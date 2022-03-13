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"Рускій, іді нaх#й, бл#дь, сука, - враження французького добровольця біля захопленої БМД окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Французький доброволець біля захопленої російської техніки ділиться своїми враженнями про окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пуск дозволено! Пуск! П#зда екіпажу нах#й! Єсть! Краcавчик!", - оператор ПТРК "Стугна" знищив п'ятий танк окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+147
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13.03.2022 13:45
+110
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13.03.2022 13:48
+84
Я не кровожадная, но такие фото надо печатать везде вместо комиксов .
Смерть ворогам !!!!
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13.03.2022 13:48
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13.03.2022 13:45 Відповісти
Ну так ввху сказал что покажет декамунизацию.
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13.03.2022 13:47 Відповісти
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13.03.2022 13:48 Відповісти
а ОПЗЖ суки ни як не зможуть, не хочуть вчити.
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13.03.2022 13:59 Відповісти
За поребрік їх і лишити громадянства.
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13.03.2022 19:20 Відповісти
Когда прилег с пацанами отдохнуть поле очередного взятия Киева.
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13.03.2022 13:47 Відповісти
Я не кровожадная, но такие фото надо печатать везде вместо комиксов .
Смерть ворогам !!!!
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13.03.2022 13:48 Відповісти
Ми тут всі не кровожерливі... були.
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13.03.2022 13:51 Відповісти
я шашлык есть не смогу года 2
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13.03.2022 13:54 Відповісти
Та годі. І там і там смажена свинятина
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13.03.2022 15:01 Відповісти
Они просят такое не постить, это нарушает их тонкую душевную организацию......
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13.03.2022 14:05 Відповісти
Вместо котиков.
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Вляглися як котинята ці вже «хороші» рузьке
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13.03.2022 13:48 Відповісти
Вот ето хороший пирог
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13.03.2022 13:48 Відповісти
"4 трупа возле танка дополнят утренний пейзаж"
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13.03.2022 13:49 Відповісти
О, це свіжі окупанти, - притрушені сніжком. Так тримати!
А то інколи наші викладають фотки з безсніжними пейзажами, начебто знятими вчора, чи позавчора.
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13.03.2022 13:51 Відповісти
так фронт то ого го так что может быть и с югов во не доехал на Киев
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13.03.2022 13:53 Відповісти
Не кругом сніг.
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13.03.2022 14:18 Відповісти
На півночі, сході і в центрі України сніг повсюди лежить.
За південь не знаю.
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13.03.2022 14:27 Відповісти
не удивлюсь, если єта падаль встанет и со словами "путин" куда-то побредет
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13.03.2022 13:57 Відповісти
Це реально класна фотка. Ніщо так не тішить, як фотки покрошеної мокши!
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Каци вирішили трохи позагоряти? Ще ж, начебто, не сезон...
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Ну кто так фоткается? Ни один в камеру не смотрит, горизонт-завален..
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Вигляд у них, якісь не здоровий.
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13.03.2022 15:31 Відповісти
Та ні, вони просто трохи zмерzли.
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13.03.2022 18:06 Відповісти
Кросівоє!!!
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Яка краса !!!
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13.03.2022 17:26 Відповісти
какая прекрасная картина! натюрморт!!!
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13.03.2022 22:51 Відповісти
БЫЛИ ЗЕЛЕНЫЕ, А СТАЛИ КРАСНО ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ !)
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14.03.2022 07:11 Відповісти
Красота!!
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06.04.2022 16:35 Відповісти
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13.03.2022 13:45 Відповісти
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13.03.2022 13:46 Відповісти
«Сафарі» для іноземних друзів )
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13.03.2022 13:46 Відповісти
красивое (с)
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13.03.2022 13:48 Відповісти
Армия мародеров


Posted By: anti-colorados 13 Березня, 2022

У козломорда имеется особенность, которая не позволяет ему носить маску. Вернее, он изо всех сил пытается ее на себя напяливать, но она не держится и слетает настолько быстро, что ее никто и не замечает. Причем, это касается всех, кто сейчас Zигует или поддерживает Zигующих и еще большой вопрос, кто из них больше преуспел в этом деле - оккупанты или остальное население роZZии. Наверное, каждый имеет собственный опыт или слышал от родных и близких о том, что пришлось общаться с родными и близкими из-за поребрика и те пытались пояснить, что нам тут мозги промыли, а они хотят нас освободить. И когда им шлют фото и видео, как они это освобождают, просто пишут о том, что мы сами себя бомбим. Что же, будем надеяться, что очень скоро они сами будут наблюдать нечто подобное у себя дома и тогда им можно будет посоветовать не волноваться, поскольку это они сами себя обстреливают.
Но все же, маски на харях российского руководства и их военных не держатся более явственно, поскольку мы, и не только мы, внимательно за этим наблюдаем. Так, эта дрянь всегда пытается облачиться в маску жертвы. На них все и всегда нападают, не только мы, Грузия - тоже нападала, и наверное, в сейфах их генштаба лежат оперативные планы по поводу отражения нападения Эстонии Латвии, Литвы и Польши. Все на них желают напасть, хотя такая вонючая помойка, да еще и с таким злобным, ленивым и завистливым населением - даром никому не нужна. Тем не менее, маска жертвы - перманентное явление.
Вторая маска - освободителя. Она проистекает из первой - на нас напали, мы освобождаем. Откуда у них эта рефлексия? Причем, собственному населению очень заходят речи всяких упоротых типов, которые об освобождении вообще ничего не говорят, зато открыто вещают о захвате чужих территорий. Населению это нравится, а остальному миру - пофиг на эти маски. Тем не менее, традиции нерушимы и на козлиную морду по очереди надеваются старые, пожухлые маски.
Третья маска - миротворческая. Им хочется выглядеть миротворцами. Они даже каски голубые раздают своим военным и технику красят в расцветку ООН. Наверное Зигмунд Фрейд нашел бы пояснение таким странностям, но это явно что-то из психиатрии массового помешательства. Тем не менее, их речи постоянно присыпаны «заботой о гражданском населении». И вот прямо сейчас мы наблюдаем, как из-под этой маски выглядывает все та же самая козлиная морда.
Буквально вчера оккупант разграбил гуманитарный конвой, который шел в осажденный Мариуполь, и если у кого-то еще были какие-то сомнения в том, что если кто-то, что-то такое и делает, то это - единичные случаи, то тут все было с чистого листа. Конвой шел в город, где люди натурально голодают потому, что сами же «освободители» устроили его блокаду. Все же помнят, как они до сих пор вытирают сопли по поводу блокады Ленинграда? Так вот, сейчас они делают ровно то же самое в Мариуполе и более того, грабят еду, которую собрали и отправили не они.
А все это вместе отвечает одной извечной особенности руZZкого воинства. Это всегда во все времена и во всех местах была армия мародеров. И если ее не уничтожить, она и останется армией мародеров. Уже известно о том, что военное руководство этих войск разослало директивы о переходе их на «самообеспечение». Проще говоря, им теперь уже разрешено мародерство как часть их боевых действий и это уже приняло промышленные масштабы. Между прочим, этот факт, как и ряд других, уже известных, выводит российских военнослужащих из-под Женевской конвенции о правилах ведения боевых действий.
Мародеров всегда и везде - расстреливали на месте, так что здесь уже нет никаких исключений. Ну а всем надо понимать одно. Любой населенный пункт, в который войдет оккупант, будет подвергнут массовым грабежам. Что с этим делать - каждый для себя решит сам. Но лучше - быть готовым для того, чтобы любыми силами не допустить этой ситуации в принципе. Ну и не забываем о том, что в Украине действует закон о том, что любой гражданин Украины имеет право уничтожать оккупантов любыми средствами, в любом количестве и при первой возможности. Ему даже объяснений не прийдется давать за то, почему образовалась такая свалка трупов (см. вверху) с военными билетами. Так победим!
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13.03.2022 13:48 Відповісти
Фінська )
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Très bien
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13.03.2022 13:49 Відповісти
Гарно як! Душа радіє!
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13.03.2022 13:52 Відповісти
Швидко вчаться сумістному спілкуванню.
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13.03.2022 13:54 Відповісти
Як кажуть, "прастітє мой французский"
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13.03.2022 13:54 Відповісти
Как, оказывается, красив французский язык! 👍
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13.03.2022 14:01 Відповісти
Доброго вечора, ми з Маріуполя!
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13.03.2022 14:04 Відповісти
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13.03.2022 15:02 Відповісти
Більше на поляка схоже... Але не в тім суть...-)
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Точно не поляк!

На Західній Україні теж "Курва" кажуть!

Але точно Бандеровець!
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13.03.2022 14:26 Відповісти
Точно не поляк.
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13.03.2022 15:15 Відповісти
Це панове наслідок бойового злагодження.
Іноземний легіон проходить його в Західній Україні.
Чого доброго, а матюки засвоюються першими.
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14.03.2022 00:08 Відповісти
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Спутник не лучшее название канала! Спутник - российские СМИ разжигавшие ненависть в разных постсоветских и других странах!
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13.03.2022 14:39 Відповісти
О! Так я, оказывается, знаю французский!
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13.03.2022 15:00 Відповісти
Гароно полювання, друже. Бережи тебе Господь.
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13.03.2022 15:46 Відповісти
По перше це просто красиво.
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Це наш мушкетер

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16.05.2022 22:43 Відповісти
 
 