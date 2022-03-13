"Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг проти російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.
"Бердянськ - це Україна. Ще вчора його називали містом азовських бичків та зухвалих браконьєрів. А сьогодні Бердянськ символ спротиву окупації", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар13.03.2022 13:59
+7 Irada
показати весь коментар13.03.2022 13:59
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар13.03.2022 14:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
То притопи хош одну наволоч касабську.
какая ХНР - такая и встреча: Хер На Рыло
Слава Украине !
Героям Слава !
Україна буде все та вся !
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
Интересно, после нападения россии на Украину они там прозрели? настроения у них поменялись на антироссийские? или они остаются такими же зомби?
Интересно было бы соцопрос провести жителей этих терририй.
На донбассе же 60% украинцев, и только 40% русских. Как они могут быть такими ватонутыми?