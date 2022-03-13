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"Пуск дозволено! Пуск! П#зда екіпажу нах#й! Єсть! Краcавчик!", - оператор ПТРК "Стугна" знищив п'ятий танк окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Український воїн-оператор ПТРК "Стугна" знищив зі своєї установки п'ятий танк російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис чергової успішної атаки опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+110
Смерть ватным ********** !
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13.03.2022 13:54
+79
Кожен мертвий кацапський окупант, - це десятки врятованих життів мирних мешканців України.

Смерть ворогам!
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13.03.2022 13:56
+51
Можно смотреть не переставая!
Слава Украине!
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13.03.2022 13:56
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Смерть ватным ********** !
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13.03.2022 13:54 Відповісти
Да вы, батенька, ещё и лингвист
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13.03.2022 14:16 Відповісти
И трансвеститам.
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13.03.2022 14:17 Відповісти
Я так понимаю не тем, которые в хорошем смысле?
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13.03.2022 15:48 Відповісти
Да ,ты правильно понимаешь ..
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13.03.2022 15:49 Відповісти
а що є різниця?
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13.03.2022 20:02 Відповісти
У яблочко
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13.03.2022 13:55 Відповісти
Можно смотреть не переставая!
Слава Украине!
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13.03.2022 13:56 Відповісти
И пипец машине боевай.
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13.03.2022 13:56 Відповісти
Кожен мертвий кацапський окупант, - це десятки врятованих життів мирних мешканців України.

Смерть ворогам!
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13.03.2022 13:56 Відповісти
Та яка там лексика, нормальна собі лексика, всім зрозуміла. Головне розкуйовдили сук!
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13.03.2022 13:56 Відповісти
побільше б таких Стугн мати
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13.03.2022 13:56 Відповісти
Гарна робота!
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13.03.2022 13:57 Відповісти
Ну тут как раз крепкое словцо явно к месту.
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13.03.2022 13:59 Відповісти
Интересно, при каком давлении отрывается башня?
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13.03.2022 13:58 Відповісти
Наверное при подрыве бк
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13.03.2022 14:27 Відповісти
Это понятно, что при подрыве б\к. Интересно, давлния 500 атмосфер достаточно, или там больше тысячи атмосфер надо?
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13.03.2022 14:35 Відповісти
При качестве сборки рашистских танков -- хватит 20
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13.03.2022 16:29 Відповісти
та ладно. Двадцать одномоментно будет, если туда в люк обычную ргдешку закинуть.
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13.03.2022 16:33 Відповісти
Если 20 в течение секунды, то отрыв происходит. Проверено.
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13.03.2022 17:43 Відповісти
Черв'ячк не задоволені
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13.03.2022 13:58 Відповісти
мої ви , наші рідненькі,бережи вас всі сили небесні.Хай всі святі вас оберігають.Молимся за вас .
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13.03.2022 13:58 Відповісти
умнічки
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13.03.2022 13:59 Відповісти
После разгрома кацапни стугну будут разбирать, как горячие пирожки. Очень удачный ПТРК
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13.03.2022 13:59 Відповісти
ага, і кацапи її точно десь перекуплять, краще залишати свої вдалі розробки для себе, і взагалі з таким сусідом треба все своє виробляти і в секреті тримати.
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13.03.2022 14:09 Відповісти
Якія кацапы? Ніякіх кацапаў не будзе.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
Як ніяких кацапів не будзе? Хіба не лукашеску ганяє
дубинками білорусів по країні за допомогою кацапів?
Вашим військом вже керують рюзьке охвіцірени!
А телебачення бульбашивське хіба не кацапське?
Все мовлення кацапське! Це як кацапів не будзе?
Вони вже є і давно. Тобі напевно теж палицею по
голові дісталося,верзеш казна що!
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14.03.2022 11:34 Відповісти
Як ніяких кацапів не будзе?
---
Ніяк не будзе. Увогуле. Зусім. Нават такіх дурных, як Вы.
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14.03.2022 11:48 Відповісти
Вони є і будуть! Бо такими бесхребетними як ти повна Білорусь!
Вийди там у себе на вулицю і починай кричати що лукашенко
дурень! Відчуєш на своїй шкурі всю свою розумність. Придурок!
Дон Дрочило покажи сміливість ,дай нам ім'я та призвіще своє
а то сховася за ніком і радянським прапорцем,героя з себе робиш.
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14.03.2022 13:47 Відповісти
Придурок!
---
Объективность самооценки делает Вам честь... 👍
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14.03.2022 13:49 Відповісти
Нарешті! Вспливло кацапське гімно! Що ? Очко жим-жим,
щоб представити своє ім'я та призвище? ***** путінське!!!
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14.03.2022 13:54 Відповісти
Очко жим-жим
---
И поделом Вам!
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14.03.2022 13:56 Відповісти
дай нам ім'я та призвіще своє
---
А ў Вас "а4dacd3a" - гэта імя ці прозвішча? о_0
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14.03.2022 13:52 Відповісти
Так ти ще не тільки бздливий ,ти ще й тупий!
Під час реєстрації на сайті тобі після ім'я та
призвіща привласнюють кодову фразу. Це
робить власник сайту а не ти. Що захоче то
і напише. Таких тут багато. Так яке твоє ім'я
та призвище в натуре? Відкрий личико Гюльчитай!
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14.03.2022 14:14 Відповісти
Калі ласка, перастанце хлусіць. Я зарэгістраваны на сайце і ніякіх дадаткаў да майго ніку ніхто не рабіў.






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14.03.2022 18:23 Відповісти
Дрочило покажи
---
Каму? 0_0
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14.03.2022 13:54 Відповісти
Не проблема, до того вже буде Стугна М, М2 і т.д. )
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13.03.2022 19:12 Відповісти
передайте цим "асвабадителям", що їм дома "баєвиє" ніхто платити не збирається. хай до мамок їдуть.
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13.03.2022 14:01 Відповісти
А какое спокойствие,как на учениях
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13.03.2022 14:01 Відповісти
И молодая не узнает, какой у парня был конец...
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13.03.2022 14:02 Відповісти
Ну про "конец" молодая сто пудово знала, а вот про звиздец танкиста не узнает точно... ********* ей объяснит, что и молодцы у нее никакого не было
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13.03.2022 14:09 Відповісти
ну якщо врахувати що кацапи нарот-3,14дарпас, то нефакт, що там якась молодая щось знала
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13.03.2022 20:05 Відповісти
ну тогда не факт что и "молодая" женского пола
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13.03.2022 22:14 Відповісти
Было бы круто посмотреть что осталось от экипажа, а то не понятно то ли танк уничтожен то ли просто поврежден.
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13.03.2022 14:03 Відповісти
башню знесло і танку і танкистам.
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13.03.2022 14:10 Відповісти
с экипажа там обычно не остается ничего-что от стугны,что от энлава,что от джавелина,что от обычного тамдемного гранатомета
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13.03.2022 14:35 Відповісти
Та хоч РПГ, головне щоб БК здетонував ))
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13.03.2022 19:13 Відповісти
півлітрова баночка
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13.03.2022 20:05 Відповісти
Цікавого мало, кажуть з трьох рашистів ледь пів-літрова баночка органіки назбирується.
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13.03.2022 17:04 Відповісти
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13.03.2022 14:04 Відповісти
Да в принципе вполне нормативная лексика, тем более по отношению к лаптеногим
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13.03.2022 14:05 Відповісти
По танку вдарила болванка,
Прощай бурятский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Немає трупів, біосміття на півлітрову баночку.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Це не лексика, це пісня!
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Дай я тебя цемну (с)
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13.03.2022 14:13 Відповісти
Нет сомнения что перемога за Украиной
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13.03.2022 14:13 Відповісти
Лайфхак для кацапских танкистов: если держать орудийный затвор и люки в башне открытыми, то башню танка не отрывает давлением газов от детонации боекомплекта.
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13.03.2022 14:18 Відповісти
А в середині цыплята буряти-табака.
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13.03.2022 14:26 Відповісти
Не получается. Это все равно, что бурито в мартеновской печи готовить - только запах в первую минуту остаётся. Да и то, он быстро развеивается.
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13.03.2022 15:00 Відповісти
Гуляш в горщику.
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13.03.2022 19:17 Відповісти
-Я Стугна, вылетаю в полет, разрешите взлет?
-Взлет разрешаю!
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13.03.2022 14:30 Відповісти
А где тут нецензурная лексика? Только таким языком нужно разговаривать с рашистами.
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13.03.2022 14:39 Відповісти
А коментарі бойових побратимів безцінні: ось так і звучить щара радість.
Воїни, здоров'я та успіхів вам!
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13.03.2022 14:39 Відповісти
смерть москальским свинособакам!
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13.03.2022 15:27 Відповісти
як красиво сказано... "пізда екипажу"... дорогі мої, бережи Вас Господь... і головне - будьте завжди живими... нехай Вас Бог береже!
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13.03.2022 15:30 Відповісти
У Стугни також є власні переваги - відео спостереження та супровід. Такі відео - просто бальзам на душу.
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14.03.2022 00:43 Відповісти
КАК ТАРАКАНОВ !)
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14.03.2022 07:16 Відповісти
 
 