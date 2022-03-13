Окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу у Херсоні. ВIДЕО
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Російські окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу в Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал BEREZOVIEW.
Топ коментарі
+36 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар13.03.2022 14:32
+33 Semen Korotych 52784eed
показати весь коментар13.03.2022 14:35
+21 Bogdan Resvii
показати весь коментар13.03.2022 14:39
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Будь ласка, зачекайте...
Скорее всего и договорняки были китая,сша и россии о разделе Украины-закупка китаем массово продовольствия и ресурсов косвенно это подтверждает,бегство посольств во львов тоже,подводка венгерского шакала войск к границе украины,договор рашки с китаем.
Самое главное подозрение вызывают действия первые 3 дня сша и британнии (время ожидания-сдадутся или не сдадутся).
Ну вот представьте: у нас в черкассах каждые 3 часа воздушная тревога,поначалу люди все бегали в подвалы (в том числе и я с супругой),в какие то 2 дня через город пролетело 14 ракет,но бомбардировок нет-все привыкли и сейчас все ложат на тревогу.Но не факт что не прилетит гостинец.
Вот так и зеленский- ему 100 раз говорили ,что нападет (слухи уже год шли,с картами от бацьки и т.п.),но все не нападали,а потом взял и напал .,не развернув тылы,госпиталя,логистику.
Такие тактические приемы известны давно,еще в библии описано подобный прием захвата города-когда ходили воекруг неделю,трубили,а когда все привыкли кинулись на штурм
К простым воинам и офицерам всу -они достойно исполняют свой долг,проявляют героизм и стойкость -достойную высших похвал.
Просто есть большие вопросы к командованию Всу в плане выхода противника с крыма по двум дорогам на оперативный простор без единого выстрела и без саперной проработки дорог возможного вторжения
...
Слава нації
Смерть москалям
война не дело одного дня
они там просто даже еще не обжились
вечно они там сидеть не будут
это не времена ордло, когда не мир или война
Помню слова Авакяна, Геращенко и К о-не на часі... У нас плохой менталітет.. Бб