Українські військові збили ворожий безпілотник на Вінниччині, - голова ОДА Борзов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Українські військові збили ворожий БПЛА тактичного рівня у Вінницькій області.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літаючий апарат тактичного рівня", - сказав Борзов.
Також за його словами, наразі ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
TarganRun
показати весь коментар13.03.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...