УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6940 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
32 777 47
окупація (5838) Херсон (2339)

Окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу у Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал BEREZOVIEW.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
показати весь коментар
13.03.2022 14:32
+33
Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
показати весь коментар
13.03.2022 14:35
+21
"дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
показати весь коментар
13.03.2022 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мразота
показати весь коментар
13.03.2022 14:32 Відповісти
Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
показати весь коментар
13.03.2022 14:32 Відповісти
Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
показати весь коментар
13.03.2022 14:35 Відповісти
то отдельный вопрос ,что ОНИ РЕАЛЬНО ГОВОРИЛИ Зеленскому и главное сколько раз за последний год
показати весь коментар
13.03.2022 14:38 Відповісти
Знав він про все. Якби офіційно це підтвердив, почалась би паніка, багато хто би виїхав за кордон.
показати весь коментар
13.03.2022 14:56 Відповісти
ну сейчас все можна думать-только есть куча видосов в ютубе начиная с годичной давности-которые муссировали войну РФ с Украиной.,карты раздела,карты вторжения и т.п.
Скорее всего и договорняки были китая,сша и россии о разделе Украины-закупка китаем массово продовольствия и ресурсов косвенно это подтверждает,бегство посольств во львов тоже,подводка венгерского шакала войск к границе украины,договор рашки с китаем.
Самое главное подозрение вызывают действия первые 3 дня сша и британнии (время ожидания-сдадутся или не сдадутся).
показати весь коментар
13.03.2022 15:11 Відповісти
Значить США та Британія винні, що зебіл по оманам буковелям катався і завалив всі оборонні замовлення? А не окуїв ти, падлюка?
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
вы слишком упрощенно все представляете и не хамите.
Ну вот представьте: у нас в черкассах каждые 3 часа воздушная тревога,поначалу люди все бегали в подвалы (в том числе и я с супругой),в какие то 2 дня через город пролетело 14 ракет,но бомбардировок нет-все привыкли и сейчас все ложат на тревогу.Но не факт что не прилетит гостинец.
Вот так и зеленский- ему 100 раз говорили ,что нападет (слухи уже год шли,с картами от бацьки и т.п.),но все не нападали,а потом взял и напал .,не развернув тылы,госпиталя,логистику.
Такие тактические приемы известны давно,еще в библии описано подобный прием захвата города-когда ходили воекруг неделю,трубили,а когда все привыкли кинулись на штурм
показати весь коментар
13.03.2022 16:28 Відповісти
Ти падло тут вумнічаєш, а брат невістки в одній з бригад резерву сьогодні в таврійському напрямку пішов на бойове, без броніка, без форми, без берців!!! Добре хоч автомата дали. А все інше в дорожки закопали, в буковелях та оманах пробухали!!! Ненавиджу гнід. Тепер ***** піариться, ***** мужнє в телевізорі світить! А я не впевнений що він повернеться! Хотів броніка йому відвезти десь 500 км, але там вже міст на трасі Кривий Ріг-Миколаєв підірвали, не проб'юся.
показати весь коментар
13.03.2022 17:26 Відповісти
там больше вопросов не к зеле ,а к командованию всу и сбу по херсонской области.Налицо полное предательство.
показати весь коментар
13.03.2022 17:34 Відповісти
Нє к зєлє? А оборонні замовлення також ЗСУ заморозило?! ***** піарить цю зелену нечисть! Тільки ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ заслуговують на шану і повагу, які незважаючи на злочинний саботаж зеленого лайна борються з кацапською навалою ціною життів наших воїнів.
показати весь коментар
13.03.2022 17:51 Відповісти
я его не пиарю,не смылся и на том спасибо.
К простым воинам и офицерам всу -они достойно исполняют свой долг,проявляют героизм и стойкость -достойную высших похвал.
Просто есть большие вопросы к командованию Всу в плане выхода противника с крыма по двум дорогам на оперативный простор без единого выстрела и без саперной проработки дорог возможного вторжения
показати весь коментар
13.03.2022 19:03 Відповісти
Его предупреждали с октября месяца прошлого года - раша накапливает ударные группировки на границе с Украиной под видом учений. Реакции ни какой - т.е реакция была - вы нагнетаете, вы хуже скобеевой. Да это всё есть в нете.
показати весь коментар
13.03.2022 14:54 Відповісти
с 14 года вообще куча времени прошло. и убитые - ежедневно. и территории - оккупированы. так что две недели это ни о чем. если лидеры не могут, значит население дойдет до всего само правда с несоизмеримыми жертвами. зато поумнеет, может быть.
показати весь коментар
13.03.2022 16:50 Відповісти
порохосос ты гребаный никто не виноват что ты тупой и не дрыснул тогда когда америкосы предупреждили так что зе не виноват а виноваты те кто тебя сделал тупорылым
показати весь коментар
11.04.2022 14:31 Відповісти
В этом есть и плюсы. В такое время меньше шансов, что оружие попадет манкуртам. Вооружаться будут мотивированные патриоты, а не инстагамщики или ещё хуже манкурты или диверсанты.
показати весь коментар
13.03.2022 14:38 Відповісти
Рашизм = фашизм..
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.03.2022 14:33 Відповісти
В Ирпене расстреляли журналиста нью йорк таймс
показати весь коментар
13.03.2022 14:34 Відповісти
😥
показати весь коментар
13.03.2022 16:17 Відповісти
русня это фашистские нелюди. Жители Херсона красавчики - дали понять тварям что их пухкалок никто не боится.
показати весь коментар
13.03.2022 14:34 Відповісти
Ніколи більше не пишіть "росія" з великої літери а слово "руZкій" пишіть з латинською Z щоб пам'ятати на віки. А це потрібно внести це в граматику і словники.
показати весь коментар
13.03.2022 14:35 Відповісти
В Ірпені окупанти розстріляли кореспондента New York Times, загинув американський відеограф Брент Ренауд. Знову будуть стурбовані?
показати весь коментар
13.03.2022 14:35 Відповісти
Не обов'язково. Можна ще занепокоїтись.
показати весь коментар
13.03.2022 14:39 Відповісти
хватит паниковать
война не дело одного дня
они там просто даже еще не обжились
вечно они там сидеть не будут
это не времена ордло, когда не мир или война
показати весь коментар
13.03.2022 14:38 Відповісти
"дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
показати весь коментар
13.03.2022 14:39 Відповісти
поцелуй меня в ж@@у путлеровский троль,трупы на поле руцких солдат гниют и собаки эту падаль жрут!
показати весь коментар
13.03.2022 14:40 Відповісти
немного не то время,и ресурсы если санкции не снимут ,для обживания территории не те ,и если конечно по какому то договору територрию не отдадут -то войнуха партизанская не за горами,тем более если ее поддерживать поставками боеприпасов и высокотехнологичного оружия из -вне
показати весь коментар
13.03.2022 14:42 Відповісти
Тільки повстання, решта ...
показати весь коментар
13.03.2022 14:36 Відповісти
стріляють курви
показати весь коментар
13.03.2022 14:37 Відповісти
"Русскіє стрєляют..." То не "русскіє", і навіть не люди. Припиніть називати те мокшанське біосміття "русскімі".
показати весь коментар
13.03.2022 14:38 Відповісти
Результат того что населению не выдали оружие.
показати весь коментар
13.03.2022 14:40 Відповісти
а можно как-то мирным передать калаши?
показати весь коментар
13.03.2022 14:41 Відповісти
то раньше делать надо было и не калаши ,а гранатометы и снайперские винтовки.
показати весь коментар
13.03.2022 14:43 Відповісти
Вот вам и мирное противостояние. Фашистов нужно уничтожать а не просить их уйти. Ето не те люди которые понимают что такое мирные протесты
показати весь коментар
13.03.2022 14:45 Відповісти
КАЦАПЫ вы МРАЗИ ,ВСЕХ вас тварей УНИЧТОЖИМ !!!
показати весь коментар
13.03.2022 14:45 Відповісти
КАЦАПОВ В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖАЛОСТЬ К ЭТИМ УБЛЮДКАМ НЕ ДОПУСТИМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.03.2022 14:47 Відповісти
Российская армия сегодня - это сатанинская армия. Свои орудия убийства она маркирует нацистскими знаками Z и V. Отныне каждый житель Украины, каждый житель Земли должен понимать, что все воюющие под этими знаками- сатанисты. Сатанисты должны быть уничтожены.
показати весь коментар
13.03.2022 14:48 Відповісти
Z-по иудейски обозначает меч
показати весь коментар
13.03.2022 17:46 Відповісти
Приедь на окупированные проведи инструктаж с примером .
показати весь коментар
13.03.2022 15:07 Відповісти
Нет ты всё же действительно дегенерат .
показати весь коментар
13.03.2022 18:04 Відповісти
бл...блін як же вони з автоматами там обісралися?)))
показати весь коментар
13.03.2022 15:28 Відповісти
А если бы в 14м не зассали и разрешили скрыто носить огнестрел - то эти захватчики бы в большинстве были бы уже дохлые....
Помню слова Авакяна, Геращенко и К о-не на часі... У нас плохой менталітет.. Бб
показати весь коментар
13.03.2022 15:29 Відповісти
 
 