного рівня", - сказав Борзов.

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Також за його словами, наразі ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.

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Автор: Наталя Джума
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13.03.2022 14:59 Відповісти
 
 