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"Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

"Бердянськ - це Україна. Ще вчора його називали містом азовських бичків та зухвалих браконьєрів. А сьогодні Бердянськ символ спротиву окупації", - йдеться в дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО

Дивіться також: "Ми - українці, а Путін - ху#ло", - акція протесту мешканців захопленого окупантами Бердянська. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролёров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон - Украина!
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13.03.2022 13:59
+7
Эти твари могут только с одиночными пикетами воевать.
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13.03.2022 13:59
+5
а сейчас мы что делаем ?
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13.03.2022 14:10
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Ox,дивіться,щоб не загребли
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13.03.2022 13:57 Відповісти
Эти твари могут только с одиночными пикетами воевать.
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13.03.2022 13:59 Відповісти
Мітинг, це - добре! Тільки кацапи їх нерозуміють! Треба партизанити!
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13.03.2022 13:58 Відповісти
Так як ти ...за бугром!?
То притопи хош одну наволоч касабську.
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13.03.2022 14:03 Відповісти
Да, я за бугром..., поки що! Але в Україні воють мої гроші, які вбили вже неодного окупанта!
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролёров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон - Украина!
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13.03.2022 13:59 Відповісти
на ХНР засохли караваи и завяли цветы:

какая ХНР - такая и встреча: Хер На Рыло
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13.03.2022 14:08 Відповісти
Слава Бердянску !
Слава Украине !
Героям Слава !

Україна буде все та вся !
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13.03.2022 14:10 Відповісти
... если нас примут в НАТО, то нам придётся ещё и НАТО от росии защищать ...
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13.03.2022 14:00 Відповісти
а сейчас мы что делаем ?
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13.03.2022 14:10 Відповісти
Плюсую.
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:01 Відповісти
Арестуют лидеров и все. Нужны другие методы.
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13.03.2022 14:03 Відповісти
все буде....
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13.03.2022 14:11 Відповісти
карлик-Цахес має перед собою завдання - провести Парад перемоги на 9 травня у Києві. Ну та як, зустрінемо його? А може ще й відспіваємо в останню путь.
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13.03.2022 14:04 Відповісти
Посмотрите как жители неоккупированного россией Донбасса голосовали за ОПЗЖ.

Интересно, после нападения россии на Украину они там прозрели? настроения у них поменялись на антироссийские? или они остаются такими же зомби?

Интересно было бы соцопрос провести жителей этих терририй.

На донбассе же 60% украинцев, и только 40% русских. Как они могут быть такими ватонутыми?

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13.03.2022 14:07 Відповісти
У Святогірській лаврі проходив гей-парад неонацистських жидобандеровських карателів. Тому її й обстріляли з повітря. Ось такий він руZZкий мирЪ.
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13.03.2022 14:08 Відповісти
Душите русню!
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13.03.2022 14:09 Відповісти
Вот это характер.
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Здається не все так погано в моєму рідному місті
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Бережи вас Господь, Українці.
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13.03.2022 15:43 Відповісти
 
 