"Пуск дозволено! Пуск! П#зда екіпажу нах#й! Єсть! Краcавчик!", - оператор ПТРК "Стугна" знищив п'ятий танк окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Український воїн-оператор ПТРК "Стугна" знищив зі своєї установки п'ятий танк російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис чергової успішної атаки опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+110 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 13:54
+79 ahuhu
показати весь коментар13.03.2022 13:56
+51 Vladimir Longer
показати весь коментар13.03.2022 13:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине!
Смерть ворогам!
дубинками білорусів по країні за допомогою кацапів?
Вашим військом вже керують рюзьке охвіцірени!
А телебачення бульбашивське хіба не кацапське?
Все мовлення кацапське! Це як кацапів не будзе?
Вони вже є і давно. Тобі напевно теж палицею по
голові дісталося,верзеш казна що!
---
Ніяк не будзе. Увогуле. Зусім. Нават такіх дурных, як Вы.
Вийди там у себе на вулицю і починай кричати що лукашенко
дурень! Відчуєш на своїй шкурі всю свою розумність. Придурок!
Дон Дрочило покажи сміливість ,дай нам ім'я та призвіще своє
а то сховася за ніком і радянським прапорцем,героя з себе робиш.
---
Объективность самооценки делает Вам честь... 👍
щоб представити своє ім'я та призвище? ***** путінське!!!
---
И поделом Вам!
---
А ў Вас "а4dacd3a" - гэта імя ці прозвішча? о_0
Під час реєстрації на сайті тобі після ім'я та
призвіща привласнюють кодову фразу. Це
робить власник сайту а не ти. Що захоче то
і напише. Таких тут багато. Так яке твоє ім'я
та призвище в натуре? Відкрий личико Гюльчитай!
---
Каму? 0_0
Прощай бурятский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
цыплятабуряти-табака.
-Взлет разрешаю!
Воїни, здоров'я та успіхів вам!