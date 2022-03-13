"Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО

У Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

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"Бердянськ - це Україна. Ще вчора його називали містом азовських бичків та зухвалих браконьєрів. А сьогодні Бердянськ символ спротиву окупації", - йдеться в дописі.

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