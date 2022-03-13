Митрополит Арсеній закликав припинити бомбити мирних людей у зв’язку з авіаударом по Святогірській Лаврі. ВIДЕО
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Митрополит Святогірський Арсеній у зв’язку з авіаударом на Святогірську Лавру записав відеозвернення .
Відео опубліковано на сторінці у Фейсбуку Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.
"Владика повідомив, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир. Внаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких – діти. Дехто зазнав поранень осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах", - йдеться в повідомленні.
Митрополит Арсеній закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України.
Топ коментарі
+21 der
показати весь коментар13.03.2022 14:29
+11 Руслан Сольвар
показати весь коментар13.03.2022 14:30
+11 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар13.03.2022 14:31
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упц мп ********, то отче просить не бомбити?
а то у склад рашської зброї в церкві можуть влучити?
шо ж ти падло мовчало, коли твоїх парафіян винищують твої керівники?
ненавижу ****.
Більшість прихожан люди темні, налякані... якщо не підеш до церкви, то підеш в пекло.... якщо ге даси на церкву, то відлучать і тоді дивись правило перше... так і тримають. ПЦУ намагається відійти від тих застарілих підходів, але... це церква.
Цпу бажаю йти за кораблем)
Как другому Арсению, у которого погоняло было не "Митрополит", а "мотоРЫЛО".