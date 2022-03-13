"Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - українські бійці оглядають трофейну польову кухню російських окупантів. ВIДЕО

Українські бійці захопили нову польову кухню російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, встановлена вона на базі автомобіля "КАМаЗ".

"Кухня - огонь. Я особисто таких в Україні не бачив. І котли є, шо хочеш... Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - каже один з бійців, оглядаючи трофей.

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