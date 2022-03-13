"Рускій, іді нaх#й, бл#дь, сука, - враження французького добровольця біля захопленої БМД окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Французький доброволець біля захопленої російської техніки ділиться своїми враженнями про окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.
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Смерть ворогам !!!!
А то інколи наші викладають фотки з безсніжними пейзажами, начебто знятими вчора, чи позавчора.
За південь не знаю.
Posted By: anti-colorados 13 Березня, 2022
У козломорда имеется особенность, которая не позволяет ему носить маску. Вернее, он изо всех сил пытается ее на себя напяливать, но она не держится и слетает настолько быстро, что ее никто и не замечает. Причем, это касается всех, кто сейчас Zигует или поддерживает Zигующих и еще большой вопрос, кто из них больше преуспел в этом деле - оккупанты или остальное население роZZии. Наверное, каждый имеет собственный опыт или слышал от родных и близких о том, что пришлось общаться с родными и близкими из-за поребрика и те пытались пояснить, что нам тут мозги промыли, а они хотят нас освободить. И когда им шлют фото и видео, как они это освобождают, просто пишут о том, что мы сами себя бомбим. Что же, будем надеяться, что очень скоро они сами будут наблюдать нечто подобное у себя дома и тогда им можно будет посоветовать не волноваться, поскольку это они сами себя обстреливают.
Но все же, маски на харях российского руководства и их военных не держатся более явственно, поскольку мы, и не только мы, внимательно за этим наблюдаем. Так, эта дрянь всегда пытается облачиться в маску жертвы. На них все и всегда нападают, не только мы, Грузия - тоже нападала, и наверное, в сейфах их генштаба лежат оперативные планы по поводу отражения нападения Эстонии Латвии, Литвы и Польши. Все на них желают напасть, хотя такая вонючая помойка, да еще и с таким злобным, ленивым и завистливым населением - даром никому не нужна. Тем не менее, маска жертвы - перманентное явление.
Вторая маска - освободителя. Она проистекает из первой - на нас напали, мы освобождаем. Откуда у них эта рефлексия? Причем, собственному населению очень заходят речи всяких упоротых типов, которые об освобождении вообще ничего не говорят, зато открыто вещают о захвате чужих территорий. Населению это нравится, а остальному миру - пофиг на эти маски. Тем не менее, традиции нерушимы и на козлиную морду по очереди надеваются старые, пожухлые маски.
Третья маска - миротворческая. Им хочется выглядеть миротворцами. Они даже каски голубые раздают своим военным и технику красят в расцветку ООН. Наверное Зигмунд Фрейд нашел бы пояснение таким странностям, но это явно что-то из психиатрии массового помешательства. Тем не менее, их речи постоянно присыпаны «заботой о гражданском населении». И вот прямо сейчас мы наблюдаем, как из-под этой маски выглядывает все та же самая козлиная морда.
Буквально вчера оккупант разграбил гуманитарный конвой, который шел в осажденный Мариуполь, и если у кого-то еще были какие-то сомнения в том, что если кто-то, что-то такое и делает, то это - единичные случаи, то тут все было с чистого листа. Конвой шел в город, где люди натурально голодают потому, что сами же «освободители» устроили его блокаду. Все же помнят, как они до сих пор вытирают сопли по поводу блокады Ленинграда? Так вот, сейчас они делают ровно то же самое в Мариуполе и более того, грабят еду, которую собрали и отправили не они.
А все это вместе отвечает одной извечной особенности руZZкого воинства. Это всегда во все времена и во всех местах была армия мародеров. И если ее не уничтожить, она и останется армией мародеров. Уже известно о том, что военное руководство этих войск разослало директивы о переходе их на «самообеспечение». Проще говоря, им теперь уже разрешено мародерство как часть их боевых действий и это уже приняло промышленные масштабы. Между прочим, этот факт, как и ряд других, уже известных, выводит российских военнослужащих из-под Женевской конвенции о правилах ведения боевых действий.
Мародеров всегда и везде - расстреливали на месте, так что здесь уже нет никаких исключений. Ну а всем надо понимать одно. Любой населенный пункт, в который войдет оккупант, будет подвергнут массовым грабежам. Что с этим делать - каждый для себя решит сам. Но лучше - быть готовым для того, чтобы любыми силами не допустить этой ситуации в принципе. Ну и не забываем о том, что в Украине действует закон о том, что любой гражданин Украины имеет право уничтожать оккупантов любыми средствами, в любом количестве и при первой возможности. Ему даже объяснений не прийдется давать за то, почему образовалась такая свалка трупов (см. вверху) с военными билетами. Так победим!
На Західній Україні теж "Курва" кажуть!
Але точно Бандеровець!
Іноземний легіон проходить його в Західній Україні.
Чого доброго, а матюки засвоюються першими.