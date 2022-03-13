Зеленський: Вдячний кожному, хто не здається. Хто протестує. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вдячний мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів, які виходять на проукраїнські мітинги.

Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний кожному. Кожному, хто не здається. Хто протестує. Хто демонструє окупантам, що Україна – це наша земля. Херсон, Мелітополь, Бердянськ та всі інші міста. Україна переможе!", - написав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО