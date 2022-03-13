2 508 9
Зеленський: Вдячний кожному, хто не здається. Хто протестує. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський вдячний мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів, які виходять на проукраїнські мітинги.
Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний кожному. Кожному, хто не здається. Хто протестує. Хто демонструє окупантам, що Україна – це наша земля. Херсон, Мелітополь, Бердянськ та всі інші міста. Україна переможе!", - написав глава держави.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар13.03.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 1
Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар13.03.2022 14:28 Відповісти Мені подобається 5
Наталия П
показати весь коментар13.03.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 5
Ігор Кравець
показати весь коментар13.03.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 2
Григорій Іванович
показати весь коментар13.03.2022 14:46 Відповісти Мені подобається 0
Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар13.03.2022 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Самойленко 22f466ea
показати весь коментар13.03.2022 16:24 Відповісти Мені подобається 1
Людмила Канивец
показати весь коментар13.03.2022 17:10 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...