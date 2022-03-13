"Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - українські бійці оглядають трофейну польову кухню російських окупантів. ВIДЕО
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Українські бійці захопили нову польову кухню російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, встановлена вона на базі автомобіля "КАМаЗ".
"Кухня - огонь. Я особисто таких в Україні не бачив. І котли є, шо хочеш... Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - каже один з бійців, оглядаючи трофей.
Топ коментарі
+57 Ksenia VB
показати весь коментар13.03.2022 15:03
+52 Sanya T
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+44 Ksenia VB
показати весь коментар13.03.2022 15:02
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Свинкі дуже розумні і як не дивно теж ******* чистоту.Порядок
в сажнику повинна підтримувати людина. А кацапа можна
порівнювати тільки з гельмінтами.Це гадість рода людського!
вымыть-выдраить и оборудованием можно спокойно пользоваться (как и всем трофейным)
как и оружие, боеприпасы... так и полевую кухню - ну будет наша тероборона кушать горячее - разве это плохо?
вы не только спасаете Украину, вы делаете планету Земля чище..
соленые огурцы)))
Головне: добре продезінфікувати!
- Один ...