УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6940 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
2 508 9
Бердянськ (370) Зеленський (17459) Мелітополь (737) мітинг (731) Херсон (2339)

Зеленський: Вдячний кожному, хто не здається. Хто протестує. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вдячний мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів, які виходять на проукраїнські мітинги.

Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний кожному. Кожному, хто не здається. Хто протестує. Хто демонструє окупантам, що Україна – це наша земля. Херсон, Мелітополь, Бердянськ та всі інші міста. Україна переможе!", - написав глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Протестовать мало, уничтожать надо
показати весь коментар
13.03.2022 14:27 Відповісти
за вэлыке будивныцтво ответишь по любэ...
показати весь коментар
13.03.2022 14:28 Відповісти
Ты их должен в жопу целовать, а не благодарить. Где ракеты, которые в 16, 17 годах успешно испытывали на полигонах? Похоронил? А сейчас хрипишь каждый день на экранах. За все спросим.
показати весь коментар
13.03.2022 14:59 Відповісти
"Зеленський: Вдячний кожному" .... Треба було армію фінансувати......
показати весь коментар
13.03.2022 14:43 Відповісти
Представники закордонних видань також розповіли, що позицію компанії Renault підтримує президент Франції Еммануель Макрон. На нещодавній зустрічі з французьким бізнесом політик закликав не приймати поспішних рішень та не залишати ринок росії.(с)
показати весь коментар
13.03.2022 14:46 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський вдячний мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів, які виходять на проукраїнські мітинг." - Ех Зеля, Зеля, навіщо дякувати ? Це така природа українця, його ментальність і його історія. Ти, просто, не знав.
показати весь коментар
13.03.2022 15:12 Відповісти
Я читаю, что порохоботов так и дальше продолжает колбасить, да ваш барыга Порошенко на месте Зеленского уже давным давно сдал бы Украину, это уже поняли не только в Украине но и во всём мире.
показати весь коментар
13.03.2022 16:24 Відповісти
Идиотка.
показати весь коментар
13.03.2022 17:10 Відповісти
 
 