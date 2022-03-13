УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6940 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство Війна
44 505 53
армія РФ (13497) війна (56544) знищення (4127) трофеї (171)

"Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - українські бійці оглядають трофейну польову кухню російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Українські бійці захопили нову польову кухню російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, встановлена вона на базі автомобіля "КАМаЗ".

"Кухня - огонь. Я особисто таких в Україні не бачив. І котли є, шо хочеш... Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - каже один з бійців, оглядаючи трофей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відібрали в дитини літачок, - українські воїни розпаковують трофейний російський безпілотник. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
Не існує настільки брудної свині, з якою можна зрівняти кацапську сутність.
показати весь коментар
13.03.2022 15:03
+52
Та нормально, они же свиньи
показати весь коментар
13.03.2022 15:01
+44
Стане нашим у нагоді, якщо вже голодранці не вміють користуватись.
показати весь коментар
13.03.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нормально, они же свиньи
показати весь коментар
13.03.2022 15:01 Відповісти
Не існує настільки брудної свині, з якою можна зрівняти кацапську сутність.
показати весь коментар
13.03.2022 15:03 Відповісти
Ну наши свинки самые лучшие
показати весь коментар
13.03.2022 19:06 Відповісти
Не ображайте свиней будь ласка, то ближче до хробаків гнійних.
показати весь коментар
13.03.2022 17:05 Відповісти
Кацапів можна порівнювати лише з глистами.
показати весь коментар
13.03.2022 22:26 Відповісти
Дійсно не треба ображати свинок. Від них ще велика користь!
Свинкі дуже розумні і як не дивно теж ******* чистоту.Порядок
в сажнику повинна підтримувати людина. А кацапа можна
порівнювати тільки з гельмінтами.Це гадість рода людського!
показати весь коментар
14.03.2022 11:44 Відповісти
Стане нашим у нагоді, якщо вже голодранці не вміють користуватись.
показати весь коментар
13.03.2022 15:02 Відповісти
лично я бы после них есть не стал..... )
показати весь коментар
13.03.2022 15:07 Відповісти
тю на вас !!!))) не надо "после" )))) надо "вместо" них )))
вымыть-выдраить и оборудованием можно спокойно пользоваться (как и всем трофейным)
показати весь коментар
13.03.2022 15:23 Відповісти
не-не-не, Василек! законтачился - это на всю оставшуюся жизнь! ))
показати весь коментар
13.03.2022 15:29 Відповісти
я про оборудование))) а не про продукты-вещи-задницы)))))
показати весь коментар
13.03.2022 15:31 Відповісти
та я не знаю...., я бы не стал..... ))
показати весь коментар
13.03.2022 15:33 Відповісти
взорвал бы к ****** и забыл......
показати весь коментар
13.03.2022 15:34 Відповісти
отут не соглашусь - технику врага всегда можно повернуть против врага...
как и оружие, боеприпасы... так и полевую кухню - ну будет наша тероборона кушать горячее - разве это плохо?
показати весь коментар
13.03.2022 15:40 Відповісти
Тому господь тебе туди не послав , підривник ворожих кухонь ! Це обладнання згодиться не менш ніж зброя і ковток гарячого потрібен не тільки військовим !
показати весь коментар
13.03.2022 16:13 Відповісти
Сапёр-подрывник мамкин, успокойся. Все вражеские ресурсы используем себе во благо.
показати весь коментар
13.03.2022 20:47 Відповісти
да..., да...., ложку после них не забудь облизать.....
показати весь коментар
13.03.2022 20:49 Відповісти
Ракоцап, свои рабские привычки не приписывай другим. Кстати, назначаю тебя капитаном срусского корабля.
показати весь коментар
13.03.2022 21:19 Відповісти
Взривати не потрібно,зробити мобільну майстерню.Є де ключі та інший інструмент положити.
показати весь коментар
14.03.2022 07:25 Відповісти
дорогие наши украинские военные - бейте орков..
вы не только спасаете Украину, вы делаете планету Земля чище..
показати весь коментар
13.03.2022 15:03 Відповісти
нормально прибарахлились
показати весь коментар
13.03.2022 15:04 Відповісти
Тема репы не раскрыта
показати весь коментар
13.03.2022 15:04 Відповісти
Ну то тримайте хробачків : Імпортозаміщення: росіянам пропонують замість м'яса їсти дощових черв'яків
показати весь коментар
13.03.2022 15:13 Відповісти
задумка гарна, але рукожопі орки і це зуміли переговняти.
показати весь коментар
13.03.2022 15:07 Відповісти
Там кухня з імпортних комплектуючих, срюскій тільки кунг. Сам КАМАЗ також наполовину імпортний.
показати весь коментар
13.03.2022 22:28 Відповісти
мда
соленые огурцы)))
показати весь коментар
13.03.2022 15:07 Відповісти
ОГІРКИ=ТО ВЖЕ У НАШИХ БАБЦЬ ПО СЕЛАМ =ВІДМАРОДЕРИЛИ СВИНОСОБАКИ
показати весь коментар
13.03.2022 15:26 Відповісти
Нам у господарстві все знадобиться!!! Тепер буде наших хлопчиків годувати смакотою!!!!!
показати весь коментар
13.03.2022 15:08 Відповісти
Ясное дело, что все порченное, мародерить то проще. "Могучая и непобедимая" всегда и везде так делала.
показати весь коментар
13.03.2022 15:09 Відповісти
Марадьорити вміють, зберігати і готувати ні.
показати весь коментар
13.03.2022 17:07 Відповісти
Огурцы смарадеренные, т.к. в стеклянных банках с раши невезли бы.
показати весь коментар
13.03.2022 15:10 Відповісти
I картопелька також наша-десь в селi змарадерили...😠
показати весь коментар
13.03.2022 16:01 Відповісти
"В Україні таких машин немає", та чесно кажучи, не дуже вловив необхідності - це якесь тісне приміщення на колесах з досить великим котлом, але все одно скільки такою кухнею вдасться нагодувати? 30? 50 орків? Більше - не повірю: там нема, де розвернутися. Як перевозка для овочей? Ну таке собі, простий грузовик і то краще. Щось дуже неефективна річ на вигляд.
показати весь коментар
13.03.2022 15:10 Відповісти
Это полевая кухня новейшего образца. Вот КП-130 (гугли), самая распространенная в ВСУ. Гуано вычистить и отлично послужит.
показати весь коментар
13.03.2022 15:17 Відповісти
Це для окремих взводних підрозділів, типу зенітних, розвід і т.д. Саме те, в дорозі можно готувати, в теплі, і асортимент обладнання. Хороша штука в руках українського прапорщика ))
показати весь коментар
13.03.2022 17:11 Відповісти
Цензор, *****!!!! Якого хера я повинен дивитися що сталося з газмановим. Ви там геть сху...ї ли поки ваш шеф-редактор на фронті?
показати весь коментар
13.03.2022 15:11 Відповісти
рекламу никак не контролируют
показати весь коментар
13.03.2022 15:38 Відповісти
Русня это же животные. Для них питаться помоями норма
показати весь коментар
13.03.2022 15:13 Відповісти
Пленные ******** за одни сутки должны сделать тачку на прокачку
показати весь коментар
13.03.2022 15:17 Відповісти
Гадаю кухня не з простої Часті.
Головне: добре продезінфікувати!
показати весь коментар
13.03.2022 15:38 Відповісти
на 1:25 это че там за хрень лежала на полке?))
показати весь коментар
13.03.2022 15:40 Відповісти
Камень - ножи точить.
показати весь коментар
13.03.2022 16:19 Відповісти
Нанотехнологии. Сколково х...ле
показати весь коментар
13.03.2022 19:40 Відповісти
Ну ещё как вариант - мелок от тараканов.
показати весь коментар
13.03.2022 22:34 Відповісти
Пересувні (польові) автомобільні кухні сімейства ПАК-200 на оснащення СА з 1977 року, тобто і в ЗСУ вони є. Вони проходили модернізації і монтувалися на ЗіЛ, Урал і КаМАЗ. В ЗСУ більшість на базі ЗіЛ-131.
показати весь коментар
13.03.2022 15:44 Відповісти
видать офицерская кухня .
показати весь коментар
13.03.2022 16:01 Відповісти
- Папа, а шо лучше ахфицер чи командир?
- Один ...
показати весь коментар
13.03.2022 19:41 Відповісти
?
показати весь коментар
13.03.2022 20:43 Відповісти
Лесь Подеревянский.
показати весь коментар
13.03.2022 20:54 Відповісти
Приправи викиньте, всякого від говнюків можна очікувати.
показати весь коментар
13.03.2022 17:03 Відповісти
Машинка файна, від рашистського гівна можна відчистити, якщо постаратися. Головне, що їржі нема, якщо користувачі не свині служитиме довго, буде годувати солдатів і біженців. А гниль не викидайте, то для полонених, нащо їм наші файні продукти.
показати весь коментар
13.03.2022 17:10 Відповісти
Зараз у господарські руки потрапила техніка. Можна і боща звірити хорошого...
показати весь коментар
13.03.2022 18:18 Відповісти
нема каже, буде...вже
показати весь коментар
14.03.2022 00:51 Відповісти
 
 